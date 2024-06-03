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تصاعد المرحلة الرابعة المساندة لغزة…اليمن كسرت هيبة امريكا..!

101 2024-06-03

 

ست عمليات عسكرية نفذتها القوات المسلحة اليمنية ضد اهداف امريكية وصهيونية في البحر اسنادا لغزة وتصديا للعدوان الامريكي البريطاني على اليمن.

الناطق الرسمي للقوات المسلحة اعلن ليلة امس استهداف القوات المسلحة اليمنية لحاملة الطائرات الامريكية إيزنهاور للمرة الثانية واستهداف مدمرة امريكية وكانت الاصابات دقيقة ومباشرة كمااستهدفت القوات المسلحة اليمنية اربع سفن تجارية خرقت الحضر المفروض على موانئ فلسطين المحتلة كل العمليات بصواريخ بالستية وطائرات مسيرة منها ماهوبالبحر الاحمر ومنها ماهو باعالي البحار المشمولة بالحضر والتي تصل اليها يدالقوات المسلحة اليمنية.

اللافت في الامر ان حاملة الطائرات الامريكية استهدفت للمرة الثانية اعلى البحر الأحمر وهذا يعني انها قد لاذت بالفرار بعد الضربة الاولى التي لم يمر عليها اربع وعشرين ساعة إضافة الى استهداف مدمرة امريكية وهذا يعني ان حاملة الطائرات الامريكية تسير بمرافقة فرقاطات ومدمرات وغواصات لحمايتها وانها فشلت في حمايتها وحماية نفسها وهي التي جيئ بها لحماية السفن التجارية الذاهبة الى اسرائيل وفشلت في ذلك ايضا.

المعلوم ان حاملات الطائرات الامريكية كانت تستخدم لارهاب واخضاع الدول فبمجرد ان تحاول اي دولة او اي زعيم الخروج من النفوذ الامريكي يتم استجلاب احدى المدمرات الى قبالة سواحل تلك الدولة ترافقها هالة اعلامية تؤدي الى ان يدب الرعب في تلك الدولة اوالزعيم اوالشعب حتى يتغيرموقفه ويخضع للاملاءات الامريكية التي تجعله وتجعل ثروة شعبه نهبا للامريكي وسيطرة دائمة حتى ان مجرد التلويح بتحرك حاملة الطائرات يؤدي الى توتر الاوضاع التي تنتهي باخضاع الشعوب للنفوذ الامريكي.

اليوم تغيرت المعادلات واربك الشعب اليمني الحسابات الامريكية والاوروبية واسقط تلك الهالة من الغرور وكسر هيبةالامريكي الذي يعتمد في احتلال البلدان على القوات البحرية والقطع الحربية المنتشرة في الكثير من الدول وفي مختلف القارات.

لاول مرة تكسر هيبة الامريكي على مستوى العالم من قبل القوات المسلحة اليمنية فلم تستطع ان تفعلها القوة الصينية اوالروسية التي تمتلك قوة ضاربة لكنه اليمن فعلها اسنادا لغزة وتحدى قوى الشر لاجل الحق في فلسطين وايقاف العدوان والحصار والتهجير والابادة الجماعية على غزة والجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني بدعم امريكي وبريطاني واوربي مطلق دون اي وازع اخلاقي اوعرف دولي يحول دون ذلك بل يزود الكيان الصهيوني بافتك الاسلحة الامريكية والاوروبية يقتل بها اطفال ونساء غزة وترتكب المجازر اليومية دون ان ترعوي تلك الدول عن دعم الاجرام الصهيوني رغم التظاهرات والاعتصامات والمحاكمات والمقاطعة والاجتماعات والجلسات في مؤسسات الامم المتحدة لكنها لم تصل الى وقف العدوان الصهيوني على غزة رغم فضاعة مايرتكب من جرائم ضد الانسانية.

ايزنهاور حاملة الطائرات الامريكية جائت لارهاب المنطقة وبالذات محور المقاومة في محاولة لمنع تدخل اي طرف الى جانب المقاومة الفلسطينية بعدالسابع من اكتوبر ومنعا لتوسع المعركة مع الكيان الصهيوني وهاهي قدفشلت في حماية نفسها وهي التي جائت لحماية اسرائيل.

اللافت في استهداف أيزنهاور للمرة الثانية ان الادارة الامريكية والبنتاجون والمنطقة الوسطى التزمت الصمت حيال الاستهداف الاول وقالت مصادر اعلامية انه لايوجد تقارير عن استهداف القوات المسلحة اليمنية لحاملة الطائرات أيزنهاور وستفعل مرة اخرى حفاظا على ماتبقى لها من هيبة لدى حلفاؤها الذين تستخدمهم دائما لتنفيذ اهدافها وتطلب منهم شن الحروب حيثما تشاء وعلى من تشاء.

وكذلك هيبتها المنكسرة امام منافسيها من الدول الكبرى كالصين وروسيا وهي التي تفرض عليها عقوبات كثيرة.

بعدطوفان الاقصى لابد من متغيرات كبرى وان كانت بطيئة الا انها ستغير وجه العالم وسترسم خارطة عالم متعدد الاقطاب سيكون اليمن احد اقطابه وان غدا لناضره قريب.

اليمن ينتصر لغزة

الشعب اليمني لغزة لستم وحدكم.

والعاقبة للمتقين.

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