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يوم صعب على اسرائيل..!


 

كلمات رددها النتن ياهوا وبحسرة بعد سماعه لخبر العملية الاستشهادية التي قام بها الشهيد الاردني ( ماهر الجازي ) الذي ارتقى شهيدا بعد تنفيذه للعملية !!

ومن المهم ان نشير هنا الى أن عدد القتلى الاسرائيليين في العملية ليس بالمستوى الذي يجعل من النتن ياهوا أن ( يزفر وبحسرة ) عند اذاعته للخبر بتلك الكلمات !

فلم يكونوا أكثر من ثلاثة قتلى فقط !!

وماذا يعني ذلك فاسرائيل لحد الان قتلت العشرات من اسراها المحتجزين لدى المقاو..مة الفلسطينية حينما قصفت اماكن احتجازهم متعمدة لتتخلص من تبعات المطالبة بهم ومن استخدامهم كورقة ضغط بيد المقا..ومة ضد اسرائيل !!

فلماذا كان النتن ياهوا يكرر جملة ( انه يوم صعب على اسرائيل )!!

نعتقد كما يعتقد نتن ياهوا ان القضية لاتتعلق بعدد القتلى وانما تتعلق بابعاد اكبر واعظم من ذلك لم يكن يحسب لها حسابات لدى الحكومة الاسرائيلة !!

واحدة منها ان مكان الحادث وهو المعبر الاردني باتجاه اسرائيل يعني أحتمالية فتح جبهة جديدة تفتح باباً من ابواب جهنم باتجاه اسرائيل !

وكذلك لانها حلقة التواصل البرية الوحيدة مع العالم الخارجي لاسرائيل من الناحية الاقتصادية باتجاه السعودية والامارات ومنها الى اسيا !!

وكذلك لان الحادثة قد بينت ان اغلبية المجتمعات العربية المحيطة باسرائيل تنتظر الفرصة للانقضاض على اسرائيل وان كل السنوات التي استهلكتها اسرائيل وامريكا والحكومات العربية العميلة باتجاه التطبيع مع اسرائيل قد ذهبت ادراج الرياح !!

الشهيد كان شخص واحد لكنه كان يمثل أمة خرج منها الالاف لتشيعه ولاعلان ان الحرب مع اسرائيل وخرابها أمر الهي لاعلاقة له بحكام العرب وعملاء اسرائيل !

يمكرون ويمكر الله … والله خير الماكرين !!

نعم انه يوم صعب على اسرائيل !

ولعلها بداية الخاتمة

تحياتي لكم ….

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