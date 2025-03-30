قدّروا لحزب الله عقله ودرايته وحرصه على لبنان والامة..!

لأنه لو كان غير ذلك لرد رداً قاسياً ومدمراً، (وهو قادر على ذلك وبكفاءة عالية جداً)

…ما كان سيدفع لبنان والمنطقة الى اتون حرب جديدة.. انتم ونحن جميعاً في غنى عنها في لحظة شديدة الاضطراب والسيولة…!

عدوك ايها اللبناني والعربي والمسلم اليوم ، جبان رعديد مهزوم خسيس نذل حاقد لئيم..

وهو اشد الناس عداوة للذين آمنوا، ويملك آلة صماء للقتل والابادة ولا يجيد القتال مطلقاً، ولا يملك جرأة ، فضلا عن قدرة المواجهة في الميدان..

لذلك تراه منخرطاً بكل ما يملك من جنون وتخبط، في حرب ابادة ضد الشعبين الفلسطيني واللبناني، مدعوماً من الشيطان الاكبر، الذي يتزعمه حاليا متهور جشع ناهب لثروات العالم.

اشبه ما يكون باليهود المذكورين في كتاب الله، لا يشبع من الغزو والنهب والسبي والتفرعن..

لكن هذا لن يدوم وسرعان ما سيلقى حصاد غزواته الخائبة باذن الله وعلى يد رجال الله، ستاتي ساعة حصاد الصبر وما ذلك على الله بعزيز..!