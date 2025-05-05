الحُوثيون يُغرِقُون مـلايين الأمريكيين في البحر..!

د. عبد الله علي هاشم الذارحي ||

قال تقرير لقناة TRT التركية في نسختها الناطقة باللغة الروسية، وترجمته (البوابة الاخبارية اليمنية YNP)، أن الحرب التي تخوضها أمريكا على الحوثيين لم تثمر سواء عن خسائر فادحة تتكبدها واشنطن دون أن تؤثر على الحركة اليمنية بشكل كبير.

وتحت عنوان “الحوثيون يغرقون ملايين الأمريكيين في البحر “، قالت القناة:” بعد تبادل الضربات مع الحوثيين، خسرت الولايات المتحدة طائرة مقاتلة في البحر الأحمر، وهي مقاتلة من طراز إف-18 بقيمة 60 مليون دولار، فيما البنتاغون يعترف بأن هجماته لم تؤثر على الحركة اليمنية بشكل كبير، في حين بلغت تكلفتها 3 مليارات دولار”.

تبادل الضربات:

أثناء مناورات على سطح السفينة، قامت حاملة الطائرات الأمريكية هاري إس ترومان بانعطافة حادة لتجنب نيران الحوثيين، ما تسبب في سقوط مقاتلة إف-18 التي تبلغ قيمتها 60 مليون دولار في الماء.ولم تقع إصابات،لكن جنديا أصيب.

سارعت وزارة الدفاع الأميركية إلى التأكيد على أن كل شيء تحت السيطرة وأن المجموعة الضاربة العاملة في البحر الأحمر “لا تزال جاهزة للقتال”.

في هذه الأثناء، أعلن الحوثيون من جماعة أنصار الله أنهم ضربوا مجموعة حاملة الطائرات الأميركية باستخدام طائرات مسيرة وصواريخ كروز وصواريخ باليستية. ويزعمون أيضًا أن حاملة الطائرات يو إس إس هاري إس ترومان أُجبرت على “التراجع عن موقعها والتوجه إلى أقصى شمال البحر الأحمر”.

وقال مسؤولون في الحركة اليمنية إن الهجمات الأميركية استهدفت معسكرا للمهاجرين الأفارقة في صعدة شمال غرب اليمن. وأسفرت الحادثة عن مقتل 68 شخصا على الأقل وإصابة العشرات.

واتهم الحوثيون الإدارة الأمريكية بـ”الانحدار الأخلاقي” و”العدوان على اليمن” و”ارتكاب جرائم متعمدة ضد المدنيين”.

الطائرة الثانية:

وهذه هي الخسارة الثانية بالفعل لطائرة مقاتلة من طراز إف-18 تابعة لحاملات الطائرات من قبل الولايات المتحدة في الأشهر الأخيرة. وفي ضوء ما حدث، قدرت وسائل إعلام عسكرية أميركية أن البنتاغون أنفق خلال شهر كامل على العملية العسكرية في اليمن نحو 3 مليارات دولار، ثلثها ذهب لنفقات التشغيل والذخيرة.

وفي الوقت نفسه، تثير فعالية الإجراءات التي اتخذتها واشنطن تساؤلات خطيرة. وفي إحاطات مغلقة، يعترف مسؤولون في البنتاغون بأنهم لم يحققوا الكثير، إذ أنفقوا مبالغ ضخمة من المال ولم يدمروا سوى عدد قليل من الصواريخ والقاذفات والطائرات بدون طيار التي يملكها الحوثيون. وزارة الدفاع الأميركية تشعر بالقلق إزاء هذه النتائج.

وتخشى وسائل الإعلام الأميركية من أن تبدأ الولايات المتحدة في مواجهة مشاكل فيما يتعلق بالذخيرة مع استمرار الحملة العسكرية في اليمن. وتتحمل سياسة التعريفات الجمركية الجديدة التي ينتهجها الرئيس دونالد ترامب جزءاً من اللوم في هذا.

وقد طلب ممثلو صناعة الدفاع الأمريكية بالفعل من الرئيس حوافز استراتيجية لتجنب اضطرابات سلسلة التوريد.

في هذه الأثناء، يتصرف الحوثيون بشكل أفضل بكثير. إنهم يتعاملون مع الهجمات الأمريكية ويظهرون أيضًا قدرتهم على إنشاء تحالفات جديدة.

وتفسر الجماعة اليمنية نشاطها في البحر الأحمر بالوضع حول قطاع غزة، حيث بدأت تل أبيب مجددا تنفيذ هجمات نشطة منذ 18 مارس/آذار. ويؤكد ممثلو أنصار الله أن انتهاء القصف الإسرائيلي سيؤدي إلى تطبيع فوري للوضع في المنطقة.

ومن المرجح أن تلعب جولات المفاوضات التي بدأت مؤخرا بين الولايات المتحدة وإيران دورا محددا في هذا الصدد.

بايدن بدأ، ترامب واصل:

أشار المستشرق والناشط السياسي ومؤلف قناة “البوابة الشرقية” على تطبيق “تيليجرام” أندريه أونتيكوف، في حديث مع قناة TRT باللغة الروسية، إلى أن العملية ضد الحوثيين بدأت في عهد الرئيس الأمريكي السابق جوزيف بايدن.

قصفوا الحوثيين، وأدركوا أن تأثيرهم كان ضئيلاً للغاية، وأن العملية ككل لم تُقلَّص، لكن شدة الضربات خُفِّضت بشكل ملحوظ. جاء ترامب، وقصف الحوثيين أيضًا، وأدرك أن تأثير هذه القصف لم يكن كبيرًا أيضًا، إذا لم نحسب صور الموانئ المحترقة، وأن كل هذا، في المجمل، سيتلاشى تدريجيًا، هذا ما يؤكده عالم السياسة.

ويرى أن من غير المرجح أن يعلن الأميركيون رسميا عن انتهاء هذه العملية في ظل الظروف الحالية، لأن هذا يعني بالنسبة لدونالد ترامب عمليا هزيمة أشبه بانسحاب القوات من افغانستان.

لكن في الوقت نفسه، يبدو لي أن الأمريكيين يدركون تمامًا أنه لا جدوى من حلّ أي مشكلة في اليمن بالسلاح. مفتاح حل الوضع المتعلق بالحوثيين، وما يحدث في مضيق باب المندب عمومًا، هو المفاوضات مع إيران بشأن البرنامج النووي. والمفتاح الثاني لهذه المعادلة هو، بالطبع، الوضع حول قطاع غزة، كما قال الخبير”؛

انتهى وعمليات اليمن لن تنهي الا بإدخال

المساعدات لغزة العزة،والا القادم اعظم.