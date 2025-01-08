المقالات

اللعب "الأمريكي - الروسي" الجديد


مع إقتراب عودة ترامب للتَربع على عرش البيت الأبيض، تزداد أهمية الوقوف عند استعدادات الرئيس المنتخب والمعسكر الجمهوري للعودة لدفة الحكم، مما دفع لإِطلاق اسم "مشروع 2025″ على المخطط الجديد الذي وهو عبارة عن مجموعة من مقترحات الانتقال السياسي بما يعيد تشكيل الحكومة الفدرالية بشكل أكثر فعالية لتنفيذ أجندة قوية تتضمن عرضا تفصيليا لكيفية تغيير سياسة الولايات المتحدة خلال فترة حكم ترامب الثانية .

ربما يتغير سريعاً إتجاه مؤشر بوصلة واشنطن مع إنتهاء مدة حكم "جو بايدن" و تسنم الرئيس المنتخب "دونالد ترامب" ، الذي نوه عن قضايا في غاية الخطورة تزامناً مع عودته للقرار الأمريكي .

ترامب الذي أعلن أنه سَيلتقي الرئيس الروسي عند توليه المنصب مباشرتاً ، ومن ثم عقب هذا الإعلان صرح بضم كندا و بنما الى الولايات المتحدة، ونشر خريطة جديد للولايات المتحدة تضم كندا، وهذا ما يشير الى تقارب سياسي وإتفاق على ان "تضم روسيا أوكرانيا" فيما "تضم أمريكا كندا و بنما"، ما يجعل أوراق اللعب ان تخرج عن نطاق الشرق الأوسط لتصل أوربا و أمريكا ، وهذا ما جعل رئيسي أوكرانيا و بنما يَشجبا تصريح ترامب ويؤكدا سيادة بِلادهما .

ترامب الذي عرف عنه يأتي بوسائل غير مَشروعة تدر على بلاده مليارات الدولارات مهما كان مصدرها وطريقة الحصول عليها !! ، ولكن هذه المرة هل سَتكون بضم دول كبيرة بإِراضيها وَثرواتها وَأموالها !! .

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
اللعب "الأمريكي - الروسي" الجديد
دائرة المعارف الماسونية الغاز وهمية
شهداء قادة النصر حكاية الدم الذي ازهر نصرا
الى قادة النصر العراقي الكبير
رسالة إلى شعب العراق انصروا حشدكم فوأيم الله لاوطن ولا شرف ولاهوية من دون الحشد وسلاحه.
سيادتنا يا سادتنا
مخاطر حل هيئة الحشد المقدس هدمٌ للوطن وعودةٌ للفوضى
الحشد الشعبي..ضمانة للأمن أم محور جدل سياسي؟!
الحشد قائم حتى ظهور القائم..!
المرجعية تاريخ صنعت تاريخ
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
حيدر الاعرجي : دوله رئيس الوزراء المحترم معالي سيد وزير التعليم العالي المحترم يرجى التفضل بالموافقه على شمول الطلبه السادس ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
سهام جاسم حاتم : احسنتم..... الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام.جسد اعلى القيم الانسانية. لكل الطوائف ومختلف الاقوام سواء ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
Muna : بارك الله فيكم ...احسنتم النشر ...
الموضوع :
للامام علي (ع) اربع حروب في زمن خلافته
الحاج سلمان : هذه الفلتة الذي ذكرها الحاكم الثاني بعد ما قضى نبي الرحمة (ص) أعيدت لمصطفى إبن عبد اللطيف ...
الموضوع :
رسالة الى رئيس الوزراءالسابق ( الشعبوي) مصطفى الكاظمي
فاديه البعاج : اللهم صلي على محمد وال محمد يارب بحق موسى ابن جعفر ان تسهل لاولادي دراستهم ونجاح ابني ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد الخالدي : الحمد لله على سلامة جميع الركاب وطاقم الطائرة من طيارين ومضيفين ، والشكر والتقدير الى الطواقم الجوية ...
الموضوع :
وزير النقل يثني على سرعة التعاطي مع الهبوط الاضطراري لطائرة قطرية في مطار البصرة
Maher : وياريت هذا الجسر يكون طريق الزوار ايضا بأيام المناسبات الدينية لان ديسدون شارع المشاتل من البداية للنهاية ...
الموضوع :
أمانة بغداد: إنشاء أكبر مجسر ببغداد في منطقة الأعظمية
ساهر اليمني : الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ...
الموضوع :
السوداني : عاشوراء صارت جزءا من مفهومنا عن مواجهة الحق للباطل
هيثم العبادي : السلام عليكم احسنتم على هذه القصيدة هل تسمح بقرائتها ...
الموضوع :
قصيدة الغوث والامان = يا صاحب الزمان
مواطن : حسبي الله ونعم الوكيل ...
الموضوع :
بلا رأس و"محنطة".. 139 جثة تخرج من "شق أرضي" في نينوى بعد سنوات طويلة من الظلام
فيسبوك