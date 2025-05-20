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أهي خطوات تسبق التطبيع؟!

111 2025-05-20

أيمن العراقي

‎كي تكون المحظورات مستساغة مجتمعيا، فإن خطوات شيطانية باتت تتسارع نحو هذا الأمر، ومنها خطوات بلمسة ثقافية وبمباركة رسمية!

‎اليهود الذين يقول عنهم الله بعظمته أنهم أشد عداوة للذين آمنوا، يأتي من يرتدي رداء الإسلام فيناغيهم، ثم يأتي من يُعَنون بعنوان المثقف ليقول أن من يرفضون التطبيع معهم جهلة! وأن جذور الحروب بينهم وبين المسلمين تعود للمتطرفين من الفريقين! 

‎هذه الكلمات هي للكاتب الروائي المصري يوسف زيدان، الذي لا تخفى على أحد تصريحاته واطروحاته الودية للكيان الصهيوني، ولا شك أن هكذا مثقفين، قد علت اصواتهم خضوعاً للتطبيع مع إسرائيل، وإن كان من المعيب أن تضرب ثقافتهم الدنيئة قيم ومبادئ شعوبنا العربية والإسلامية، فإن الأشد عيباً وخطراً أن يتلقى هكذا مثقف ملغوم بضرب الثوابت الإسلامية دعوى، لزيارة العراق بلد الحضارات والقيم والثقافة الأصيلة، ومن شبكة الإعلام العراقي، ليلقي محاضراته على الأدباء والمثقفين العراقيين ويبث ما يحمله من سموم! 

‎ما يُؤسَف له ان هكذا تحركات مريبة تمر دون رقابة حكومية، ودون مراعاة لما تضمرها من نوايا خبيثة تعاكس ثقافة العراقيين، الذين أظهروا للعالم رفضهم لكل أشكال العبودية والخنوع لقوى الشر وجبهة الباطل، ووقوفهم في صف المقاومين والمناصرين للشعوب المضطهدة، وفي مقدمتهم الشعب الفلسطيني المظلوم ضد الكيان الصهيوني الغاصب.

‎كان الاجدر بشبكة الإعلام أن تدعو من الكتاب والمثقفين، من يوافق ثقافتنا الأصيلة وقيمنا، وتعزيز الحس الإسلامي والعربي لدى شعبنا ومفكرينا، لبناء جيل ثابت القدم على قيمنا، عصياً على الأعداء وكل من يروم تركيعنا. 

‎إننا إذ نعلن استنكارنا لهكذا دعوات وزيارات مشبوهة، وتأكيداً لرفضنا القاطع للتطبيع بأي شكل من الأشكال مع الكيان اللقيط؛ فإننا نطالب المعنيين بالامر، أن يكونوا أكثر وعياً وحرصاً ودفاعاً عن شعبنا الأبي، فالحرب الفكرية صارت فاتحة لحرب أكبر باتت تستهدفنا، فلا يسمحوا للمطبع يوسف زيدان ولا لأمثاله من أن يدنّسوا أرضنا وثقافتنا، وهنا نؤكد قول مولانا أمير المؤمنين (عليه السلام): من نام لم يُنم عنه!

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