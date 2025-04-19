الاله الرقمية كارثة تهدد البشرية

صباح الرسام

الذكاء الاصطناعي اصبح العامل الرئيسي في أغلب الشركات العالمية وحتى الشركات الصغيرة والبسيطة ويعتمدون عليه في تداول الذهب والاموال وما شابه بسرعة ، ونرى الروبوت يجري عمليات جراحية ويبني ويرقص ويلعب ويعمل بمهارة عجيبة ، وباعتبار العلم سلاح ذو حدين ما يؤسف له استخدام هذا التطور والطفرات العلميىة بشكل سلبي من بعض المخترعين والمختصين بصناعة برامج لتزوير الحقائق مثل الفوتوشوب بالصور ودبلجة الفديوات والتقطيعات وغيرها وسرقة وتزوير مؤلفات وكتب وووووو الخ ، فقد وصل الحال الاستخدام السلبي للذكاء الاصطناعي فيجعل اي شخص يختاره بشرط يملك صورته و أي جملة من صوته ، فيجعله يتكلم بصوته وشكله الطبيعي والشخص ليس له علاقة ولا يعلم عن الكلام الطويل ولا حركاته وكل من يراه يقول له انت قلت كذا وكذا وهو لا يعلم ولم ينطق بحرف واحد والمصيبة لا احد يصدقه حتى لو اقسم لهم الف مرة بكل المقدسات سيقولون له انت مجنون كيف نكذب اعيننا واذاننا ، والبعض صنع فديوات لنساء لتشويه السمعة او للابتزاز ، وبعضهم استخدم التطور للتسقيط السياسي بتسجيل مقطع صوتي او حتى فديو ، والحرب السيبرانية بين الدول لسرقة معلومات او تعطيل اجهزة حساسة وهذه الحروب حدث ولا حرج ، وبعض المستخدمين الباحثين عن الشهرة يدخل على صفحات المشاهير مثل كريستيانو رونالدو او ليو ميسي او ممثلة حسنا لهل شهيرة واسعة او مطرب شهير ويفتح معه المحادثة بالكتابة او بالصوت ويتحدث معه والاخر يجيبه ، طبعا المحادثة تكون وهمية لا صحة لحقيقتها ، ومنهم يصنع حيوانات وطيور جميلة ويصنع منها مشهد جميل ومدهش ، ومنهم من يزور حقيقة شخصيات بقلب اراءهم ونظرياته ويحول شخصيات جاهلة او مجرمة او منحرفة عقائديا الى شخصيات محترمة وملائكية باستغلال الذكاء الاصطناعي ويجعله كدليل على وحقائق امام البسطاء ويقول هذا كلامه وهذا رأيه فيغير نظرتهم الواقعية المعروفة بهذا الشحص او ذاك وتصبح صورته محترمة اوحتى مقدسة ، ومنهم من يستغل التطور التكنولوجي للنصب والاحتيال اعطيني كذا مبلغ واكمل لك الصفقة لقد تراسلت مع فلان مسؤول اومدير شركة واتفقت معه على كذا مبلغ ويعرض له المحادثة التي صنعها بالذكاء الاصطناعي ليرى الاتفاق ويصدقه ، ناهيك عن الهجمات السيبرانية باختراق برامج المصارف او الشركات وسحب اموال خيالية ، ومن سلبياته يدفع الشركات والمؤسسات بالاستغناء عن الكثير من الموظفين والمختصين ويسرحونهم ويبقون بلا عمل .

وفي زمن الثورة الرابعة او بالأحرى تطور تكنولوجيا االخوارزميات الذي وصل الى مدى مرعب لدرجة انهم اطلقوا على الذكاء الاصطناعي لقب ( الاله الرقمي ) بسبب قدرته العجيبة على تطوير نفسه والتعلم من التجارب حاله حال الانسان الذي يستفاد من أخطاءه فيصححها ويحولها الى نجاح مع العلم ان الروبوت لا يعرف العواطف والاحاسيس التي تؤثر عمله ، بمعنى ان العقل البشري مهما تطور ستؤثر عليه العواطف والاحاسيس وبلحظة غضب او مشكلة عاطفية او صحية تجعله يعجز عن التركيز الذهني ، وهذا يدل على افضلية الذكاء الاصطناعي .

ووالثطور اليوم وصل الى مديات مقلقة بسبب الطفرات السريعة للتطور الذي ساهم فيه التنافس بين برنامج ( جات جي بي تي ) برنامج الذكاء الاصطناعي المطور من قبل العلماءالامريكان بينما طوروا الصينيون برنامج بيب سيك ولا زال التنافس مستمر ، وتعتبر شركة ( بايت دانس ) الصينية المالكة لتطبيق تيك توك ايضا بمثابة ديب سيك ، وهذا التطور يسرع من قرب وقوع الخطر المتوقع ، بسبب التنافس على تطوير خوارزميات الذكاء الاصنطناعي للسيطرة على البلدان والمجتمعات .

