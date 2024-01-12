عاجل : روسيا تعلن إدانتها قصف اليمن وتدعو المجتمع الدولي لإدانته ولمنع التصعيد
المقالات

شعارات العروبة احترقت !؟

102 2024-01-12

التحالفات العربية وجامعة الدول العربية ، والمؤتمرات العربية ، كلها انتجت خطابات لا مثيل لها من الحماسة ، ولاشبيه لها من ( التسفيط ) ، ولم تقنع طفلاً رضيعاً يوما ما ، رغم انها تنفذ على اعلى مستويات الدبلوماسية ، ورغم انها تكلف اموالاً طائلة تشبع فقراء الامة العربية قاطبة ، ترى ما فائدتها ؟.

غزة مستباحة على مر التاريخ ، ليس فقط غزة بل ارض فلسطين ، واخر رقم للشهداء تجاوز الثلاث وعشرون الفاً ، وموتمرات القمة انعقدت واستنكرت و شجبت ، والبعض امتعض ، وهناك من ( تأفف ) ، ولم تقف آلة الدمار ، رغم كل هذا الاستنكار الاجوف ، بل اخذت رقعة الحرب تكبر ، ومساحة التهديد تتوسع ، وخطابات الذل للعرب تصهل ، ولم نرى خد احمر خجلاً ، ولا جبين تعرق ، ولا يد امتدت قبل الصدور لتمنع الموت والدمار ، والسبب اننا أمة الخطابات وبلدان الحضارات الزائفة ، نعم وازيدها نحن امة الشعوب المسلوبة الارادة أمة ( الاكل والنوم ) ، وتاريخ حروبنا وهم وزيف ، والدليل ان حاضرنا يشهد النكبات ، وتاريخنا تحدث عن هذه النكبات ، اذن مستقبلنا لايختلف بشيء ، فدعونا ننتظر نهاية النكبات ،وراية هذه النكبات تلوح في الافق .

اليمن دخلت الصراع رسمياً فلقد طالت قوى الشر والعدوان العاصمة ، واسقطت هيبة السيادة العربية ، وصرحت هذه القوى الشريرة ان البقاء للاقوى ، وانها ستقطع دابر كل من يفكر بحماية من تقع عليه ترسانة الموت ، هنا نتذكر جامعتنا العربية ( الخليعة ) ونبحث عن دورها وفعلها ، فهل ستقول شيء ؟، ونحن نعلم ان مقالتها لا تتعدى كونها انشاء ادبي يتماشى مع الوضع ، خطاب حماسي بارد خالي من ( الضمير )، وللاسف قادتنا بلا ضمير او كرامة .

سنرى قريبا كيف ان مساحات كبيرة من ارض العروبة قد تدنست ، وسنشاهد قوافل الشهداء تقبر ، ونحن نطقطق الاصابع حسرة ، ونشم رائحة الموت بأنوف مزكومة ، وعيوننا شاخصة على شواهد الدمار لأجزاء كبيرة من الامة العربية ، لايساويها بالمقدار ولا يعاكسها الاتجاه خطاب شعارات العروبة ، ولا تسمنها مؤتمرات التبجح، بل تزيد العدو غطرسة وتساعده في فهم امكانيات القادة العرب ، فهي ستعري عضلاتهم الخاوية ، وهذا المصير حتمي بسبب الرتابة التي تسير عليها الدول العربية في ردع أي عدوان ، وليست اليمن لوحدها من شنت عليها الهجمات ، لبنان يأخذ حصته من الفتك يومياً ، والعراق يتلقف المسيرات والهجمات بصدر رحب وكأنها ازهار تقذفها عليه ( الحبيبة ) ، فلقد سكتت اصوات الاستنكار ، بل المخجل ان هناك من يبحث لهم عن اعذار ويروج لخطاب يدعونا لنكون عبيداً ، ويؤكد ان هذا هو الخيار .

