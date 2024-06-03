المقالات

ثمانية اشهر كاملة عنوانها صمود غزة !!


سعيد البدري ||

 

ثمانية اشهر كاملة من الصبر والدموع والالم والقتل والابادة بفعل وحشية ما يسمى بالعالم المتحضر الحر كذبا وزورا وبهتانا والذي دعم كيان الارهاب المجرم بكل وسائل القتل والحصار والتجويع ، ثمانية اشهر كاملة والمقاومة الفلسطينية ومعها محور المقاومة يقاتل بشراسة وشجاعة وباصرار صاحب القضية المدرك لحتمية النصر وقهر واذلال جبروت الطغاة .

ثمانية اشهر انخرط العالم في تحديد اي المعسكرين احق وايهما اولى بالاتباع ، هب طلبة عزل وقلبوا معادلة الدم والتجويع والارهاب فباتت غزة رمزا للصمود وفلسطين محطة اباء ومقبرة ليس لابنائها الشهداء المتمسكين بترابها فحسب بل وللمهاجرين العنصريين اللاهثين خلف فرية ارض الميعاد ومعهم الاف من الجرحى ممن وقعوا ضحية غرورهم ووعود حاخاماتهم ممن اوهموهم بأنهم ينتظرون نبيا مخلصا بعد ان يجتمع شتاتهم .

ثمانية اشهر كاملة والفلسطيني المجاهد الذي تقتل عائلته ويشرد اهله وتنتهك حرمة داره وتهدم مدرسته وتدنس مساجده وحرماته يقاتل بثبات ويسقي جموع الموتورين مرارة الهزيمة ،الحق ان هذا المقاتل الباسل المعتقد بحقه يحتاج لدراسة معمقة تكشف عن اصل معدنه ومن أين اتى بكل هذا الثبات وتلك العزة والقوة ، ثمانية اشهر كاملة مثلت بايامها وساعاتها تحديا لكل من حاول فهم تقلباتها بعد ان عبثت مستجدات واخبار ارض المعركة بموازين القوى وغيرت معادلات التفوق ،لتصمد بضعة فصائل بأعداد صغيرة ومجاميع ثائرة امام الة حرب جبارة متخمة بكل برامج التكنولوجيا واساليب وخطط الحروب الحديثة ، وانها لقصة يعجب منها من لم يدرك ان صاحب الحق المؤمن بعدالة القضية لا يمكن حتى للموت الذي يتهددونه به ان يثنيه .

ثمانية اشهر كاملة ، ومواقف الاقربين وقلة الناصر تسيطر على اجواء الحرب غير المتكافئة ،فحتى اؤلئك المدعين للانتماء للارض انخرطوا في معسكر نتنياهو وبايدن ولا غرابة ان لا يكون للدم والنسب علاقة بالمواقف فشعب وحكومة جنوب افريقيا تتعاطف وتتبنى موقف الغزاويين بينما يتنكر عباس وسلطته وشرطته لغزة ،و يثبت حاكم دويلة الامارات خسته ، يؤكد عاهر الاردن صهيونيته وتبعيته فيما يناور قزم جبان على بعد مرمى حجر من غزة مدعيا ان بلاده مستهدفة وان الحرب لن تحل الامور فيترك اهلها وارضها فريسة بل ويشدد الخناق عليها امعانا في نفاقه وجبنه .

 

مشاهد كثيرة مبهرة تدعو للفخر من جانب اهل غزة ومقاومتها ومعها من يقف لصفها في محور المقاومة والبلدان المتعاطفة والحركات الشعبية والطلابية ،فالفرز لم يعد مرتبطا بالدول والحكومات بل بالشعوب وهو فرز يقوم على الافراد وموقفهم مما يجري ويراد تكريسه بواسطة القتل والابادة والتجويع والعقاب الجماعي ، وهو مخز ويدعو للخجل من طرف الحكومات العربية التي اظهرت الخسة والدناءة بابشع صورة ممكنة ، كما يبدو الاجرام مرتبطا بالاطراف المتحالفة من حكومات وادارت منساقة خلف اجرام جيش الاحتلال الكيان وما يسمى بحكومة الكيان الارهابي الصهيوني، لذا يثبت بالدليل انها انظمة شريكة في الجريمة ليس بفعل صمتها و تغاضيها، بل لدعمها له ولعملياته التي ضربت كل القوانين والانظمة عرض الجدار ،لتثبت شيئا واحدا مفاده ان القوانين وضعت لحماية وتأمين مصالح الاقوى الذي يحاول الهيمنة وتوسيع دائرة نفوذه ولو كان الثمن ازهاق الالاف من المدنيين الابرياء العزل ..

