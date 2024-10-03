أنصار العراق لايوائهم أهل لبنان (ح 12) (وكان حقا علينا نصر المؤمنين)

الدكتور فاضل حسن شريف

جاء في معاني القرآن الكريم: نصر النصر والنصرة: العون. قال تعالى: "نصر من الله وفتح قريب" (الصف 13)، "وإذا جاء نصر الله" (النصر 1)، "وانصروا آلهتكم" (الانبياء 68)، "إن ينصركم الله فلا غالب لكم" (ال عمران 160)، "وانصرنا على القوم الكافرين" (البقرة 250)، "وكان حقا علينا نصر المؤمنين" (الروم 47)، "إنا لننصر رسلنا" (غافر 51)، "وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير" (التوبة 74)، "وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا" (النساء 45)، "ما لكم من دون الله من ولي ولا نصير" (التوبة 116)، "فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله" (الاحقاف 28) إلى غير ذلك من الآيات، ونصرة الله للعبد ظاهرة، ونصرة العبد لله هو نصرته لعباده، والقيام بحفظ حدوده، ورعاية عهوده، واعتناق أحكامه، واجتناب نهيه. قال: "وليعلم الله من ينصره" (الحديد 25)، "إن تنصروا الله ينصركم" (محمد 7)، "كونوا أنصار الله" (الصف 14) والانتصار والاستنصار: طلب النصرة "والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون" (الشورى 39)، "وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر" (الانفال 72)، "ولمن انتصر بعد ظلمه" (الشورى 41)، "فدعا ربه أني مغلوب فانتصر" (القمر 10) وإنما قال: (فانتصر) ولم يقل: أنصر تنبيها أن ما يلحقني يلحقك من حيث إني جئتهم بأمرك، فإذا نصرتني فقد انتصرت لنفسك، والتناصر: التعاون. قال تعالى: "ما لكم لا تناصرون" (الصافات 25)، والنصارى قيل: سموا بذلك لقوله: "كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله" (الصف 14)، وقيل: سموا بذلك انتسابا إلى قرية يقال لها: نصرانة، فيقال: نصراني، وجمعه نصارى، قال: "وقالت اليهود ليست النصارى" (البقرة 113)، ونصر أرض بني فلان. أي: مطر (مجاز القرآن 2/46)، وذلك أن المطر هو نصرة الأرض، ونصرت فلانا: أعطيته، إما مستعار من نصر الأرض، أو من العون.

عن تفسير مجمع البيان للشيخ الطبرسي: قوله تعالى "وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَانتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا ۖ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ" ﴿الروم 47﴾ خاطب سبحانه نبيه صلى الله عليه وآله وسلّم تسلية له في تكذيب قومه إياه فقال "ولقد أرسلنا من قبلك" يا محمد "رسلا إلى قومهم فجاؤهم بالبينات" أي بالمعجزات والآيات الباهرات وهاهنا حذف تقديره فكذبوهم وجحدوا ب آياتنا فاستحقوا العذاب "فانتقمنا من الذين أجرموا" أي عاقبناهم بتكذيبهم "وكان حقا علينا نصر المؤمنين" معناه ودفعنا السوء والعذاب عن المؤمنين وكان واجبا علينا نصرهم بإعلاء الحجة ودفع الأعداء عنهم إلا أنه دل على المحذوف قوله "وكان حقا علينا نصر المؤمنين" وجاءت الرواية عن أم الدرداء أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم يقول ما من امرىء مسلم يرد عن عرض أخيه إلا كان حقا على الله أن يرد عنه نار جهنم يوم القيامة ثم قرأ "وكان حقا علينا نصر المؤمنين".

وعن تفسير الميزان للسيد الطباطبائي: قوله تعالى "وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَانتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا ۖ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ" ﴿الروم 47﴾ قال الراغب: أصل الجرم بالفتح فالسكون قطع الثمرة عن الشجر إلى أن قال وأجرم صار ذا جرم نحو أثمر وأتمر وألبن واستعير ذلك لكل اكتساب مكروه، ولا يكاد يقال في عامة كلامهم للكيس المحمود انتهى. والآية كالمعترضة وكأنها مسوقة لبيان أن للمؤمنين حقا على ربهم وهو نصرهم في الدنيا والآخرة ومنه الانتقام من المجرمين، وهذا الحق مجعول من قبله تعالى لهم على نفسه فلا يرد عليه محذور لزوم كونه تعالى مغلوبا في نفسه مقهورا محكوما لغيره. وقوله: "فانتقمنا من الذين أجرموا" الفاء فصيحة أي فآمن بعضهم وأجرم آخرون فانتقمنا من المجرمين وكان حقا علينا نصر المؤمنين بإنجائهم من العذاب وإهلاك مخالفيهم، وفي الآية بعض الإشعار بأن الانتقام من المجرمين لأجل المؤمنين فإنه من النصر.

