المقالات

بعد أن أيقَّنوا..!

93 2024-12-01

الكاتب والباحث والاكاديمي صلاح الاركوازي ||

 

 

بعد ان ايقّنَ الكيان الصهيوني وداعميه بِأن واحدةُ من الاسباب الرئيسية والاساسية لاِنكسار جيشهِ وعدم تحقيقهِ لاي تقدم ونصر سواء أكان عسكرياً ام سياسياً على محور المقاومة هو مبدأ ونظرية {{ وحدة الساحات }} ،

 

فما أن أُرغمَ على وقف أطلاق النارِ مع حزب الله حتى صدرت أوامرهِ لكلابهِ من التكفيريين والاوبا والهمج الرعاعِ لبدء هجومهم الكبير على سوريا وتحديداً على حلب ،

 

حيث أن الالاف من التكفيريين المدججين بأنواع الاسلحة الثقيلةِ والمُسيرات الانقضاضية؟؟؟،

 

وهذا يدلُ بوضوحِ على من هو المؤسسِ والداعمَ لهذهِ الجماعات التكفيرية التي قاتلت في سوريا والعراق وفي ليبيا ولديهم ايضا بصمات في لبنان واليمن ، ولذلك فان هذا الكيان وبسبب فشلهِ وعجزهِ عن تحقيق أي شيء على الارضِ لذلك لجأ مرة أُخرى الى هؤلاءِ التكفيريين حيث بدأوا بسوريا كمرحلة اولى ولا أستبعد ان يبدأ نشاطهُم مرة أُخرى في العراق واليمن وان يُصّعِدوا من هجماتِهم في داخل الجمهورية خصوصاً في سيستان وبلوشستان .

 

فوحدةِ الساحاتِ لمحور المقاومةِ كانت قد لِعبت دوراً مُهِماً واساسياً ليس فقط من أجل أزعاجِ العدو بل وأيضاً تكبيده الخسائر الكبيرهِ وارِغامهِ على اِيقاف اطلاق النار على الرغم من الدعم الكبير جدا والضخم واللامحدود عسكرياً واقتصادياً وسياسياً واعلامياً بل وفي كل النواحي والجوانب ، ولكنه فشل فشلاً ذريعاً من ان يحقق نصراً او شيئاً على الارضِ مما اُضطر مُرغماً على أن يُعلنُ وقفاً لاطلاق النارِ.

 

اِن الشيء المُلفتِ للنظرِ هم {{ انه الرئيس الامريكي جو بايدن هو من اعلن وقت اطلاق النار}} ؟

 

اضافه الى النتن ياهو لكن النتن ياهو استعمل اسلوباً وتكتيكاً في كلامهِ مُراوغاً وتلاعب بالالفاظ والكلماتِ حيث القى الحجةِ على الكابينةِ الامنيةِ المصغرةِ كي لا يتحمل هو المسؤولية المباشرة علماً بان هذه الكابينة تُدارُ من قبلهِ شخصياً،

 

نعم ان هذا الكيان قد احس بخطورةِ وحدةِ الساحاتِ لذلك هو الان يلجا الى تكتيك واسلوب {{لتفتيت هذه الساحه}} لكنه سيفشل كما فشل في لبنان وغزة سيفشل لان أبطال محور المقاومة يعلمون مُسبقا نوايا هذا العدو ومن يقف خلفهِ وأيضا وحدة الساحات هو جسدُ واحدُ كالبُنيان المرصوصِ، فلا يمكن اختراقه او تفتيته لسبب بسيط لانهم فتيةُ ورجال صَدَقوا ما عاهدوا الله عليه.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الة الرئاسة سعة الصدر
صمود وتضحيات حزب الله ...... اجبر اسرائيل على رفع الراية البيضاء لوقف اطلاق النار ؟
بعد أن أيقَّنوا..!
لماذا بدات الحرب على لبنان ؟
احداث سوريةً موقع للحرب القادمة..!
الكيان يقرر العودة إلى الوراء، ويفعل المنظومة الإرهابية..!
بالحرب تتنفس الصهيونية
سوريا العزّ.. بين مطرقة الإرهاب وسندان المؤامرات..!
انتصار عام ٢٠٢٤ أكبر من انتصار عام ٢٠٠٦..!
تركيا المدللة..الصعود السريع الى الهاوية..!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
حيدر الاعرجي : دوله رئيس الوزراء المحترم معالي سيد وزير التعليم العالي المحترم يرجى التفضل بالموافقه على شمول الطلبه السادس ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
سهام جاسم حاتم : احسنتم..... الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام.جسد اعلى القيم الانسانية. لكل الطوائف ومختلف الاقوام سواء ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
Muna : بارك الله فيكم ...احسنتم النشر ...
الموضوع :
للامام علي (ع) اربع حروب في زمن خلافته
الحاج سلمان : هذه الفلتة الذي ذكرها الحاكم الثاني بعد ما قضى نبي الرحمة (ص) أعيدت لمصطفى إبن عبد اللطيف ...
الموضوع :
رسالة الى رئيس الوزراءالسابق ( الشعبوي) مصطفى الكاظمي
فاديه البعاج : اللهم صلي على محمد وال محمد يارب بحق موسى ابن جعفر ان تسهل لاولادي دراستهم ونجاح ابني ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد الخالدي : الحمد لله على سلامة جميع الركاب وطاقم الطائرة من طيارين ومضيفين ، والشكر والتقدير الى الطواقم الجوية ...
الموضوع :
وزير النقل يثني على سرعة التعاطي مع الهبوط الاضطراري لطائرة قطرية في مطار البصرة
Maher : وياريت هذا الجسر يكون طريق الزوار ايضا بأيام المناسبات الدينية لان ديسدون شارع المشاتل من البداية للنهاية ...
الموضوع :
أمانة بغداد: إنشاء أكبر مجسر ببغداد في منطقة الأعظمية
ساهر اليمني : الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ...
الموضوع :
السوداني : عاشوراء صارت جزءا من مفهومنا عن مواجهة الحق للباطل
هيثم العبادي : السلام عليكم احسنتم على هذه القصيدة هل تسمح بقرائتها ...
الموضوع :
قصيدة الغوث والامان = يا صاحب الزمان
مواطن : حسبي الله ونعم الوكيل ...
الموضوع :
بلا رأس و"محنطة".. 139 جثة تخرج من "شق أرضي" في نينوى بعد سنوات طويلة من الظلام
فيسبوك