ولا نبالغ ان قلنا السيطرة على تطبيقات التواصل كوكل والفيسبوك والتيك توك وووالتي تعتبر الكنز الاغلى اليوم واغلى من الذهب ، فهي لتداول الاموال والمعلوات والتجسس ، وللسيطرة على رأي الفرد والمجتمع للتلاعب بسياسة البلدان ، فهي سلاح العصر من خلالها يجبر المستخدم او المتصفح من حيث لا يعلم بمشاهدة مواضيع تؤثر على رأيه سياسيا او اجتماعيا لتغيير اراءه وقيمه ، سياسيا وهو الاهم يتم التلاعب برأيه من حيث لا يشعر وهذا التلاعب يجعله يميل لجهة سياسية لم يخطر بباله يوما ان يميل لها ، وهذا التلاعب بالاراء يؤثر في الانتخابات كما حصل في انتخابات عدة دول وحتى في الانتخابات الامريكية .

ان الذكاء الاصطناعي يعرف خصوصيات المستخدم اكثر من اقرب الناس اليه ، مما جعل شركة سامسونج العالمية تمنع قسم من موظفيها من استخدام الذكاء الاصطناعي على اجهزتهم ، مبررين السبب وراء ذلك لمخاوف امنية بسبب قلقهم ان المعلومات التي تقدم للذكاء الاصطناعي تخزن في خوادم خارجية لا يمكن استردادها او حذفها .

مع تقدم الذكاء الاصطناعي السريع جعل الكثير من العلماء يشعرون بالخشية من المستقبل اذا فقدت البشرية السيطرة على الذكاء الاصطناعي الذي تفوق على الانسان في عدة مجالات ومنها لعبة الشطرنج التي تعتمد على قوة الذكاء ، فقد تفوق بطل العالم بالشطرنج كاسباروف في المباراة الاولى على الربوت ( ديب بلو ) ولأن الذكاء الاصطناعي يستطيع ان يصحح الاخطاء ويطور نفسه لعب مباراة ثانية وحقق الفوز على بطل العالم كاسباروف ، وكان هذا الحدث في منتصف التسعينات فما بالك اليوم بعد مرور 30 عام من تطور الذكاء الصناعي ، هذه الامثلة التي برهنت على تغلب الذكاء الاصطناعي على العقل البشري ، وثم تفوقه بسرعة صناعة برامج الكترونية جعل ابرز علماء الذكاء الصناعي في حيرة وقلق من هذا التطور السريع والعجيب ،

وقد دفعت هذه المخاوف والحيرة ان عراب الذكاء الاصطناعي جيفري هنتون الى الاستفالة من منصبه بعد اكثر من 10 اعوام عمل فيها مشرف على تطوير الذكاء الاصطناعي في كوكل وقال استقلت بسبب مخاوف من الذكاء الصناعي مستقبلا وقدرته عللى تدمير البشرية مفسرا ذلك على قدرة الذكاء الاصطناعي ، وعندما سئل كيف يمكن للذكاء الاصطناعي ان يستغني عن العقل البشري الذي صنعه وهل يمكن ان يتفوق على العقل البشري ؟ الجواب ممكن في الوقت القريب ان يستغني عن البشر وسيبدأ بالتواصل وبناء الشبكات وتوظيف برامج الذكاء الاصطناعي الاخرى لخدمة نفسه وربما يبرمج جيش من الروبوتات ويحركها وينفذ بها مهمات معينة وخطيرة او يخترق طائرات ويتحكم بها . ويعلق بعض المختصين ان ما رأيناه في افلام ومسلسلات الخيال العلمي سنراه حقيقة على ارض الواقع بتدمير البشرية والسيطرة على الارض من قبل روبوتات .

هذا المستقبل الذي اصبح يهدد البشرية يستدعي الاهتمام بمعايير السلامة والامان للحفاظ على خصوصيات المستخدمين ، والاهتمام جديا للتصدي لخطر المستقبل المرعب الذي يهدد الجميع واول الخطوات اهتمام الامم المتحدة ومجلس الامن الدولي التصدى للخطر المستقبلي الكارثي وهو اذا استقل الذكاء الاصطناعي عن العقل البشري سيدمر البشرية ويمحيمها من الوجود وهذا الخطر حذر منه علماء الذكاء الاصطناعي .ْ