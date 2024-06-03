الشيخ طالب رحمة الساعدي ||

دراسة التاريخ بصورة عامة تكون من خلال:

١- نقل الوقائع التاريخية بما هي هي.

٢- استنباط الدروس والعبر من خلال مواقف مضت.

وكلا الطريقتين أعلاه ضرورية اليوم بالنسبة لشبابنا المسلم للإطلاع على حياة شخصيةٍ قد ادخرها الحق تعالى لجيلنا المعاصر ، وهي شخصية ” إمامنا الخميني” رضوان الله عليه….

ومن الوقائع المهمة في حياة هذا الرجل العظيم، والذي غير مسار العالم بصورة عامة، واقعة قيادة الجماهير المؤمنة بالرؤية الكونية الإلهية وتشكيل مصداق لحكومة الحق تعالى في الأرض، والتي تعتبر ” حلم الانبياء”.

وأما الدروس والعبر التي يمكن استنباطها من هذه الواقعة:

– القيام لله تعالى، اي الاخلاص في التحرك والعمل الجماهيري والسياسي.

– التوكل على الحق تعالى ، اي العمل على تأدية التكليف وليس المهم تحصيل النتيجة.

– العزة والنصر للذين يقاتلون في سبيل الله و المستضعفين من الرجال والنساء والاطفال.

– الثبات على الحق يؤدي للفوز في الدنيا والآخرة ،

– الضرائب الدنيوية من قبل الاستكبار العالمي لا تساوي شيء في قاموس القائمين لله تعالى.

نسأل الله تعالى أن يمن علينا جميعاً السير على نهج ” إمامنا الخميني”.