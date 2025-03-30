عاجل : مكتب المرجع الديني الكبير السيد علي السيستاني: لم نصدر أي بيان وغداً 29 من شهر رمضان
المقالات

عادل عبد المهدي ويوم القدس..شجاعة الموقف وصِدقُ الانتماء..!

91 2025-03-30

علاء الطائي ||

في زمنٍ تلتفُّ فيه السياسة بأردية المصلحة والتردد يبرز الدكتور عادل عبد المهدي نموذجًا للسياسي الذي لا يخشى سوى ضميره حضوره اليوم في صنعاء للمشاركة في يوم القدس العالمي ليس مجرّد خطوة دبلوماسية بل تأكيدٌ على مبدأ راسخ عنده إذا كنتَ مقتنعًا فلا تخف من العواقب

القدس قضيّةٌ لا تُساوم

يوم القدس ليس مناسبةً عابرة في جدول عبد المهدي بل محطةٌ تكشف انحيازه الواضح للقضايا العادلة بعيدًا عن حسابات المصالح الضيقة موقفه من القضية الفلسطينية وخصوصًا القدس يعكس رؤيةً إسلاميةً وعربيةً أصيلة تُذكّرنا بأن بعض الرجال ما زالوا يحملون راية المبدأ حتى في أحلك الظروف.

الشجاعة.. عنوان مسيرته

ما يميز عبد المهدي هو عدم اكتراثه بردود الفعل حين يتعلق الأمر بقناعاته حضوره إلى صنعاء رغم كل المخاطر والتحديات السياسية والأمنية يُترجم كلماته إلى أفعال إنه الرجل الذي يعرف أن الحقَّ لا يحتاج إلى مواكبٍ من الحراس بل إلى قلوبٍ عامرةٍ بالإيمان.

بالختام في زمن تنازُع الولاءات والمواقف الضبابية يبقى عادل عبد المهدي مثالًا نادرًا لـسياسيٍّ لا ينحني إلا للحق يوم القدس كان شاهِدًا جديدًا على أن بعض الرجال.. يُولدون ليكونوا ضميرَ الأمة لا مجرد لاعبين على خريطتها

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الدولة العثمانية والشيعة استبداد وجهاد
الجولاني و مشروع برنارد لويس
اليمن وفلسطين..وحدة الدم والمصير..!
لبيك يا حسين ام عذرا يا حسين
أميركا ودورها المشبوه..!
الملك طلال يكشف التاريخ الاسود للاردن
يوم انتصار المظلوم على الظالم ..!
سلاح البلازما الإيراني الواقع التكنولوجي البديل للنووي..!
عادل عبد المهدي ويوم القدس..شجاعة الموقف وصِدقُ الانتماء..!
أهدافهم..أحياء سكتية..!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
زياد مصطفى خالد : احسنت تحليل واقعي ...
الموضوع :
مسرحية ترامب مع زيلنسكي والهدف الامريكي !!
ابو حسنين : انظرو للصوره بتمعن للبطل الدكتور المجاهد والصادق جالس امام سيد الحكمه والمعرفه السيد علي السستاني بكل تواضع ...
الموضوع :
المرجع الديني الأعلى السيد السيستاني يستقبل الطبيب محمد طاهر أبو رغيف
قتيبة عبد الرسول عبد الدايم الطائي : السلام عليكم اود ان اشكركم اولا على هذا المقال واستذكاركم لشخصيات فذة دفعت حياتها ثمنا لمبادئها التي ...
الموضوع :
كلمة وفاء لإعدادية الكاظمية!!
م خالد الطائي : السلام عليكم, شكرا لصاحب المقال, عمي مالك عبد الدايم الطائي: خريج 1970م، تخرج من كلية العلوم بغداد ...
الموضوع :
كلمة وفاء لإعدادية الكاظمية!!
ام زهراء : مأجورين باىك الله فيكم ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
علاء عبد الرزاق الانصاري : الاهم صلي على محمد وال محمد الطيبين الطاهرين ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
فيسبوك