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تجمع المرأة الواعية في أمة الحشد .. مسيرة ظافرة.. وسعي نبيل لنصرة نساء غزة


هذا التجمع الفريد يسعى سعيا حثيثا مباركا لتحقيق هدفه أو أهدافه ،وعلى الرغم من أن هدفه السامي يتركز في توعية المرأة وهو هدف عام إلا انه من جانب آخر يتميز بخصوصية توعوية محددة بإطار نضالي واسع ما زال يتسع هو الحشد الشعبي الذي يمثل أرقى تشكيل عقائدي قوي ومؤثر ضمن القوات الامنية والعسكرية ،وبذلك فإن توعية المرأة الحشدية تأخذ مسارا غير مسبوق في عملية التوعية فهي توعية وطنية خالصة تأخذ بيد المرأة الى آفاقها الرحبة لممارسة دورها في بناء المجتمع ضمن رسالة غير مسبوقة في تاريخ العراق .

__ وتجري نشاطات هذا التجمع في معادلة مهمة لها موقعها النادر هي التوعية المحددة بأهداف وطنية وتوعية محددة بأهداف إنسانية قيمية لا حدود لها ، أساسها مضمون قول إمام المتقين عليه السلام ( لا تستوحشوا طريق الحق لقلة سالكيه ) وكلا هدفي المعادلة يمثل الرسالة الوجودية للحشد الشعبي .

__ ونتلمس بفخر نشاط السيدة الفاضلة إبتسام الابراهيمي رئيسة التجمع ورفيقاتها الكريمات وما تتميز به من تفانٍ في تعميق مفاهيم التوعية النسوية الوطنية وإنسجامها مع رسالة الحشد التي مثلت مباديء الاسلام والقيم الانسانية في الحق والحرية والعدالة والكرامة الانسانية ،وهذا منهج إمام المتقين عليه السلام .

__ ونرى أن هذا التجمع المتألق وبعد مرور أكثر من سنة على تأسيسه وما قطعه من شوط محمود في إطار تحقيق أهدافه عليه أو له أن يبدأ بإعداد منهج مرحلي جديد يتضمن قياس مستوى الانجاز بالاساليب المعروفة ..

ونسجل لكم مقترحنا في إطار المرحلة المقبلة من النشاط ..

+__ تحويل صفة التجمع الى منظمة مجتمع مدني ثقافية توعوية نسوية لها أصل وفروع في المحافظات ، وبذلك يتمكن التجمع من الحصول على تمويل حكومي وفق قانون المنظمات ..الخ . وبذلك يتمكن التجمع من توسيع نطاق التثقيف والتوعية حيث يمكن إدخال ثقافة جهاد التبيين في عملية التوعية الى جانب المنهج التوعوي العام ، وهذا الامر سيجعل جهود التجمع في الصدارة ويحدد نوعية التثقيف المطلوب من المراة .

__ وهذه الثقافة الجديدة منسجمة تماما مع رسالة الحشد في التحرير ومحاربة الهيمنة والاستعباد والتضليل والتحريف وكل أسلحة الحرب الناعمة وأدوات العولمة وأساليب الفوضى الخلاقة وثقافة التفكيك الاجتماعي .

+__ أما إذا لم تحصل قناعات التحويل فان التجمع يبقى على ما هو عليه في مسيرته التوعوية المباركة ويكون إسم التجمع وكما نقترح هو ( تجمع المراة الواعية وثقافة جهاد التبيين في أمة الحشد …

__ والتعريف الاكثر وضوحا لجهاد التبيين الذي بلوره وأفتى بوجوب ممارسته بفتوى (فرض عين) السيد علي الخامنئي .. وهو ( كل جهد يبذل لتنوير فكر الناس ويحول دون الانحراف ويمنع سوء الفهم ويكون في مواجهة العدو فإن هذا الجهد يعد جهادا .

وقل إعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون .

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