فلتنسى الشعوب العربية جامعتها ، بل حتى خطابات حكامها ، فلقد احترقت كل شعارات العروبة بقنابل الشر ، ولم تعد هناك صحف يسجل عليها التأريخ للامة العربية بطولة ، وحتى القلم العربي كسر وسحقته اقدام الحقيقة ، حين قالت بصوت واضح ؛ ايها العرب انكم أمة نائمة تعيشون في سبات وفي اوهام البطولة .

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
العدوان على اليمن، دوافعه وتداعياته
نصرة لشعب اليمن
مرحبا بك في المحور
شعارات العروبة احترقت !؟
امريكا وبريطانية ترتكب خطا فادحا في توسيع دائرة الصراع ….. وفتح جبهه جديدة مع اليمن ؟
جنوب إفريقيا تدافع عن غزة والأعراب تطبع مع الصهاينة
حارس الأزدهار لن يهزم اليمانيين الأحرار
وهل زماننا هذا آخر الأزمان..!!
في الاول من رجب تتجدد الاحزان لا استذكار...... الاعتداء الغاشم على شهيد المحراب ؟
العدل الدولي وتحية لجنوب افريقيا
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
شريف. الشامي : معلومات خطأ ولم يكن في السعوديه وليس لديه الجنسيه الامريكية مجرد احوازي لا اكثر ولا اقل ظهر ...
الموضوع :
أحمدالابيض من هو❗احمد الابيض المتحدث باسم التظاهرات في العراق ....؟!
دعاء الهاشمي : السلام على السيدة الجليلة بنت الفحول من العرب فاطمة بنت حزام الكلابية ورحمة الله وبركاته السلام عليكِ ...
الموضوع :
وفاة أم البنين (عليها السلام )
مصطفى الهادي : الله يرضى عنك اخ حيدر جواد ويمن عليك بالعلم ويفتح شآبيب رحمته لكم ويجعلكم من المقربين. ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير يشيد بالاعلامي الاستاذ حيدر جواد بعد نشره تقريرا حول حقيقة وجود ما يسمى بعلم النفس
حيدر قاسم فرهود : الملحق الثقافي العراقي في الأردن يتعامل مع الطلبه العراقيين بعدم إحترام يتعرض الطلبه للشتم الإهانات اللفظية بشكل ...
الموضوع :
شكوى طالب في ماليزيا
مجيد حجي : قناة الايام من قنوات الحديثة وجميلة في العصر المعاصر يستهدف الى معرفة ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير يلقي محاضرات دينية من على شاشة قناة الايام الفضائية
Karim : ان لله وان اليه راجعون ...
الموضوع :
مصدر: ارتفاع حصيلة ضحايا هجوم قرية العمرانية بديالى الى 10 شهداء كحصيلة نهائية.
مصطفى عبد الحسين : اتقدم بشكوى ضد زين العراق وذلك لسوء الخدمات المقدمة و استغلال الزبائن بالعروض المعلنه واطالب بالتعويض المالي ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
ابو علي الحمداني : اللة يلع ن اسرائيل دوما وابدا ...
الموضوع :
حزب الله يعلن استشهاد "عباس محمد رعد" نجل رئيس كتلة الوفاء
سالم اليدر : ما بعد النصر وما بعد الهدنه المؤقته وما بعد زيف الاقنعه وسقوطها وما بعد كشف مواقف العرب ...
الموضوع :
غزة على مشارف الانتصار رغم اشتداد المكاره والحصار
ضياء عبد الرضا طاهر : نعم مسرور ابعاد الحلبوسي كان خاطئا حسب الدستور العراقي وانا ارشح السفيره الامريكيه أو السفير البريطاني بمنصب ...
الموضوع :
مسرور بارزاني يدافع عن المزور والمطبع : توقيت عزل الحلبوسي من منصبه كان خاطئا ويدعو الى عدم مساندة فلسطين
فيسبوك