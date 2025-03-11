المقالات

نداء إلى أبناء شعبنا العراقي فاحذروا أحصنة طروادة…

107 2025-03-11

لعمرُكَ ما غُزِيَ قوم في عقر دارهم إلا ذلّوا.

وكما يعرف أبناء شعبنا العراقي العزيز أن كل المحيط تقريباً قد أصبح غير آمن إلا من الجمهورية الاسلامية الإيرانية.

ويقيناً هنالك مخططات تحاك ضد العراق وشعبه وأرضه ومقدساته من قبل خفافيش الظلام سواء على مستوى الحكام أو التنظيمات التكفيرية الإرهابية من قبيل داعش والنصرة وبقية عصبة الشيطان.

وعليهِ… فالكرة الان في ملعب الحكومة العراقية وأجهزتها الامنية، وحرص ويقظة وانتباه الشعب ذاته.

أنقل لكم تجربتي الشخصية في المانيا، وما شاهدته وعايشته لاكثر من ثلاثة عقود ونيّف من الزمن،

لقد شاهت من حرص الشعب الالماني الخاص بملف الامن الداخلي والتعاون مع سلطاته الامنية ما أثار إنبهاري وإعجابي فأضحى محل تقدير واحترام.

فالشعب هناك وبمختلف فِئاته العمرية وخاصة كبار السن بل وحتى المتقاعدين الذين يجلسون طوال الوقت في شرفات منازلهم قد أصبحوا عيوناً وعوناً لوطنهم فما أن يتوجسوا شراً أو يستشعروا خطراً  هنا أو هناك حتى يسارعوا للاتصال بالاجهزة الامنية.

ايها الاحبة يمر وطننا والمنطقة برمتها بمرحلة خطرة واستثنائية تتطلب من كل فئات الشعب العراقي التعاون مع الاجهزة الامنية المختصة وبكل تشكيلاتها ومسمياتها، وفي مقدمتها أمن الحشد المقدس والامن الوطني والابلاغ عن أي شيء مشبوه من قِبل الوافدين الاجانب الذين دخلوا العراق وفي مقدمتهم أولائك الذين يساندون ويؤيدون ماتقوم به العصابات التكفيرية الجولانية وما ترتكبه من منكرات الجرائم البشعة بحق الشيعة العلويين في سوريا.

يقيناً نحن لا نتحدث هنا من باب التخيّل والتنجيم.. بل وأيم الله لقد كشرت ذئاب الارهاب عن أنياب حقدها الطائفي السوداء وباتت تتحيّن بنا الفرص، وما علينا إلا أن نتحد ونستعد لكسرها وقلعها من جذورها.

لقد حطمنا أسطورة إرهاب الاستكبار العالمي ممثلاً بداعش واضرابها بفتوى ملحمة الدفاع المقدس ودعسنا على رؤوسهم العفنة.

ونحن الان باذن الله مستعدين لإعادة صولات ذو الفقار بهم وكسر ظهورهم إن فكروا في الأمر وأعادوا الكرّة مرةً أُخرى .

مطلوب من الجميع في هذه المرحلة إلتزام جانب اليقظة والحذر من القنابل الموقوتة ممثلة بالخلايا النائمة  والتي تشكل حصان طروادة تلك التي يراهن عليها أعدائنا في وقت معلوم، ولعمرُكَ ما غُزِيَ قوم في عقر دارهم إلا ذلّوا لنكن جميعاً عيوناً ساهرةً على أمن وأمان بلدنا الحبيب ونحميه من شر الاشرار وكيد الفجار وغدر الارهاب وداعميه.

حفظ الله عراقنا العزيز

عراق علي والحسين

عراق المرجعية 

وحشدنا المقدس

والويل ثم الويل لمن يفكر في التعرض له ولإرضه وشعبه ومقدساته.

علي السراي

رئيس المنظمة الدولية لمكافحة الارهاب والتطرف الديني

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
نداء إلى أبناء شعبنا العراقي فاحذروا أحصنة طروادة…
الصهيونية وتأجيج الفتنة الطائفية في سوريا !!
خميس الخنجر..ازدواجية المواقف وتواطؤ مع الإرهاب..!
⭕ إلى من صدعوا رؤوسنا بالعودة للحضن العربي..!
قطر وتركيا
ماذا يعني ان يتحول (الارهابي) الى حاكم دولة؟!
معاوية في الميزان السيـاسي المعاصـر..!
الكاظمي وعالم الخيال السياسي..!
من مناقب عبد الهادي الجلبي رحمه الله
الدولة اللبنانية مسؤوليتها حفظ السيادة..!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
حيدر الاعرجي : دوله رئيس الوزراء المحترم معالي سيد وزير التعليم العالي المحترم يرجى التفضل بالموافقه على شمول الطلبه السادس ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
سهام جاسم حاتم : احسنتم..... الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام.جسد اعلى القيم الانسانية. لكل الطوائف ومختلف الاقوام سواء ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
Muna : بارك الله فيكم ...احسنتم النشر ...
الموضوع :
للامام علي (ع) اربع حروب في زمن خلافته
الحاج سلمان : هذه الفلتة الذي ذكرها الحاكم الثاني بعد ما قضى نبي الرحمة (ص) أعيدت لمصطفى إبن عبد اللطيف ...
الموضوع :
رسالة الى رئيس الوزراءالسابق ( الشعبوي) مصطفى الكاظمي
فاديه البعاج : اللهم صلي على محمد وال محمد يارب بحق موسى ابن جعفر ان تسهل لاولادي دراستهم ونجاح ابني ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد الخالدي : الحمد لله على سلامة جميع الركاب وطاقم الطائرة من طيارين ومضيفين ، والشكر والتقدير الى الطواقم الجوية ...
الموضوع :
وزير النقل يثني على سرعة التعاطي مع الهبوط الاضطراري لطائرة قطرية في مطار البصرة
Maher : وياريت هذا الجسر يكون طريق الزوار ايضا بأيام المناسبات الدينية لان ديسدون شارع المشاتل من البداية للنهاية ...
الموضوع :
أمانة بغداد: إنشاء أكبر مجسر ببغداد في منطقة الأعظمية
ساهر اليمني : الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ...
الموضوع :
السوداني : عاشوراء صارت جزءا من مفهومنا عن مواجهة الحق للباطل
هيثم العبادي : السلام عليكم احسنتم على هذه القصيدة هل تسمح بقرائتها ...
الموضوع :
قصيدة الغوث والامان = يا صاحب الزمان
مواطن : حسبي الله ونعم الوكيل ...
الموضوع :
بلا رأس و"محنطة".. 139 جثة تخرج من "شق أرضي" في نينوى بعد سنوات طويلة من الظلام
فيسبوك