عاجل : انباء اولية عن انفجار زورق حربي يمني مفخخ انفجر قرب بارجة امريكيّة في البحر الاحمر.
المقالات

الأماكن المقدسة تطالب بالاستمرار في الدفاع عن قدسيتها


لقد نهض الشباب العلوي الحسيني مدافعاً عن شرع الله و قدسية المدن المقدسة في النجف وكربلاء والكاظمية وحولوا الاحتفالات الشيطانية الى مسيرات حسينية تهز الضمائر والقلوب بكلماتها النورانية ، هذه المسيرات الضخمة أعادة للأمة هيبتها وكرامتها وغيرتها على عرضها ودينها فكانت بحق أكبر التجمعات التي تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر فقد نهت هذه المسيرات عن منكر يريد ان ينشر الفساد والرذيلة والاختلاط المحرم والموسيقى والغناء بالإضافة الى أن عيد الكريسماس عيداً وثنياً كان يحتفل به الرومان قبل دخولهم للمسيحية وعندما دخل قيصر غيّر أسم هذا العيد من عيد بروماليا الى عيد ولادة السيد المسيح حتى يتقبل الشعب الروماني المسيحية بسهولة ؟؟؟ ، وهذا الموقف العلوي الحسيني الرائع دعمه موقف رجال الشرطة الأبطال بالإضافة الى مسئوليّ هذه الأماكن المقدسة وخصوصاً محافظ كربلاء الذين وقفوا موقفاً مشرفاً بحق في رفع كل أداة تعبر عن أعياد راس السنة من أشجار ودمى وزينة وغيرها بالإضافة الى منع التجمعات والغناء والموسيقى وغيرها من الوسائل التي يرفضها شرع الله وتقاليد شعبنا الآبي ، فكان بحق موقفاً مشرفاً من الجميع يغبطون ويشكرون عليه ، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه إنتهاك قدسية الأماكن المقدسة هل يتم فقط بأعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية أم على طول السنة ؟؟؟ الجواب على هذا السؤال ينطلق بدون تفكر او وقت على طول السنة من خلال المناسبات الدخيلة على مجتمعنا كعيد الحب بالإضافة الى الحفلات الغنائية والمظاهر الغير شرعية من عدم الالتزام بالحجاب الشرعي والتبرج والسفور والاختلاط المحرم بالإضافة الى كثرة المقاهي المختلطة وغيرها من وسائل الفساد والغير أخلاقية التي بدأت تنتشر في الأماكن المقدسة من أجل تغير هويتها الدينية ، فهذه الوقفة المشرفة التي قام بها المؤمنون والحكومات المحلية يجب أن تستمر وبقوة أكثر وعدد أضخم حتى يتم تطبيق قانون قدسية النجف وكربلاء والكاظمية ، فردود الأفعال شيء جيد ولكن الأفضل هوتطبيق القانون الذي يحاسب كل من يتجاوز عليه عندها تمنع كل فعالية وعمل يخالف الشرع وينتهك قدسية هذه الأماكن المقدسة ، فبدون تطبيق قانون قدسية الأماكن المقدسة النجف وكربلاء والكاظمية فأن قدسية هذه الأماكن سوف تكون معرضة للانتهاك في كل يوم من خلال ضعاف الأنفس والجهلة ومن خلفهم العملاء والخونة فلا يمكن الاطمئنان إلا بتطبيق قانون قدسية الأماكن المقدسة .

خضير العواد

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
كربلاء تحتاج تطبيق قانون قدسيتها ؟؟؟
تناهيد على ضفاف الذكرى..
من مواقف النفاق السياسي العلماني
التواطئ العربي مع اسرائيل
كثرة المساس سيف ذو حدين
ألا وإن الشهادة لا تليق إلا برجال مثلكم
استخدام القوة والمظاهرات لطرد القوات الأميركية
كما يخافونك يخافون زوارك..!
الاعتداء الامريكي وسبل الرد
العراقيون ومظلمتهم سيادتهم ومستقبلهم…
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
شريف. الشامي : معلومات خطأ ولم يكن في السعوديه وليس لديه الجنسيه الامريكية مجرد احوازي لا اكثر ولا اقل ظهر ...
الموضوع :
أحمدالابيض من هو❗احمد الابيض المتحدث باسم التظاهرات في العراق ....؟!
دعاء الهاشمي : السلام على السيدة الجليلة بنت الفحول من العرب فاطمة بنت حزام الكلابية ورحمة الله وبركاته السلام عليكِ ...
الموضوع :
وفاة أم البنين (عليها السلام )
مصطفى الهادي : الله يرضى عنك اخ حيدر جواد ويمن عليك بالعلم ويفتح شآبيب رحمته لكم ويجعلكم من المقربين. ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير يشيد بالاعلامي الاستاذ حيدر جواد بعد نشره تقريرا حول حقيقة وجود ما يسمى بعلم النفس
حيدر قاسم فرهود : الملحق الثقافي العراقي في الأردن يتعامل مع الطلبه العراقيين بعدم إحترام يتعرض الطلبه للشتم الإهانات اللفظية بشكل ...
الموضوع :
شكوى طالب في ماليزيا
مجيد حجي : قناة الايام من قنوات الحديثة وجميلة في العصر المعاصر يستهدف الى معرفة ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير يلقي محاضرات دينية من على شاشة قناة الايام الفضائية
Karim : ان لله وان اليه راجعون ...
الموضوع :
مصدر: ارتفاع حصيلة ضحايا هجوم قرية العمرانية بديالى الى 10 شهداء كحصيلة نهائية.
مصطفى عبد الحسين : اتقدم بشكوى ضد زين العراق وذلك لسوء الخدمات المقدمة و استغلال الزبائن بالعروض المعلنه واطالب بالتعويض المالي ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
ابو علي الحمداني : اللة يلع ن اسرائيل دوما وابدا ...
الموضوع :
حزب الله يعلن استشهاد "عباس محمد رعد" نجل رئيس كتلة الوفاء
سالم اليدر : ما بعد النصر وما بعد الهدنه المؤقته وما بعد زيف الاقنعه وسقوطها وما بعد كشف مواقف العرب ...
الموضوع :
غزة على مشارف الانتصار رغم اشتداد المكاره والحصار
ضياء عبد الرضا طاهر : نعم مسرور ابعاد الحلبوسي كان خاطئا حسب الدستور العراقي وانا ارشح السفيره الامريكيه أو السفير البريطاني بمنصب ...
الموضوع :
مسرور بارزاني يدافع عن المزور والمطبع : توقيت عزل الحلبوسي من منصبه كان خاطئا ويدعو الى عدم مساندة فلسطين
فيسبوك