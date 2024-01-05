قادة النصر ..

سميرة الموسوي
هذه الليلة موعدهم مع النصر المؤزر ..
وضعوا أكفهم على صدورهم بعد لحظة الغدر بفخر ، وأخرجوها معطرة بدم مزكّى ..
ورسموا على كل نجمة كفاً حمراء نبراسا للأحرار ..
ثم إستقروا على عرش الشمس والقمر …
وقالوا؛
إننا نرى سبعا وخمسين دولة ساجدة لنا والشمس والقمر …
وإننا نرى العالم يعبد ثورا من نفط ..
وأننا نرى ذيولهم في الجزيرة والخليج أذلاء يلعقون حذاء ابو القاسم الطنبوري ويتباركون به وبدلالاته…
خذوها منا؛ غزة قصمت ظهر الجمل ثانية …
ولن يهنأ أعداء غزة حتى يلج الجمل في بؤبؤ عيونهم الدنيئة …
وليس ثمة باباً لخيبر فقد إقتلعه إمام المتقين وأظهرهم إعجاز نخل خاوية …
الله أكبر فوق كيد المعتدي .
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