عن قناة المنار العراق يعلن إرسال 75 طناً من المساعدات الطبية إلى لبنان جواً بتأريخ 27 سبتمبر 2024: أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي وصول 75 طناً من المساعدات والمستلزمات الطبية العراقية إلى لبنان، فيما أكدت الاستعدادات لإرسال أول قافلة مساعدات برية. وقال المتحدث باسم الأمانة حيدر مجيد إن “العراق أكمل إيصال 75 طناً من المساعدات الطبية والعلاجية والإنسانية إلى لبنان عبر 5 طلعات جوية، تضمنت شحنة لوزارة الصحة وثلاث شحنات لهيئة الحشد الشعبي وواحدة لجمعية الهلال الأحمر”. وأضاف أن “العتبة الحسينية المقدسة تستعد- خلال الساعات المقبلة- لإطلاق أول قافلة مساعدات برية إلى لبنان وهي كبيرة جدا وتحتوي على أجهزة طبية ومعدات ومواد إغاثية”. وأردف أن “هنالك حملات في المحافظات لتجميع مواد غذائية إلى لبنان”. وتابع ان “وزارة الصحة العراقية أكدت لنظيرتها اللبنانية جهوزيتها لاستقبال الجرحى وتهيئة المستشفيات والملاكات الطبية والصحية لهذا الغرض”.

وعن وكالة الأنباء العراقية السيد الصافي يعلن تشكيل لجنة للإغاثة لتقديم المساعدات إلى لبنان بتأريخ 27 سبتمبر 2024: أعلن المتولي الشرعي للعتبة العباسية المقدسة السيد أحمد الصافي تشكيل لجنة للإغاثة لتقديم المساعدات إلى الشعب اللبناني. وقال السيد الصافي في حديث له نقله الموقع الرسمي للعتبة العباسية وتابعته وكالة الانباء العاقية (واع)، إنّه "تمّ تشكيل لجنة للإغاثة تعمل على تقديم المساعدات عبر قوافل برية تنطلق إلى سوريا وتقيم مركز إغاثة لتقديم الدعم للنازحين اللبنانيين هناك بينما تنطلق مجموعة أخرى من القوافل إلى بيروت لإقامة مركز إغاثة العوائل المتضرّرة، إضافة إلى تقديم الدعم الإغاثي عبر رحلات طيران مستمرة من بغداد الى بيروت وتقديم الدعم الطبي عبر المجال الجوي لضمان وصول المساعدات إلى مختلف المناطق والفئات المتضررة بالسرعة القصوى"، مبيناً أن "العتبة المقدسة ستُقيم مراكز إغاثة في عدد من منشآتها للنازحين في محافظة كربلاء". وأضاف أن "المواد التي ستقدمها العتبة العباسية ضمن الحملة تتضمن مواد غذائية وأدوية وملابس وأفرشة وبطانيات لضمان تلبية الاحتياجات الأساسية للمتضررين من الشعب اللبناني". وأكد الصافي أنّ "الحملة مفتوحة لمشاركة المواطنين الراغبين في المساهمة سواء بالتبرعات المالية أو العينية وسيتم الإعلان عن أرقام حسابات مخصصة لذلك الغرض كما تم تحديد أماكن لاستقبال المساعدات وتوفير أرقام هواتف للتواصل". وفيما يتعلق بالمشاركة الطبية أشار المتولي الشرعي الى أن "الملاكات الطبية الراغبة في التطوع لعلاج الجرحى يمكنها التنسيق مع مستشفى الكفيل التخصصي لتقديم خدماتها الصحية خلال الحملة". ودعا السيد الصافي "الله أن يحفظ الشعب اللبناني وأن يرفع عنهم المحنة".