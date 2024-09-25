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"إسرائيل" تدعي تدمير المنصات .. والمقاومة تدك أهدافها بوابل من الصواريخ !!


يبدو ان توقيتات الرد على الكيان المحتل تحدده قيادة المقاومة الإسلامية بشكل علمي مدروس خارج الرغبات والميول والأهواء، وبغية تحقيق الأهداف على مستوى مؤثر يلحق بالعدو خسائر فادحة .

وما فعلتهُ المقاومة الإسلامية يوم أمس يؤكد كذب أدعاء "إسرائيل" بتدمير بنى المقاومة التحتية والقضاء على منصات الصواريخ قد فشلت بعد (300) غارة جويه أمطرت بعدها المقاومة مدينة حيفا بوابل من الصواريخ مما أربكت العدو ونشرت الخوف والذعر بين صفوفه، كما دوت صفارات الإنذار في "هيلا" و"حوسن" و"كفار فارديم" و"معونا" و"معيليا" جراء وصول طائرة المقاومة المسيرة وتحقيق أهدافها بعمق أراضي الكيان المحتل، بالإضافة الى قصف مجمعا "إسرائيليا" للصناعات العسكرية بعشرات الصواريخ مما الحق اضرار كبيرة بهما، حيث أعلن جيش الإحتلال "أن حزب الله أطلق خلال الساعات الماضية نحو 115 تهديدا جويا تجاه شمال إسرائيل، وأن فرق الإطفاء تعمل على إخماد حرائق اندلعت بسبب ذلك" .

الولايات المتحدة الأمريكية وبحسب تقارير صحفية، وجهت تحذيرا شديدا "لإسرائيل" من الانجرار إلى حرب شاملة مع حزب الله اللبناني بعد موجة الهجمات المتبادلة خلال الأيام القليلة الماضية، وأشارت التقارير إلى أن "الرسالة الأميركية طالبت الإسرائيليين بـترك مجال لحل دبلوماسي"، إذ تجد واشنطن تهديد كبير لمصالحها في حال تطور العمليات بين "إسرائيل" والمقاومة الإسلامية في لبنان .

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