بعد أن أيقَّنوا..!

الكاتب والباحث والاكاديمي صلاح الاركوازي ||

بعد ان ايقّنَ الكيان الصهيوني وداعميه بِأن واحدةُ من الاسباب الرئيسية والاساسية لاِنكسار جيشهِ وعدم تحقيقهِ لاي تقدم ونصر سواء أكان عسكرياً ام سياسياً على محور المقاومة هو مبدأ ونظرية {{ وحدة الساحات }} ،

فما أن أُرغمَ على وقف أطلاق النارِ مع حزب الله حتى صدرت أوامرهِ لكلابهِ من التكفيريين والاوبا والهمج الرعاعِ لبدء هجومهم الكبير على سوريا وتحديداً على حلب ،

حيث أن الالاف من التكفيريين المدججين بأنواع الاسلحة الثقيلةِ والمُسيرات الانقضاضية؟؟؟،

وهذا يدلُ بوضوحِ على من هو المؤسسِ والداعمَ لهذهِ الجماعات التكفيرية التي قاتلت في سوريا والعراق وفي ليبيا ولديهم ايضا بصمات في لبنان واليمن ، ولذلك فان هذا الكيان وبسبب فشلهِ وعجزهِ عن تحقيق أي شيء على الارضِ لذلك لجأ مرة أُخرى الى هؤلاءِ التكفيريين حيث بدأوا بسوريا كمرحلة اولى ولا أستبعد ان يبدأ نشاطهُم مرة أُخرى في العراق واليمن وان يُصّعِدوا من هجماتِهم في داخل الجمهورية خصوصاً في سيستان وبلوشستان .

فوحدةِ الساحاتِ لمحور المقاومةِ كانت قد لِعبت دوراً مُهِماً واساسياً ليس فقط من أجل أزعاجِ العدو بل وأيضاً تكبيده الخسائر الكبيرهِ وارِغامهِ على اِيقاف اطلاق النار على الرغم من الدعم الكبير جدا والضخم واللامحدود عسكرياً واقتصادياً وسياسياً واعلامياً بل وفي كل النواحي والجوانب ، ولكنه فشل فشلاً ذريعاً من ان يحقق نصراً او شيئاً على الارضِ مما اُضطر مُرغماً على أن يُعلنُ وقفاً لاطلاق النارِ.

اِن الشيء المُلفتِ للنظرِ هم {{ انه الرئيس الامريكي جو بايدن هو من اعلن وقت اطلاق النار}} ؟

اضافه الى النتن ياهو لكن النتن ياهو استعمل اسلوباً وتكتيكاً في كلامهِ مُراوغاً وتلاعب بالالفاظ والكلماتِ حيث القى الحجةِ على الكابينةِ الامنيةِ المصغرةِ كي لا يتحمل هو المسؤولية المباشرة علماً بان هذه الكابينة تُدارُ من قبلهِ شخصياً،

نعم ان هذا الكيان قد احس بخطورةِ وحدةِ الساحاتِ لذلك هو الان يلجا الى تكتيك واسلوب {{لتفتيت هذه الساحه}} لكنه سيفشل كما فشل في لبنان وغزة سيفشل لان أبطال محور المقاومة يعلمون مُسبقا نوايا هذا العدو ومن يقف خلفهِ وأيضا وحدة الساحات هو جسدُ واحدُ كالبُنيان المرصوصِ، فلا يمكن اختراقه او تفتيته لسبب بسيط لانهم فتيةُ ورجال صَدَقوا ما عاهدوا الله عليه.