مستجدات الرد على الكيان الصهيوني..!

عبد الله هاشم الذارحي : اليمن ||

مازال الرد على الكيان الصهيوني المحتل حديث الإعلام العربي والغربي،ولاشك أن الرد قادم وتأخره يجعل ثلاثي الشر يعيشون في قلق وترقب وخوف وهلع، فأمريكا تشكك في استعداد إسرائيل وحلفائها لأي هجوم من محور المقاومة..

ونقلت صحيفة”نيويورك تايمز” الأمريكية عن مسؤولين أميركيين، إنه من غير الواضح ما إذا كانت إسرائيل وحلفاؤها سيكون لديهم الوقت الكافي للاستعداد لأيّ جولة جديدة من الهجمات الإيرانية ومحور المقاومة..

وفي هذا السياق، كشفت الصحيفة أنّ الولايات المتحدة تستعد لإرسال المزيد من الطائرات المقاتلة إلى الشرق الأوسط في ظل الصراع المتصاعد في المنطقة..

وقالت الصحيفة نقلاً عن مسؤولين أميركيين، لم تكشف عن أسمائهم، إنّ الولايات المتحدة تتخذ “الإجراءات اللازمة” لزيادة الاستعداد القتالي لقواتها في منطقة الشرق الأوسط..

كما أضاف المسؤولون أنّهم يسعون إلى “ضبط الرد الأميركي لإرسال ما يكفي من الأنواع المناسبة من الطائرات في أسرع وقت ممكن للمساعدة في الدفاع عن إسرائيل، دون أن يبدو الأمر وكأنه يؤدي إلى تصعيد الصراع”..

وأشارت الصحيفة إلى أن الموافقات النهائية في هذا الصدد ستكون من البنتاغون، دون أن يوضح عدد أو نوع الطائرات الأميركية التي سيتم نقلها.

حزب الله يمتلك ترسانة “ضخمة” ..

هذا وذكرت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية، أنّه يتعين على الولايات المتحدة أن تضغط على “إسرائيل” لكي تظل منفتحة على النهج الدبلوماسي في التعامل مع الموقف في جنوبي لبنان. .

وأشارت الصحيفة إلى أنّه من الصعب تصور كيف قد تسفر الحرب مع حزب الله عن تحسن وضع “إسرائيل” في ظل وجود أكثر من 100 ألف صاروخ في ترسانة الحزب، وهذه الصواريخ “قادرة على الوصول إلى المراكز السكانية الإسرائيلية وإلحاق الضرر الشديد باقتصادها الضعيف بالفعل”..

وفي الوقت نفسه، “يثبت التاريخ أن الاحتلال الإسرائيلي للبنان لن يسفر على الأرجح عن نتائج إيجابية”، وفق “فايننشال تايمز”. .

هذا وتوعّد قائد الثورة والجمهورية الإسلامية في إيران السيد علي خامنئي بالرد على جريمة اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الشهيد القائد إسماعيل هنية، مؤكّداً أنّ الانتقام لدمائه “واجب على إيران، لأنّه استشهد على أرضها”..

وبالتزامن مع ذلك، حذّر الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله من أنّ على الاحتلال ومن خلفه “انتظار ردنا الآتي حتماً” عقب اغتيال الاحتلال القائد الجهادي الكبير فؤاد شكر في الضاحية الجنوبية، مؤكّداً “أن لا نقاش في هذا، ولا جدل”، ومكرراً أنّ “بيننا وبينكم (الاحتلال وقادته) الأيام والليالي والميدان”…

وأصدرت الولايات المتحدة، السبت، تحذيرا لرعاياها في دولة الاحتلال الصهيوني يعد الأول منذ عقود فقد:-

وافادت وسائل اعلام إسرائيلية بأن السفارة الامريكية طالبت المواطنين الأمريكيين الموجودين في “اسرائيل” بتوخي الحذر..

تأتي هذه الخطوة مع تصاعد المخاوف من رد واسع على خلفية الجرائم التي ارتكبها الاحتلال وطالت قيادات رفيعة في المقاومة الإسلامية وعلى راسها إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس..

ويعد التحذير الأول من نوعه من الولايات المتحدة ابرز حلفاء الكيان الإسرائيلي.. وتوقيته يشير إلى ترقب رد مزلزل على الكيان الصهيوني. .

كما شهد الاحتلال الإسرائيلي، السبت، ولليوم الرابع على التوالي حالة من الارباك ..

يتزامن ذلك مع انتظار الرد على جرائمه بمناطق المقاومة الإسلامية.

وابرز مظاهر الارباك ظهرت بتعطل الموقع الالكتروني لمطار بن غوريون الرئيسي في تل ابيب، حيث تم الغاء عددا من الرحلات ، وفق وسائل اعلام عبرة..

كما بدأت حكومة الاحتلال توزيع هواتف للاتصال بالأقمار الصناعية على كبار المسؤولين تحسبا لتدمير البنى التحتية بما في ذلك قطاع الاتصالات ناهيك عن بدء تجهيز غرفة فندقية كمستشفيات مؤقتة..

وهذه الخطوات جزء من حراك يخوضه الاحتلال منذ نهاية الأسبوع الماضي لاتخاذ تدابير تحسبا لرد كبير على الجرائم التي نفذها بحق رموز المقاومة سواء في لبنان او فلسطين او ايران والعراق. .

وارتكب الاحتلال الإسرائيلي جرائم مروعة باستهدافه إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خلال مشاركته بمراسيم تنصيب الرئيس الإيراني الجديد إضافة إلى اغتيال القيادي بحزب الله فؤاد شكر ناهيك عن غارات على العراق استهدفت المقاومة هناك. .

ونتيجة للقلق من الرد توقفت حركة الملاحة الجوية في أهم مطارات كيان الاحتلال الإسرائيلي بالتزامن مع ايقاف شركات رحلاته منه وإليه بسبب الرعب من الرد العسكري لدول المحور ردا على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية “حماس” ..

وقالت وسائل إعلام عبرية إن حركة الطيران توقفت في مطار بن جوريون بتل أبيب ، نتيجة تعطل الموقع الرسمي لهيئة المطارات، ما تسبب في إلغاء عدد كبير من الرحلات ..

وأضافت القناة 12 العبرية إن ” تعطل الموقع الالكتروني لمطار بن غوريون بسبب الضغط الكثيف من الجمهور على الموقع “..

إلى ذلك علقت الخطوط الجوية الإيطالية ITA الرحلات من وإلى تل أبيب حتى السادس من الشهر الجاري.. فيما ألغت شركة الطيران اليونانية “إيجيان” كل رحلاتها من إسرائيل ..

تلكم هي بعض مستجدات الرد الى ظُهر اليوم السبت، ويعلم الله مالذي سيستجد في الساعات والأيام القادمة؛