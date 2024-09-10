سلسلة طويلة متورطة في قضية "سرقة القرن"

ميثم العطواني

يوماً بعد يوم تُحل العقد التي حيكت بإحكام في قضية سرقة القرن، وتنكشف بعض الحقائق التي يسعى سياسيون كبار ومسؤولين وأدها كونهم وببساطة قد تورطوا بها حتى النخاع .

سرقة القرن التي تتجه فيها اصابع الاتهام للحكومة السابقة في بداية الأمر، وفيما بعد تورط البعض من استغلها بكيفية اغلاقها، لأنها لا تتعلق بالمتهمين المعلنين فقط بل ان هناك سلسلة طويلة من السياسيين والمسؤولين والسماسرة متورطة بها، ويشير الإنتربول الى المطلوبين الذين تتزايد أعدادهم كلما تقادم الزمن واختلف الخصوم السياسيون، فيما يشكك الشارع العراقي بالعمل لاسترداد الأموال المهربة إلى الخارج .

ثلاثون شخص من بينهم مدير الضريبة يَقبعون في السجون والمتهم الرئيس في القضية يتنقل بين الأمارات ولبنان وتركيا، والسؤال الذي يشغل الرأي العام، هل ستجرى محاكمة علنية للمدعو نور زهير المتهم الرئيس بسرقة الأموال الضريبية في العراق التي أطلق عليها "سرقة القرن".