المقالات

نتنياهو: (مش كل البِرَمْ لسيس)..!


الشيخ عبد المنان السنبلي ـ اليمن ||

 

 

من الواضح جداً أن النتن ياهو عندما ذهب إلى أمريكا لم يذهب لبحث ملف التهدئة كما يدعي الأمريكان، وإنما، في الحقيقة، ذهب حاملاً معه ملف إعلان الحرب على إيران ودول محور المقاومة..

هو يدرك أنه لا يستطيع بمفرده مواجهة إيران ومحور المقاومة؛ ولذلك يريد جر أمريكا إلى ساحة المواجهة مع إيران ومحور المقاومة..

يبدو أن (الأمريكان) لم يكونوا متحمسين لهذه الفكرة، ليس لأنهم، طبعاً، لا يرغبون بالمواجهة، ولكن لأنهم يدركون جيداً أن معركة كهذه ستكون باهضة الثمن، إن لم تكن خاسرة..

ولما لم يستطع النتن ياهو إقناع الأمريكان بالأمر، وبينما كان لا يزال في أمريكا، أوعز إلى جيشه بافتعال حادثة مجدل شمس..

لماذا..؟

لكي يتخذ من هذه الحادثة مبرراً للتحرش بإيران وحزب الله بعد أن سبق وفعل ذلك مع اليمن بضرب أعيان مدنية في مدينة الحديدة..

لماذا..؟!

لأنه يريد الرد..

يبحث عن الرد، رد إيران ومحور المقاومة..

ينتظره على أحر من الجمر..

يراهن عليه..

وبناءً عليه، ولكي يتسنى له، طبعاً، الحصول على ذلك الرد المنشود، كان لابد له من القيام بعملٍ إجرامي استفزازي ومؤلم يستوجب معه رداً قوياً وسريعاً من قبل محور المقاومة..

نثر كنانته، فلم يجد سهماً غادراً أمَرَّ على إيران وحزب الله وكل المحور من ذلك السهم الغادر الذي أصاب به كلاً من القائدين الشهيدين إسماعيل هنية وفؤاد شكر في كل من طهران وبيروت..!

وكان له ما أراد..!

والآن ها هو على موعدٍ مع ذلك الرد المنشود..

ها هو اليوم يستعد لإستقباله..

يتلهف شوقاً إليه..

هو لا يريده رداً عادياً..

هو، بصراحة، يريده رداً قوياً وسريعاً..!

تعلمون لماذا..؟!

ليس ليستعرض قدراته ويختبر تجهيزاته في استقبال وتلقي ذلك الرد؛ ولكن ليبدأ بعده عملية النواح والتباكي على ما يدعيه دوماً من وجود خطرٍ محدقٍ على أمن ومستقبل إسرائيل..

وقد علم العالم كله، أن لا أحداً يجيد التباكي، وعلى مر التاريخ، كما يجيده هؤلاء اليهود..!

ولماذا التباكي يا تُرى..؟!

لعله يستطيع به جر أمريكا وحلفائها إلى خندق المواجهة المفتوحة والمباشرة مع إيران ودول محور المقاومة، لعله يحقق بذلك حلمه في أن يصبح أو يكون (بن جوريون) آخر..

أو هكذا يفكر هذا النتن ياهو..

إلا أن ما لم يفكر به هذا الأحمق، بصراحة، هو أنه، وإن استطاع مثلاً جر (أمريكا) وحلفاءها إلى خندق المواجهة المفتوحة والمباشرة مع دول محور المقاومة، أنه لا يزال بعيداً جداً، كل البعد عن إدراك أو استيعاب ما قد استوعبه داعموه و(مدللوه) الأمريكان من بدري..

وأن زمن الحروب الخاطفة قد ولَّى..

وأن محور المقاومة ليس كمحور (الإعتدال)، أو الإعتلال.. لا أدري..

وأن (البِرَم مش كلها لسيس)، أو كما يقول المثل اليمني الدارج..

فهل وضع في حسبانه ذلك..؟

لا أعتقد..

 

#معركة_ال_قوا_صم

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
تهيئة محتوى الخطابة و المصادر الورقية و الرقمية
نتنياهو: (مش كل البِرَمْ لسيس)..!
الاغتيالات هو منهج واسلوب ....... الضعفاء واسلوب الغادرين ؟
النصر معقود لمجاهدي الحرب الذكية لتحرير فلسطين..!
نهاية ابطال ونهاية اشرار
محور المقاومة وإسرائيل والجرح النفسي قبل الرد العسكري..!
الانهزام النفسي والمعنوي للصهاينة: جرائم الاحتلال وإحباطات القيادة
مستجدات الرد على الكيان الصهيوني..!
صمت الحكام العرب والإعلام الحكومي أمام استهداف الشرف العربي..!
الراي القاصر في عمر القاصر
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
حيدر الاعرجي : دوله رئيس الوزراء المحترم معالي سيد وزير التعليم العالي المحترم يرجى التفضل بالموافقه على شمول الطلبه السادس ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
سهام جاسم حاتم : احسنتم..... الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام.جسد اعلى القيم الانسانية. لكل الطوائف ومختلف الاقوام سواء ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
Muna : بارك الله فيكم ...احسنتم النشر ...
الموضوع :
للامام علي (ع) اربع حروب في زمن خلافته
الحاج سلمان : هذه الفلتة الذي ذكرها الحاكم الثاني بعد ما قضى نبي الرحمة (ص) أعيدت لمصطفى إبن عبد اللطيف ...
الموضوع :
رسالة الى رئيس الوزراءالسابق ( الشعبوي) مصطفى الكاظمي
فاديه البعاج : اللهم صلي على محمد وال محمد يارب بحق موسى ابن جعفر ان تسهل لاولادي دراستهم ونجاح ابني ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد الخالدي : الحمد لله على سلامة جميع الركاب وطاقم الطائرة من طيارين ومضيفين ، والشكر والتقدير الى الطواقم الجوية ...
الموضوع :
وزير النقل يثني على سرعة التعاطي مع الهبوط الاضطراري لطائرة قطرية في مطار البصرة
Maher : وياريت هذا الجسر يكون طريق الزوار ايضا بأيام المناسبات الدينية لان ديسدون شارع المشاتل من البداية للنهاية ...
الموضوع :
أمانة بغداد: إنشاء أكبر مجسر ببغداد في منطقة الأعظمية
ساهر اليمني : الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ...
الموضوع :
السوداني : عاشوراء صارت جزءا من مفهومنا عن مواجهة الحق للباطل
هيثم العبادي : السلام عليكم احسنتم على هذه القصيدة هل تسمح بقرائتها ...
الموضوع :
قصيدة الغوث والامان = يا صاحب الزمان
مواطن : حسبي الله ونعم الوكيل ...
الموضوع :
بلا رأس و"محنطة".. 139 جثة تخرج من "شق أرضي" في نينوى بعد سنوات طويلة من الظلام
فيسبوك