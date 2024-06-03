كيف لنا أن نستفيد من تجربة ايران الدبلوماسية في العراق؟!

مهدي الكعبي ||

يمكن ان تستفيد من التجربة الإيرانية الدبلوماسية من خلال اختيار شخصية عراقية مؤمنة بوحدة التراب العراقي ويملك خبرة واسعة ومتنوعة في العلاقات الدولية والإقليمية ولديه رؤية كامل عن التوازنات في المنطقة ويمثل رؤية الدولة والحكومة العراقية بحيث يكون له تاثير في الداخل والخارج اما داخليا فيمثل كل الطيف العراقي ويقدم مصلحة العراق على المصالح الحزبية والفئوية والشخصية اي يكون رجل الدولة ، اما خارجياً فلابد ان يعمل من اجل تصفير وحل المشاكل مع دول الجوار اولاً ً وبعدها ينتقل إلى التواصل مع دول العالم من خلال زيارته وعلاقته وشخصيته المؤثرة في الآخرين من خلال ما يملكه العراق من علاقات وثروات ومكانة جيوسياسية في المنطقة فضلاً عما يملكه من ثروات اقتصادية كبرى في العالم

وعليه لابد من الفاعل السياسي الحالي اختيار شخصية مهنية كفؤة لإدارة وزارة الخارجية العراقية لانها تمثل واجهة العراق مع العالم .