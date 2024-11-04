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حكام مصر ومتلازمة رحلة العار

40 2024-11-04

جبارعبدالزهرة العبودي

وهذا ما يفسر عدم منع السلطات المصرية باستخدام المياه والموانئ المصرية للسفينة (كاثرين ) التي تحمل مواد عسكرية متفجرة لدعم دولة الاحتلال والسماح لها بالرسو 0

لأنَّ فلسفة متلازمة رحلة العارالسياسية التي قام بها الرئيس المصري انور السادات الى اسرائيل في العام 1979م ما زالت سراية المفعول لأنها تعشعش في نفوس حكام مصر المريضة وتلازم عقولهم الماسوشية وتسيطر على ضمائرهم الميتة الا مما يصب في مجرى مصلحة اسرائيل فهي تمتلك حيوية من نوع فريد غير مسبوقة في افتتانها بخدمة اسرائيل والتفاني في تنفيذ اجندتها واوضح مثال على ذلك ما جرى قبل ايام 0

ميناء الاسكندرية يستقبل سفينة محملة بمواد متفجرة للاحتلال الاسرائيلي بعد ان تعرضت الى رفض دولي كامل في عدم السماح لها في الرسو في موانئ دول كثيرة مرت بها في طريقها الى مصر كونها تحمل شحنة متفجرات عسكرية في طريقها الى اسرائيل لتغذية آلتها الحربية لستمر في حصادها لأرواح آلاف الفلسطينيين وهدم بيوتهم على رؤسهم وتدمير بنيتهم التحتية 0

لقد رست السفين في ميناء الاسكنرية المصري وتم تفريغ شحنتها من المواد المتفجرة تهميدا لنقلها برا الى اسرائيل من قبل شاحنات نقل بري مصرية والرأي المراقب والمتابع يقول إن رسول السفينة في الميناء المصري مع علم السلطات المصرية بماتحمل بثير الكثير من التسائلات كون مصر دولة عربية ومسلمة ويحتم عليها كل من هاذين الانتمائين الوقوف الى جانب الشعب الفلسطيني ومنع وصول هذه الشحنة العسكرية والتي حتما سوف تستخدما اسرائيل في صنع اسلحة لقتل الفلسطينيين واللبنانييين وهذالايؤكد ان مصر تساهم مع اسرائيل في قتلها للشعب الفلسطيني واللبناني 0

اللافت للنظر ان مصر تتحدى المجتمع الدولي الذي ازدات ضغوطه هذه الايام في منع وصول السلاح الى اسرائيل حتى من قبل الدول الداعمة لأسرائيل في هذا الاطار مثل امريكا والمانيا واسبانيا وفرنسا التي هاجم رئيسها ماكرون رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو منتقدا قوله :- (اسرائيل تقاتل الهمجية) فرد عليه ماكرون على سبيل الانتقاد (ان ما تقوم به اسرائيل في فلسطين ولبنان ) هو الهمجية بعينها 0

والكلام طويل في ذم قعود العرب عن الإنتصار لأهل فلسطين وهم يرون بام اعينهم اعمال الإبادة الإجرامية التي تنفذا اسرائيل في القطاع والضفة ولبنان وانتقلت بها بشكل تدريجي الى سوريا 0

مصر غير بريئة في دعم اسرائيل ومحاولة الجيش والجهات الامنية لنفي التواطئ المصري مع اسرائيل عارية عن الصحة وعند السند الذي ينفي التهمة عنها واكتفي ببعض ما جاء على لسان جركة مقاطعة اسرائيل (بي دي إس ):- إن السفينة المتجهة إلى دولة الاحتلال رست في ميناء الإسكندرية، مساء الاثنين، فيما يبدو أنها فرغت حمولتها، في انعطافة خطيرة وغير متوقعة في مسار السفينة، نظراً لرفض بعض الدول استقبالها، كونها تحمل شحنة عسكرية في طريقها لتغذية آلة الحرب الإسرائيلية في حربها الإبادية في قطاع غزة.

علما بأن كثيرا من الدول على طريق السفينة البحري رفضت السماح لها بالرسو في موانئها بعد ما عرفت بنوع حمولتها (متفجرات ) ووجهتها اسرائيل التي تستغل هذه المواد في الصناعات الحربية لقتل اهل فلسطين ولبنان وغيرهم ومن الدول التي رفض التعامل مع هذا المركب البحري هي انغولا وسوليفينيا ومالطا والجبل الأسود

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