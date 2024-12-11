المقالات

نصرالله سيعود ومجد المقاومة باقٍ

112 2024-12-11

حين يغيب القمر عن سماء الليل تظل العيون شاخصة نحو الأفق تنتظر طلوعه من جديد ليضيء العتمة هكذا هو حال القلوب التي ألفت صوت نصرالله ذلك الصوت الذي صار نبضًا للأمل وشعلة لا تخبو في درب المقاومة

نصرالله ليس مجرد زعيم عابر بل رمز لقضية أبت أن تنكسر رغم عواصف الزمن في غيابه ظلت كلماته حاضرة تُلهب النفوس ورايته مرفوعة تذكر الجميع بأن المقاومة ليست كلمة تُقال بل مسيرة طويلة تُروى بالتضحيات

اليوم ونحن نترقب عودته نستعيد في ذاكرتنا كل المواقف التي صنعت منه قائدًا فذًا نصرالله سيعود ومعه تعود الهيبة إلى قلوب الأعداء والثقة إلى نفوس المحبين والصمود إلى درب النضال فعودته ليست مجرد حدث عابر بل بشارة بأن الراية ما زالت بأيدٍ أمينة وبأن الزمن مهما دار فإن الموقف ثابت لا يتغير

نصرالله سيعود ليجدد العهد مع أرضه وأمته وليذكر العالم أن المقاومة ليست خيارًا بل قدرٌ كتبته الأقدار لأمة تأبى الخنوع سيعود ليؤكد أن الغياب ليس ضعفًا وأن الرجال العظماء يعودون دائمًا أقوى يحملون بين أيديهم مشاعل النصر وكبرياء الكرامة

فيا أيها المنتظرون أبشروا نصرالله سيعود وحين يعود ستعود معه الروح إلى أمة لا تعرف الهزيمة وسيعود المجد إلى راية لا تنكسر إن عودته ليست فقط عودة قائد بل عودة رسالة بأن المقاومة باقية وأن الغد حتمًا للمؤمنين بثوابتهم الصامدين على دربهم

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
نصرالله سيعود ومجد المقاومة باقٍ
المجتهدون مواقف وقيادة
ما هو موقف إیران من تغییر النظام في سورية؟!
موقف محورالمقاومة ....... في حال تعرض الارهابيين لمرقد السيدة زينب والعبث به ؟
محللون سياسيون مرضى نفسيا..!
الخيارات الصعبة سوريا ما بعد الأسد..!
اسال قناة الجزيرة
المستقبل السياسيّ السوريّ وأثره على الأمن القوميّ في العراق
صور لمستقبل سورية والمنطقة مابعد الاسد..!
ما بعد سقوط نظام الأسد؟!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
حيدر الاعرجي : دوله رئيس الوزراء المحترم معالي سيد وزير التعليم العالي المحترم يرجى التفضل بالموافقه على شمول الطلبه السادس ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
سهام جاسم حاتم : احسنتم..... الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام.جسد اعلى القيم الانسانية. لكل الطوائف ومختلف الاقوام سواء ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
Muna : بارك الله فيكم ...احسنتم النشر ...
الموضوع :
للامام علي (ع) اربع حروب في زمن خلافته
الحاج سلمان : هذه الفلتة الذي ذكرها الحاكم الثاني بعد ما قضى نبي الرحمة (ص) أعيدت لمصطفى إبن عبد اللطيف ...
الموضوع :
رسالة الى رئيس الوزراءالسابق ( الشعبوي) مصطفى الكاظمي
فاديه البعاج : اللهم صلي على محمد وال محمد يارب بحق موسى ابن جعفر ان تسهل لاولادي دراستهم ونجاح ابني ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد الخالدي : الحمد لله على سلامة جميع الركاب وطاقم الطائرة من طيارين ومضيفين ، والشكر والتقدير الى الطواقم الجوية ...
الموضوع :
وزير النقل يثني على سرعة التعاطي مع الهبوط الاضطراري لطائرة قطرية في مطار البصرة
Maher : وياريت هذا الجسر يكون طريق الزوار ايضا بأيام المناسبات الدينية لان ديسدون شارع المشاتل من البداية للنهاية ...
الموضوع :
أمانة بغداد: إنشاء أكبر مجسر ببغداد في منطقة الأعظمية
ساهر اليمني : الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ...
الموضوع :
السوداني : عاشوراء صارت جزءا من مفهومنا عن مواجهة الحق للباطل
هيثم العبادي : السلام عليكم احسنتم على هذه القصيدة هل تسمح بقرائتها ...
الموضوع :
قصيدة الغوث والامان = يا صاحب الزمان
مواطن : حسبي الله ونعم الوكيل ...
الموضوع :
بلا رأس و"محنطة".. 139 جثة تخرج من "شق أرضي" في نينوى بعد سنوات طويلة من الظلام
فيسبوك