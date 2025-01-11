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خدمات مجانية للعدو..!

20 2025-01-11

بقلم بدر جاسم

 

الحقيقة هناك خدمات تقدم على طبق من ذهب للعدو، فتفتح له ابواباً لم يكن ليحلم بها، تمكنه من بث سمومه هنا وهناك، وغرس عوامل الهزيمة والضعف في جسد الأمة، والنتيجة هي ترجيح كفة العدو على كفة الأمة، وهذه الخدمات هي فتح مواضيع الخلاف بين الطوائف والمذاهب، وتوهين قوتنا، وتعظيم قوة العدو، كذلك إشاعة الشائعات، التي قد تسبب أخطاراً كبيرة، كل هذا وأكثر هي خدمات مجانية للعدو يقدمها البعض دون دراية!

 

إن غالبية هذه الخدمات التي تمنح للعدو تحدث في الساحة الإعلامية، التي يمكن للجميع أن يكون جزء منها، فإيقاف الشائعات وأخذ الاخبار من مصادرها، تعد نقطة مهمة تسلب العدو إمكانية التحرك، وحتى وإن كانت الاخبار حقيقية ولكن نشرها ليس بصالحنا، وعلينا ترك هذا الأمر للمسؤولين، فهم أكثر إطلاعاً وإحاطة بالمصلحة.

 

الحياد في وقت المواجهة يعد خدمة كبيرة للعدو، فهو بلا شك إعانة العدو بالانسحاب من المواجهة بأعذار واهية، إضافة إلى التشكيك والسخرية من المجاهدين، والتي تمثل أدوات مهمة يعمل العدو على استخدامهن ضد مجاهدينا، فهي تثبط عزائم أبطالنا وتساعد العدو على تعزيز موقفه.

 

إن ضرب مصادر القوة لدى أمتنا وكشفها، يُعد خدمة مجانية للعدو، فمن يضرب المرجعية ويضرب تشكيلات المجاهدين، بكل تأكيد يصطف بجانب العدو، وبهذا يعد مخلب ينهش في جسد الأمة الإسلامية،

 

الوعي والبصيرة تمنع الانزلاق نحو خدمة العدو، لذا على الجميع وبالأخص الشباب الإنتباه من كل ما يتناقل بالوسائل الإعلامية، والحفاظ على مصادر قوتنا، والالتفاف حول قيادتنا الحكيمة، فنحن الآن نمر بمرحلة قد ترسم الحياة لعقود قادمة.....لذا يجب الحذر من خدمة العدو!

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