ابو مهدي المهندس والارهاب

في حوار تلفزيوني سمعت التفات قنبر يدافع عن اسرائيل وامريكا ,قال : سجل حافل بالتهم للمهندس فهو متورط بعمليات اغتيال منها: تفجير السفارة العراقية في بيروت عام 1981، كما أنه خطط الهجوم على السفارة الأميركية في بيروت عام 1983، و تفجير القاعدة الأميركية في الكويت عام 1983 وقام بعملية اغتيال شيخ الكويت عام 1985م. ولكنه خجل ان يذكر دور المهندس في اغتيال داعش .

اقول لكل سياسي ان يعرف الرد على هذا وامثاله, والا اعتذر من تلبية دعوة القناة الفضائية. وان كنت انا متأكد ان الشيعة لا يفقهون في عالم الثقافة السياسية . وان وجد فيهم متكلم فانه يكون سبة ولسان سليط على ابناء مذهبه فقط. وعندنا امثلة كثيرة عن هؤلاء. اقول لابن قنبر: ارجو ان تقرا احكام القران ولو مرة في حياتك. لأنك تترفع عن اسم القران ولكن انا اقول اصحح فكرتك السطحية عن الارهاب والجهادة المشروع.

يا ابن قنبر يوجد في القران نص يقول:{وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ} إلى قوله تعالى:{فَإِنِ انتَهَوْا فَلا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ}. وهذا النص الذي لا تعرفه قاتل { ارهابيون حسب فكرتك الامريكية الاسرائيلية} واولهم نبينا محمد{ص} حيث قطع طريق التجارة عن اهل مكة قبل معركة بدر.. والارهابي الثانية علي بن ابي طالب{ع} الذي قتل قائد اليهود مرحب وعمر بن ود وامثاله من افذاذ العرب الذين قاتلوا الاسلام والمسلمين .. وكذلك ابو بكر وعمر وخالد وعلد الرحمن بن عوف وجميع الصحابة خرجوا للقتل والقتال. فكلهم يجب ان يشملهم رايك السديد.

وهناك معارك تحدث عنها النبي {ص} جرت بين المسلمين منها الجمل وصفين والنهروان. فلا بد ان تشملهم مقولتك .. والا كيف تعتبر ابو مهدي المهندس ارهابيا وهؤلاء قتلوا اكثر من ابي مهدي عشرات المرات. اما في التاريخ الحديث . هناك معارك خاضها العرب ضد اسرائيل اللقيطة منذ عام1948 ولحد الان. يا التفات قنبر لم اسمعك يوما ذكرت هؤلاء . فما هو السبب..؟ انا اعرف السبب لان ابا مهدي المهندس يجاهد ضمن منظومة تطلق عليهم رافضة . وتعتبر جهادهم وتضحياتهم ارهابا. وعندنا في العراق ما شاء الله من اعمال القتل.. يا قنبر هل تتذكر قتال ملا مصطفى البرزاني في شمال العراق .؟ وهل ذكرت يوما اصدقاءك رفاق العقيدة البعثيين الذين كنتم تكتبون تقارير حزبية على المؤمنين وتزجونهم في سجون النظام . طبعا انت تعتبر كل هؤلاء ارهابيين لانهم شيعة.

اما تفجير السفارة في بيروت وعملية اغتيال امير الكويت .. وغيرها ممن جاهد ابو مهدي فيها فانه انطلق من منطق القران الكريم: في قوله تعالى{ أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ}.. ارجو ان ترجع الى الله يوما واحدا في حياتك وتعتذر من لفظ تلفظت به حقدا وغلا في قلبك.

وأتمنى ان تقرا في كتبك هذا الحديث: في كتاب تاريخ مدينة دمشق 42/ 287 ورد الاحاديث منها : أولاً: قال فلان عن فلان عن الوليد بن عبادة بن الصامت عن أبيه قال كنا ننور أولادنا بحب علي بن أبي طالب{ع} فإذا رأينا أحدا لا يحب عليا علمنا أنه ليس منا وأنه لغير رشده .يعني ابن زنا.!!

ثانياً: أخبرنا أبو بكر الخطيب عن فلان عن فلان عن مالك بن أنس قال: قالت الأنصار إن كنا لنعرف الرجل إلى غير أبيه ببغضه علي بن أبي طالب.{ع} وقد قيل: "إن في التلميح ما يغني عن التصريح"

الشيخ عبد الحافظ البغدادي