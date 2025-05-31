لا تكذب علينا ياترامب اسرائيل خنجركم المسموم في المنطقة..!

أ.د. جاسم يونس الحريري ||

بروفيسور العلوم السياسية والعلاقات الدولية

منذ أن كنا صغارا كنا نقرا في كتب التوجيهي أن ((اسرائيل)) الخنجر المسموم في المنطقة لتقسيم مشرق ومغرب الوطن العربي الى جزئين وكبرنا وتعلمنا ووصلنا الى مراتب متقدمة في الجامعة والدرجات الاكاديمية العليا ((بروفيسور)) وتخصصنا في الصراع العربي-الاسرائيلي ولمسنا من دراساتنا وأبحاثنا السابقة أن أمريكا كانت ولازالت وستبقى الداعم الرئيس ((لاسرائيل) )سرا وعلنا لانها الضامن الرئيس للمصالح الغربية في المنطقة لتأمين مصالح الطاقة والهيمنة على مقدراتها ومنع أي صحوة عربية تقاوم ((اسرائيل))ومدها بكل وسائل التدمير والاسلحة الفتاكة لكي تتفوق على العرب محيطها المزروعة فيه منذ عام1948.

اليوم نصحا صباحا لنسمع فرية جديدة لترامب خلاصتها سربتها كشفت القناة “12” العبرية، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمر بوقف التنسيق العسكري مع ((إسرائيل))،

خشية أن يعرقل هجومها المحتمل على منشآت إيران النووية المحادثات الجارية مع طهران.وبحسب تقرير القناة، أجرى ترامب مؤخرا اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حذره خلاله “بلهجة حادة” من القيام بهجوم منفرد على المنشآت الإيرانية.واعتبر ترامب أن توقيت مثل هذه الضربة المحتملة “غير مناسب”، وقد يضر بفرص التوصل إلى اتفاق نووي “قوي” يخدم أيضا المصالح الأمنية ((لإسرائيل))،

وفق المصدر نفسه.الحقيقة عندما سمعت وقرات هذا التصريح لترامب قلت مع نفسي مع من يريد ان يوصل رسالة ساذجة له الى شعوب المنطقة خاصة بعد أستذكرت مواقف أمريكا المخزية لدعم ((اسرائيل))ضد ايران وكما يأتي:-

1. نشر موقع “ذي انترسيبت” مقالاً، أعدّه ((كين كيلبستين))، قال فيه ((إن البنتاغون أعدّ خططاً طارئة للحرب مع إيران.ففي كانون الثاني/ يناير2023))، وأزاء ذلك نظمت الولايات المتحدة و((إسرائيل)) أكبر مناورات عسكرية في التاريخ، هذا إلى جانب ما خصصه الجيش الأمريكي من نفقات على عمليات طارئة تتعلق بخطط حرب ضد إيران، وذلك حسب وثائق سرية من الميزانية السنوية للبنتاغون،

وتتحدث عن خطط طارئة وبرامج خاصة.وحملت الخطط الطارئة اسماً سرياً، وهو “دعم الخفير” (سبورت سينتري)، ومول عام 2018 و2019، حسب دليل صدر للسنة المالية 2019، ويصنف “دعم الخفير” بأنه “كونبلان”، أو خطة مفهوم وخطة طارئة واسعة للحرب، والتي طورتها البنتاغون تحسباً لأزمة طارئة. ولم يتم الكشف عن خطة “دعم الخفير”، ولا يعرف حجم ما أنفقته البنتاغون على الخطة خلال السنوات الماضية. وعندما سئل عن البرنامج، وإن كان لا يزال قائماً، قال الميجر ((جون مور))، المتحدث باسم القيادة المركزية (سينتكوم): “كسياسة، لا نعلق على خطط بعينها.

