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الى السيد السفير الإيراني في بغداد..!


بسم الله الرحمن الرحيم .

السيد محمد كاظم آل صادق المحترم

سفير جمهورية إيران الاسلامية .

تلقينا بحزن بالغ خبر رحيل ( الرحيل المماثل للاستشهاد ) حجة الاسلام والمسلمين السيد إبراهيم رئيسي

رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية ورفقائه على أثر حادث سقوط مرحيتهم

وإذ نقدم عزاءنا بهذا المصاب الجلل للشعب الايراني الصابر المحتسب ولحكومته الرشيدة ونخص بالعزاء عوائل الراحلين نسأل الله تبارك وتعالى أن يتغمد الراحلين برحمته الواسعة ويلهم ذويهم الصبر والسلوان .

… وإذ نحمل حزننا وأسفنا لهذا المصاب الجلل ،فإننا على يقين أنه سيكون أحد أهم المفاصل النضالية الكبرى في تاريخ الحرب المقدسة ضد أعداء الانسانية ومنهج إمام المتقين عليه السلام في الحق والحرية والعدالة والكرامة الانسانية الذي تشرفت إيران الاسلامية بتبني سلوكه ،وإن المفاصل المتسامية المقبلة إنْ هي إلّا جحافل النصر المؤزر بمدد من رب العزة تبارك وتعالى .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

سميرة الموسوي

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