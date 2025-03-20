متلازمة ستوكهولم للفلسطينيين والعرب ( مقال مهم للمحلل السياسي الروسي الكسندر نازاروف )

لماذا يواصل الفلسطينيون وكثير ممن يتعاطفون معهم تعليق آمالهم على الغرب؟

على سبيل المثال، لماذا أثار فتح قضية ضد نتنياهو من قبل المحكمة الجنائية الدولية أو اعتراف عدد من الدول الأوروبية بفلسطين هذا القدر من الإثارة والأمل بينهم؟

لقد أنشئت المحكمة الجنائية الدولية عام 2002، في ذروة اللحظة الأحادية القطبية، ذروة القوة الأمريكية على العالم، وتم وضع تصور لهذه المحكمة كي تكون أداة تسيطر عليها واشنطن وحلفاؤها لضمان هذه السلطة، التي تلقت وزنا وشرعية إضافية من خلال المشاركة الدولية الواسعة.

علاوة على ذلك، فإن الولايات المتحدة لم تصادق قط على نظام روما الذي أنشأ المحكمة الجنائية الدولية، الأمر الذي أدى إلى استبعاد نفسها من نطاق تطبيقه، مع احتفاظها بهذه الأداة في ترسانتها.

لكن، ليس هناك ما يثير الدهشة في هذه الخطوة التي اتخذتها الولايات المتحدة. وبمجرد أن تكتسب سياسة دولة ما صفة السيادة، تنسحب الدول التي وقعت سابقا على نظام روما من المحكمة الجنائية الدولية. على سبيل المثال، سحبت روسيا تصديقها على الاتفاقية بعد استعادة شبه جزيرة القرم، أو بالأحرى أقولها بطريقة مختلفة، السيادة لا تتوافق مع العضوية في المحكمة الجنائية الدولية.

وبعد فترة وجيزة من إنشائها، أظهرت المحكمة الجنائية الدولية بوضوح طبيعتها وأهدافها من خلال المشاركة النشطة في تقطيع أوصال السودان، بمحاكمة رئيس البلاد آنذاك عمر البشير، بتهمة ارتكاب جرائم حرب.

كما اتخذت المحكمة الجنائية الدولية خطوة مماثلة ضد روسيا، حيث رفعت قضايا ضد عدد من المسؤولين الروس، بما في ذلك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شخصيا، بعد نجاح الانقلاب الموالي للغرب في أوكرانيا واندلاع الحرب الأهلية هناك، ما أدى إلى تدخل روسيا لحماية دونباس من النازيين الأوكرانيين.

ولم يكن من قبيل المصادفة أن يتهم المشاركون الأفارقة في المحكمة الجنائية الدولية مرارا وتكرارا بأنها أداة للإمبريالية، نظرا لأن الغالبية العظمى من القضايا التي نظرت فيها المحكمة كانت تتعلق بإفريقيا، لكنها لم تتطرق إلى غزوات وجرائم الدول الغربية.

وفي قائمة الدول المشاركة في نظام روما، فإن خمسي هذه الدول مما يسمى بـ "الغرب العالمي"، بما في ذلك أوروبا واليابان وأستراليا وغيرها. وهناك عدد مماثل تقريبا من البلدان التي تعتمد على الغرب أن تتجه نحو بدرجة أو بأخرى.

إن المحكمة الجنائية الدولية، شأنها في ذلك شأن جوائز "الأوسكار" التي تمنح للأفلام "الصحيحة سياسيا" من وجهة النظر الغربية، أو جائزة "نوبل" التي تعد إحدى أدوات الهيمنة الغربية، وقوتها العالمية، وأداة لإخضاع الشعوب الأخرى. في الوقت نفسه، ورغم أن المحكمة الجنائية الدولية ليست منظمة عالمية، فإنها تزعم امتلاكها لسلطات دولية وتعلن حق التدخل في شؤون دول ثالثة.

وقبل أيام قليلة، تم القبض على الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي، المعروف بأنه معارض نشط للكتلة المناهضة للصين AUKUS، والمقاتل الناجح ضد مافيا المخدرات، وتم نقله إلى لاهاي. وأكدت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي أنها أصدرت مذكرة اعتقال بحق دوتيرتي، على الرغم من أن البلاد ليست عضوا في نظام روما الأساسي.

على أي حال، دعونا نعود إلى الفلسطينيين.

أذكر تلك النشوة العارمة بين الفلسطينيين عندما بدأت موجة من الاعتراف بفلسطين بين الدول الأوروبية (إسبانيا والنرويج وإيرلندا)، مايو 2024، وسط تقارير عن سقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين في غزة. معروف أن اضطراب نقص الاهتمام يجعلك سعيدا بأي ابتسامة موجهة إليك. أعتقد أن كثيرا من الفلسطينيين حينها شعروا وكأن كل شيء سيتغير الآن، وأن النصر قريب، وأن أوروبا في صفهم! وكم قرأت من مقالات حماسية في الصحافة العربية تحمل كلمات "التاريخي"، "قرار تاريخي"، "منعطف تاريخي"!!.. الآن، أين هذه القرارات والمنعطفات التاريخية؟ لا سيما عشية تهجير الفلسطينيين؟

إنها هناك حيث ينبغي أن تكون، استنادا لموقف جزء كبير من الجنوب العالمي، الذي يواصل هو والفلسطينيون التوجه نحو الغرب، ويقرأ الصحافة الغربية، ويعتبر أن ما يفرضه الغرب صحيحا، وبشكل عام، يواصل اعتبار الغرب نموذجا يحتذى به، ومستقبلا مشرقا للبشرية.

*متلازمة ستوكهولم Stockholm syndrome هي ظاهرة نفسية تصيب الفرد عندما يتعاطف أو يتعاون مع جلاده/عدوه الذي أساء ويسيء إليه بشكل من الأشكال، أو يظهر بعض علامات الولاء له، مثل أن يتعاطف المختطف مع الخاطف، أو الضحية مع الجلاد. ويعود الاسم إلى حادث في ستوكهولم بالسويد حينما سطا مجموعة من اللصوص على بنك كريديت بانكن Kreditbanken، عام 1973، واتخذوا بعض موظفي البنك رهائن لمدة 6 أيام، وخلال تلك الفترة، بدأ الرهائن يرتبطون عاطفيا مع الجناة، وقاموا بالدفاع عنهم بعد إطلاق سراحهم.