نصرالله سيعود ومجد المقاومة باقٍ

حين يغيب القمر عن سماء الليل تظل العيون شاخصة نحو الأفق تنتظر طلوعه من جديد ليضيء العتمة هكذا هو حال القلوب التي ألفت صوت نصرالله ذلك الصوت الذي صار نبضًا للأمل وشعلة لا تخبو في درب المقاومة

نصرالله ليس مجرد زعيم عابر بل رمز لقضية أبت أن تنكسر رغم عواصف الزمن في غيابه ظلت كلماته حاضرة تُلهب النفوس ورايته مرفوعة تذكر الجميع بأن المقاومة ليست كلمة تُقال بل مسيرة طويلة تُروى بالتضحيات

اليوم ونحن نترقب عودته نستعيد في ذاكرتنا كل المواقف التي صنعت منه قائدًا فذًا نصرالله سيعود ومعه تعود الهيبة إلى قلوب الأعداء والثقة إلى نفوس المحبين والصمود إلى درب النضال فعودته ليست مجرد حدث عابر بل بشارة بأن الراية ما زالت بأيدٍ أمينة وبأن الزمن مهما دار فإن الموقف ثابت لا يتغير

نصرالله سيعود ليجدد العهد مع أرضه وأمته وليذكر العالم أن المقاومة ليست خيارًا بل قدرٌ كتبته الأقدار لأمة تأبى الخنوع سيعود ليؤكد أن الغياب ليس ضعفًا وأن الرجال العظماء يعودون دائمًا أقوى يحملون بين أيديهم مشاعل النصر وكبرياء الكرامة

فيا أيها المنتظرون أبشروا نصرالله سيعود وحين يعود ستعود معه الروح إلى أمة لا تعرف الهزيمة وسيعود المجد إلى راية لا تنكسر إن عودته ليست فقط عودة قائد بل عودة رسالة بأن المقاومة باقية وأن الغد حتمًا للمؤمنين بثوابتهم الصامدين على دربهم