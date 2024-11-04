متى تقصف إيران اسرائيل..ومن اين ستقصف؟!

عبد محمد الصافي ||

تكثيف الحديث في صحف أمريكية عن تخطيط ايران لمهاجمة اسرا ئيل من الاراضي العراقية، هو تخادم امريكي اسرائيلي، هدفه التبرير المسبق لأسرائيل لمهاجمة أهداف عراقية على الأرض العراقية…

لإبران جغرافيتها الواسعة ولاتحتاج أرض بديلة، ومديات صواريخها مختلفة ومتنوعة وكافية للوصول الى اسرائيل من اي نقطة داخل الأراضي الايرانية،

بما فيها أقصى شرق ايران، وصواريخها معدة للإطلاق بعد ان تخرج من مخابئها المؤمنة،

فهي ليست ساذجة الى هذا الحد حتى تنقل صواريخها مكشوفة على ظهر شاحنات لمئات الكيلومترات تحت رحمة الأقمار الصناعية الامريكية والاسرائيلية. وأمام مرأى امريكا المهيمنة على الأجواء العراقية…