نعم هذا جزء من المشهد المرير الذي يعرفه ابناء المقاومة ويريدون تغييره بقوة الايمان ورسوخ الحق ، وبسلاحهم الذي كان لاصدقائهم واشقائهم شرف تمكينهم منه ليكونوا بوضع يتيح لهم الدفاع عن انفسهم، امام قانون الغاب الغربي الامريكي الصهيوني ، فكانت معركة طوفان الاقصى وكان معها النصر والظفر ،بفضل الثبات والتوكل على الله ومواجهة المعتدين ومنازلة غرور المتجبرين ممن وفروا كل شيء لهذا الكيان لاجل ان يستمر ، وأنى لهم ذلك وفي غزة وفلسطين والاراضي المحتلة رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه قولا وفعلا واثباتا لحقهم في هذه الارض ،وما تعنيه لهم المقدسات التي يراد طمس معالمها وبيعها بمساعدة المتواطئين بثمن بخس مازالوا يصرون على قبضه فرحين مسرورين بهذا الدور الخياني المشين ..

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
اخلق عدوا تبقى قويا
الظواهر السلبية في المجتمع..!
الاعتراف بفلسطين لا يكفي
كيف لنا أن نستفيد من تجربة ايران الدبلوماسية في العراق؟!
الحقيقه لاغير..اليمن يتحدى واشنطن وملفاتها..!
تصاعد المرحلة الرابعة المساندة لغزة…اليمن كسرت هيبة امريكا..!
صدق مارك توين
الداهية والمتملق والفاشل..!
الدين العام الأمريكي وأزمة الرئيس القادم..!
مع خطابات الشيخ الزنجاني
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
محمود الراشدي : نبارك لكم هذا العمل الجبار اللذي طال إنتظاره بتنظيف قلب بغداد منطقة البتاويين وشارع السعدون من عصابات ...
الموضوع :
باشراف الوزير ولأول مرة منذ 2003.. اعلان النتائج الاولية لـ"صولة البتاوين" بعد انطلاقها فجرًا
الانسان : لانه الوزارة ملك ابوه، لو حكومة بيها خير كان طردوه ، لكن الحكومة ما تحب تزعل الاكراد ...
الموضوع :
رغم الأحداث الدبلوماسية الكبيرة في العراق.. وزير الخارجية متخلف عن أداء مهامه منذ وفاة زوجته
عمر بلقاضي : يا عيب يا عيبُ من ملكٍ أضحى بلا شَرَفٍ قد أسلمَ القدسَ للصُّ،هيونِ وانبَطَحا بل قامَ يَدفعُ ...
الموضوع :
قصيدة حلَّ الأجل بمناسبة وفاة القرضاوي
ابراهيم الجليحاوي : لعن الله ارهابي داعش وكل من ساندهم ووقف معهم رحم الله شهدائنا الابرار ...
الموضوع :
مشعان الجبوري يكشف عن اسماء مرتكبي مجزرة قاعدة سبايكر بينهم ابن سبعاوي
مصطفى الهادي : كان يا ماكان في قديم العصر والزمان ، وسالف الدهر والأوان، عندما نخرج لزيارة الإمام الحسين عليه ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يكشف عن التعاقد مع شركة امريكية ادعت انها تعمل في مجال النفط والغاز واتضح تعمل في مجال التسليح ولها تعاون مع اسرائيل
ابو صادق : واخیرا طلع راس الجامعه العربيه امبارك للجميع اذا بقت على الجامعه العربيه هواى راح تتحرر غلسطين ...
الموضوع :
أول تعليق للجامعة العربية على قرار وقف إطلاق النار في غزة
ابو صادق : سلام عليكم بلله عليكم خبروني عن منظمة الجامعه العربيه أهي غافله ام نائمه ام ميته لم نكن ...
الموضوع :
استشهاد 3 صحفيين بقصف إسرائيلى على غزة ليرتفع العدد الى 136 صحفيا منذ بدء الحرب
ابو حسنين : في الدول المتقدمه الغربيه الاباحيه والحريه الجنسيه معروفه للجميع لاكن هنالك قانون شديد بحق المتحرش والمعتدي الجنسي ...
الموضوع :
وزير التعليم يعزل عميد كلية الحاسوب جامعة البصرة من الوظيفة
حسن الخفاجي : الحفيد يقول للجد سر على درب الحسين عليه السلام ممهداً للظهور الشريف وانا سأكمل المسير على نفس ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
عادل العنبكي : رضوان الله تعالى على روح عزيز العراق سماحة حجة الإسلام والمسلمين العلامة المجاهد عبد العزيز الحكيم قدس ...
الموضوع :
بالصور ... احياء الذكرى الخامسة عشرة لرحيل عزيز العراق
فيسبوك