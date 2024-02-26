احداث البحر الاحمر والغباء الصيني..!

الصين القوة الاقتصادية الكبرى بالعالم ترسم الخطط وتتحرك لتصل الى الشرق الاوسط وافريقيا واوروبا عبر مايسمى طريق الحرير الذي يمر من باب المندب، وهذا يعني ان باب المندب ذو اهمية كبرى بالنسبة للصين كممر الى اوروبا وكمضيق يمثل اقصر الطرق لربط آسيا بأفريقيا حسب مخطط طريق الحرير.

ورغم وجود قاعدة صينية قديمة في جيبوتي قبل احداث البحر الاحمر إلا انها تعلن ارسال اسطول بحري الى خليج عدن مكون حسب وسائل الاعلام من مدمرة وفرقاطة وسبعمائة جندي وضابط ومروحيتين وسفينة دعم لوجستي.

هذا التحرك الصيني يعني ان الصين انجرت وراء الولايات المتحدة الامريكية في تهويل ماتقوم به القوات المسلحة اليمنية بانه خطر وتهديد للملاحة الدولية.

الصين تعلم بان اليمن وعملياته العسكرية لاتستهدف الملاحة الدولية بالمطلق انما تستهدف الملاحة الاسرائلية والامريكية والبريطانية حتى ان امريكا استعانت بها للوساطة لدى صنعاء وطهران لايقاف استهداف السفن الاسرائيلية والبريطانية والامريكية وهذا اوضحته صنعاء مرارا وتكرارا على لسان قائد الثورة السيد عبدالملك بدرالدين حفظه الله وكل القيادات السياسية والعسكرية تؤكد ان ضربات صنعاء لاتستهدف السفن الغير محددة في بنك اهداف القوات المسلحة ومنها الصينية وبقية سفن دول العالم حتى التي ضللها الامريكان واخافها وغيرت مسار سفنها نحو رأس الرجاء الصالح والصين كذلك صدقت الامريكان الذين يعتبرونها في خانة الاعداء ويفرضون عليها عقوبات تجارية ويهددون وحدة الصين ويتواجدون قرب مياهها في بحرالصين ويدعمون انفصال تايوان.

تلك المعطيات لم تستوعب الصين مخاطرعسكرة البحر الاحمر على مصالحها والملاحة الدولية فلم تكبح جماح واشنطن ولندن انما اساقت خلفهما في تمرير قرار في مجلس الامن يتضمن ان العمليات البحرية اليمنية تهدد الملاحة الدولية والذي اعتمدت عليه واشنطن في انشاء تحالف مايسمى حارس الازدهارللعدوان على اليمن بعدها بدات التصريحات الصينية بان قرار مجلس الامن لم يخول امريكا وبريطانيا الاعتداء على سيادة اليمن وهذا بعد ان تم التغرير بالصيني وتركه القرار يمر دون استخدام الفيتو ضده ولهذا بدا العدوان على اليمن.

الصين العدو اللدود لامريكا تستجيب لطلب امريكا بالتوسط لدى ايران بالضغط على صنعاء وكبح جماح ماتسميهم الحوثيين والتي اخفقت في مهمتها.

واليوم الصين كماغيرها تلحق بالاتحاد الاوروبي للحضور الى البحر الاحمر فلماذا؟؟ ألأن سفنها مستهدفة ام لان شركات النقل التابعة لها تزود اسرائيل بالبضائع؟؟؟ رغم ان تلك السفن قدتحولت الى طريق رأس الرجاء الصالح بناءعلى الترهيب الامريكي بان الملاحة غيرآمنة وان اساطيل امريكا غيرقادرة على حماية كل السفن من الضربات اليمنية وهي العاجزة عن حماية سفنها وفرقاطاتها الحربية.

اللافت للامر ان الصين ترى ان تواجدها بالبحر الاحمر مهددة نتيجة الترهيب الامريكي والبريطاني ولم تستمع الى تطمينات صنعاء والقيادة اليمنية.

الصين التي يمكن ان تستفيد من تقليص نفوذ امريكا بالشرق الاوسط والبحرين الاحمر والعربي تتعامل كحمل وديع لا يمكن ان يعارض امريكا او تتصادم مصالها مع مصالح امريكا لانها الاكثر وصولا الى اسواق اوروبا وامريكا.

كان بإمكان الصين ان تقف الموقف الطبيعي لها ام الكيان الصهيوني وامريكا وبريطانيا ويلتقي موقفها مع موقف اليمن الذي حرم الملاحة لثلاثي الشر.

الاسطول الصيني مهمته على مااعتقد هو حماية السفن الصينية الغير مهددة اصلا عدا في حال ان تكون متوجهة الى موانئ فلسطين المحتلة وهذا الحضور الصيني لن يمنع القوات اليمنية من استهدافها وهذا الموضوع على حساسيته في يد الصين التي تعرف موقف اليمن بوضوح لكنها تتغابى.

ليعلم الصيني ان سفنه ليست مستهدفة مادامت لاتدعم الكيان الصهيوني ولتعلم انها بغبائها قد تنجر الى مواجهة القوات اليمنية.

هذه الدولة العظمى تتدحرج خلف الموقف الامريكي والبريطاني بغباء مطلق.

والايام كفيلة بكشف ذلك الانحدار الذي قد لايحمد عقباه.

اليمن ينتصر لغزة.

الله اكبر.. الموت لامريكا.. الموت لاسرائيل.. اللعنة على اليهود.. النصر للاسلام.