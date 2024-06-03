الحقيقه لاغير..اليمن يتحدى واشنطن وملفاتها..!

حميد عبد القادر عنتر ـ اليمن ||

الحقيقه لاغير

اليمن يتحدى واشنطن والكيان الغاصب وبريطانيا وقوى الاستكبار العالمي

ويعلن اليماني حرب كبرى شاملة على قوى الاستكبار العالمي ويبدا بعملياته العسكرية بضرب حاملات الطائرات الامريكية ايزنهاور التي يقلع منها سلاح الجو الامريكي والبريطاني والايام القادمة سيتم ضرب القواعد الأمريكية في الخليج وكل مصالح الادارة الأمريكية في مرمى القوة الصاروخية والطيران المسير

واليوم هذا الجمعة ملايين من ابناء الشعب اليمني تخرج مسيرات مليونية تفويض وتأييد للقيادة بمواجهة التصعيد بالتصعيد وضرب كل القواعد الأمريكية في الخليج وضرب الكيان اللقيط وردا على التصعيد الامريكي السعودي بإعلان حرب اقتصادية على اليمن لغرض تجويع الشعب وتركيعه اذا لم يتراجع العدو عن قراره كل عواصم دول العدوان ستكون مسرح للعمليات العسكرية وفي مرمى القوة الصاروخية والطيران المسير وهدم المعبد على الجميع

ودول المحور سوف تدخل في خط المواجهة العسكرية المباشر لتحرير المقدسات واعلان دول المحور النصر والتمكين تمهيدا لاقامة دولة العدل الإلهي

ومن كذب جرب /