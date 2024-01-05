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قادة النصر ..


سميرة الموسوي

 

هذه الليلة موعدهم مع النصر المؤزر ..

وضعوا أكفهم على صدورهم بعد لحظة الغدر بفخر ، وأخرجوها معطرة بدم مزكّى ..

ورسموا على كل نجمة كفاً حمراء نبراسا للأحرار ..

ثم إستقروا على عرش الشمس والقمر …

وقالوا؛

إننا نرى سبعا وخمسين دولة ساجدة لنا والشمس والقمر …

وإننا نرى العالم يعبد ثورا من نفط ..

وأننا نرى ذيولهم في الجزيرة والخليج أذلاء يلعقون حذاء ابو القاسم الطنبوري ويتباركون به وبدلالاته…

خذوها منا؛ غزة قصمت ظهر الجمل ثانية …

ولن يهنأ أعداء غزة حتى يلج الجمل في بؤبؤ عيونهم الدنيئة …

وليس ثمة باباً لخيبر فقد إقتلعه إمام المتقين وأظهرهم إعجاز نخل خاوية …

الله أكبر فوق كيد المعتدي .

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