ولا تزال إيران المصدر الرئيسي لعدم الاستقرار في المنطقة، وهي تهديد للولايات المتحدة وشركائها. ونراقب بشكل ثابت خطوط التهديد، وبالتنسيق مع شركائنا في المنطقة، ولن نتردد بالدفاع عن مصالح الأمن القومي الأمريكية بالمنطقة”.ويعتبر برنامج “دعم الخفير” واحداً من برامج الدعم المتزايدة التي تقدمها أمريكا لموقف ((إسرائيل)) المتشدد من إيران. وقال السفير الأمريكي في ((إسرائيل)) ((توم نايدز))، وبشكل واضح: “يمكن لإسرائيل،

ويجب عليها أن تفعل ما تريده، ونحن وراءهم”.ومع انهيار الدبلوماسية الأمريكية في ظل ترامب2017، قامت البنتاغون بضم ((إسرائيل))، وبطريقة سرية، إلى منطقة مسؤولية القيادة المركزية، وجعلتها بشكل رسمي مع الدول العربية في الشرق الأوسط. ولم تغير إدارة بايدن من التعديلات التي جرت في عهد ترامب، وكانت نتاجاً لاتفاقيات التطبيع مع دول عربية.

2. تعاونت الولايات المتحدة و((إسرائيل))، في الأشهر الأخيرة من عام2023، بعدد من المناورات العسكرية، والتي يقول المسؤولون الإسرائيليون إنها مصممة لفحص هجوم عسكري محتمل ضد إيران. وقالت ((داكوتا وود))، الباحثة الرسمية في برامج الدفاع بمؤسسة التراث، إن الخطط الطارئة هي “تصور عام ومفهوم طموح لخطة تحرك ضد عدو”.

3. خلال الأشهر الماضية المنصرمة من عام2025، اقترحت ((إسرائيل)) على إدارة ترمب سلسلة من الخيارات لمهاجمة المنشآت الإيرانية، بما في ذلك بعض الخيارات ذات الجداول الزمنية في أواخر الربيع والصيف من العام ذاته ، بحسب المصادر، التي قالت إن الخطط تشمل مزيجاً من الضربات الجوية وعمليات الكوماندوز التي تختلف في شدتها ويمكن أن تضعف قدرة طهران على تسليح برنامجها النووي لأشهر أو عام أو أكثر.

4. أكد وزير الدفاع الأمريكي ((لويد أوستن)) في اتصال مع نظيره الإسرائيلي ((يوآف غالانت ))بشأن التهديدات الإقليمية، ((دعم الولايات المتحدة الثابت لإسرائيل ضد أي هجمات من إيران أو وكلائها)) وأوضح أوستن أن “إسرائيل يمكن أن تعتمد على الدعم الأمريكي الكامل للدفاع عنها ضد أي هجمات تنفذها إيران ووكلاؤها الإقليميون”.

5. قالت “سيما شاين”، مديرة قسم أبحاث محور المقاومة في “معهد الدراسات الأمنية في اسرائيل”، ((إنه بعد سنوات، يعتقد المجتمع الإسرائيلي أنه يجب استهداف المنشآت النووية الإيرانية))، لكنها حذرت من تأثير الهجوم الأحادي الجانب، قائلة: “إذا تصرفت إسرائيل وحدها، فيجب تدمير المنشآت بعمق لإيقاف البرنامج النووي الإيراني لسنوات. هذا الإجراء يتطلب تدريبات مكثفة، وفي المقام الأول، يحتاج إلى الضوء الأخضر من واشنطن. كل شيء يعتمد على ترامب، وبنيامين نتنياهو سيضطر بالتأكيد إلى اتباع سياسة أمريكا.”

6. يكاد لا يسمع العربي والفلسطيني اسم أي رئيس أمريكي أو “الولايات المتحدة الأمريكية” حتى يعود ذهنه سريعاً إلى المجازر التي ارتكبها كيان الاحتلال الإسرائيلي، طوال عقود، برعاية أمريكية وسلاح ودعم عسكري ودبلوماسي وسياسي أمريكي، حتى صارت الجملة المشهورة المترسخة في العقل العربي والفلسطيني وفي كل دول الجنوب العالمي (المضطهدة) أن “إسرائيل” هي أمريكا.