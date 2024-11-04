المقالات

متى تقصف إيران اسرائيل..ومن اين ستقصف؟!

23 2024-11-04

عبد محمد الصافي ||

 

 

 

تكثيف الحديث في صحف أمريكية عن تخطيط ايران لمهاجمة اسرا ئيل من الاراضي العراقية، هو تخادم امريكي اسرائيلي، هدفه التبرير المسبق لأسرائيل لمهاجمة أهداف عراقية على الأرض العراقية…

 

لإبران جغرافيتها الواسعة ولاتحتاج أرض بديلة، ومديات صواريخها مختلفة ومتنوعة وكافية للوصول الى اسرائيل من اي نقطة داخل الأراضي الايرانية،

 

بما فيها أقصى شرق ايران، وصواريخها معدة للإطلاق بعد ان تخرج من مخابئها المؤمنة،

 

فهي ليست ساذجة الى هذا الحد حتى تنقل صواريخها مكشوفة على ظهر شاحنات لمئات الكيلومترات تحت رحمة الأقمار الصناعية الامريكية والاسرائيلية. وأمام مرأى امريكا المهيمنة على الأجواء العراقية…

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الحرب المحتملة بين إيران وإسرائيل “قراءة تحليلية للمشهد الحالي”
متى تقصف إيران اسرائيل..ومن اين ستقصف؟!
خيانة الأمة و غشّ الحكام و الرؤساء
هل تحتاج منظمة حقوق الانسان الى استخبارات؟!!!
حكام مصر ومتلازمة رحلة العار
هذا هو اول الغيث ........ نداءات عاجلة من الحكومة بسبب الامطار والسيول ؟
ماهي سياسة العراق امام الصراع الاقليمي ؟!
بناء الثقة بين الأجيال: كيف نعيد روح التواصل في المجتمع العراقي
انه ليس هتلر ياحمقى
سنعطيكم درسا انتم فاقدوه..!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
حيدر الاعرجي : دوله رئيس الوزراء المحترم معالي سيد وزير التعليم العالي المحترم يرجى التفضل بالموافقه على شمول الطلبه السادس ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
سهام جاسم حاتم : احسنتم..... الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام.جسد اعلى القيم الانسانية. لكل الطوائف ومختلف الاقوام سواء ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
Muna : بارك الله فيكم ...احسنتم النشر ...
الموضوع :
للامام علي (ع) اربع حروب في زمن خلافته
الحاج سلمان : هذه الفلتة الذي ذكرها الحاكم الثاني بعد ما قضى نبي الرحمة (ص) أعيدت لمصطفى إبن عبد اللطيف ...
الموضوع :
رسالة الى رئيس الوزراءالسابق ( الشعبوي) مصطفى الكاظمي
فاديه البعاج : اللهم صلي على محمد وال محمد يارب بحق موسى ابن جعفر ان تسهل لاولادي دراستهم ونجاح ابني ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد الخالدي : الحمد لله على سلامة جميع الركاب وطاقم الطائرة من طيارين ومضيفين ، والشكر والتقدير الى الطواقم الجوية ...
الموضوع :
وزير النقل يثني على سرعة التعاطي مع الهبوط الاضطراري لطائرة قطرية في مطار البصرة
Maher : وياريت هذا الجسر يكون طريق الزوار ايضا بأيام المناسبات الدينية لان ديسدون شارع المشاتل من البداية للنهاية ...
الموضوع :
أمانة بغداد: إنشاء أكبر مجسر ببغداد في منطقة الأعظمية
ساهر اليمني : الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ...
الموضوع :
السوداني : عاشوراء صارت جزءا من مفهومنا عن مواجهة الحق للباطل
هيثم العبادي : السلام عليكم احسنتم على هذه القصيدة هل تسمح بقرائتها ...
الموضوع :
قصيدة الغوث والامان = يا صاحب الزمان
مواطن : حسبي الله ونعم الوكيل ...
الموضوع :
بلا رأس و"محنطة".. 139 جثة تخرج من "شق أرضي" في نينوى بعد سنوات طويلة من الظلام
فيسبوك