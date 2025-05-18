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إلى خراف الأُمة ونِعاجها ملوكاً وحكاماً وأمراء …

52 2025-05-18

ويّحَكُم أبناء قراد الخيل

وقادة الامة الملعونة

يا أشباه الرجال ومن يُعرفون بالملوك والحكام والامراء في أقوامهم.

ألم يكن حرياً بكم قبحكم الله أن تقدموا هذه الإتاوات الترليونية من الدولارات الى شعوبكم، فقرائكم، وأولائك الجائعين في الأرض؟ 

إلى غزة التي قتلها تآمركم وعمالتكم وتخاذلكم وجبنكم؟   

أيها الإمّعات الذين ضلّوا طريقهم في ليلٍ شاتٍ فأضاعوا بوصلة الرجولة والكرامة والهوية والشرف

لقد شاهدناكم والعالم بأسره كيف تقفون كالعبيد والخدم في حظرة سيدكم الارعن، ذاك الذي كان ومازال يتمنى إتصال واحد من قائد الجبهة العالمية لمحور المقاومة السيد الخامنئي دام رُعبه ولم يحصل على مُنيته.

إن الذي رأيناكم اليوم أذلاء خاسئين صاغرين تجلسون بين يديه خوفاً ورُعباً كان سيد لبنان وشهيدها الاقدس بالأمس يأمر  قض قادة ربيبته اسرائيل وقضيض قطعانها أن يقفوا على ((  إجر ونص )) 

نعم إجر ونص… وكانوا يقفون خائفين مرعوبين ليس لساعة أو ساعتين بل لإسابيع متواصلة.

حقيقة لم أجد من الكلمات ما أُقرّعكُم بها، لأنتم وأيم الله أصغر من أن أُقرعكم وأُبخكم   فمن يهن يسهل الهوان عليه مالجرح بميت إيلامُ.

ولإنكم عواهر، و إمعات، ومخانيث، وجبناء تعودتم على الاهانة والدعس على رؤوسكم من قبل الاسياد فيقيناً سيكون مصيركم الحلّب مصحوباً بكل فروض الطاعة الكاملة، وهذا لعمرك دين وديدن الخونة والعملاء الذين يستأسدون فقد على شعوبهم المسكينة.

ألا تباً لإمة ملعونة أنتم قادتها، وملوكها وحكامها وأولياء أمورها يا حثالة من خلق الله من البشر.

لعنكم الله وتلك الساعة التي تسلطتم بها على رقاب المسلمين يا قطعان الابقار في مزارع الخليج المُطبّع والمتصهين.

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