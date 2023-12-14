التحالف مع إسرائيل ضد صنعاء آخر مسمار في نعش السعودية ومرتزقتها

هاشم علوي

صنعاء تواجه الكيان الصهيوني وتفرض عليه حصارا بحريا وتقصفه يوميا بالصواريخ والطائرات وتل أبيب تتوعد وتطالب واشنطن التدخل للرد على القوات المسلحة اليمنية وواشنطن تبحث عن تحالف دولي لحماية البحرالاحمر من إجراءات صنعاء ضد الكيان الصهيوني دفاعا عن الشعب الفلسطيني في غزة الذي يتعرض للابادة والتهجير والحصار الظالم. صنعاء تدرك ماذا تريد والسعودية ترتعدفرائصها وتحالول ان تتفادى الضغط الاسرائيلي والامريكي للانضمام الى التحالف الدولي ضد اليمن لانها تعرف جيدا ماذا لحقها من التهور بالعدوان على الشعب اليمني خلال تسع سنوات وتتعذر بانشغالها بموسم الرياض للترفيه وحفلات نانسي وحسين محب ومهرجانات الهالوين ودوري الاندية الرياضية وغيرها من التفاهات لتظهر لامريكا ان دخولها لاي حرب قديعطل رؤية ٣٠/٢٠ لمبس وهذا هروب من المواجهة مجددا مع اليمن. الرياض تعلم جيدا ان اليمن لم يعد ذلك الضعيف الملحق والحديقة الخلفية ولذلك فلايمكنها ان تدخل في تحالف سبق لمثله هزيمتها وهزيمته وهي التي تقوده تحت مسمى التحالف العربي وتضم فيه سبعة عشردولة بمافيها الرباعية (امريكا وبريطانيا والامارات والسعودية) فماذا ستضيف فرنسا او الهند واليابان والمانيا وقد دعمت تحالف السعودية بالسلاح وفتحت مخازنها ومصانعها من الترسانة العسكرية للسعودية التي تدرك عجز امريكا واسرائيل ومن خلفها ان تفعلا شيئا ضد صنعاء وتشعل حربا في منطقة حساسة تتحكم بالعالم وتجارته الدولية وطريق مصادر الطاقة. في حال اجبرت السعودية على التحالف الامريكي الصهيوني الغربي فستعمد الى التمويل ولن تجرؤ على ان تسمح ان تقصف اليمن من اجواؤها او موانئها او مطاراتها او قواعدها لانها بذلك ستكون كالدبور الذي زن على خراب عشه كمايقول المثل العربي وستكون بنظر الشعب اليمني الى عدو ازلي وابدي لايمكن الفكاك منه الا بعد ان تنال اسرة بني سعود إزالة كما هو زوال بني صهيون. اليمن يزداد رفعة وشرف وعزة من الله بفضل غزة واهل غزة ويؤمن بان الله قد هيئه لان يكون في هذا الموقف المشرف المقتدر ان يقف الى جانب الشعب الفلسطيني في وجه الوحشية الصهيونية. امريكا تحاول الدفع بالسعودية والامارات التي خدمتا الكيان الصهيوني في عدوانها على الشعب اليمني وجعلتاه يتوهم انه دولة ذات نفوذ على البحر الاحمر والعربي ويعملا على ان يجدا له موطئ قدم في بعض الجزر اليمنية وهذا يعتبر وجود طارئ لهم مجتمعين فمن قصف ايلات لايعجز ان يدك دبي ويحرق ابوظبي والرياض ولن يعجز عن تطهير الجزر اليمنية من التواجد الاجنبي أيا كان وهذه رسالة لادوات الرياض وابوظبي ايضا ان الانخراط في التحالف الذي تدعوا اليه امريكا سيكون بمثابة آخر مسمار في نعش السعودية والامارات وادواتهما ولن يألوا الشعب اليمني ان يلفظهم الى الابد كمايلفظ البحر الجيف ومن كذب جرب وتكون قدجنت على نفسها براقش كمايقول المثل اليمني. ولن تغير من موقف القيادة اليمنية التي يلتحم بها الشعب والقوات المسلحة تلك التهديدات والابواق التي تهول التحركات الامريكية والغربية ولن تنفع ساعر ولا ناعر فالقوات البحرية تنتظرها بفارغ الصبر وغيرها من السفن لكي تكون اما غنية او غارقة بلهبها ومن عليها والعاقبة للمتقين. الله اكبر. الموت لامريكا.. الموت لإسرائيل.. اللعنة على اليهود.. النصر للاسلام.