شكراً بحجم العراق ياسيستاني العراق

أسقيتَ خصمكَ كأسَ الذُل والوهنِ

بصارمٍ يقطع الاحزانَ في المِحنِ

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يا صاحب الحشد خُطتْ فوق جبهته آيات نصرك في سر وفي علن

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ماكان بالإمكان كسرَ حشودِهم

حتى دوت كِفائية من عزّم مؤتمِنِ

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فتواكَ ملحمة دكت حصونهم

بالنار هدت قلاعَ الكفر والفتنِ

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فديتُ عزمكَ الطحانٍ يومَ كريهةٍ

فديتُ حزمكَ لم يفتر ولم يَهُنِ

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يمينُكَم صمصام كال جموعهم

كيلَ عزريل في الارواحِ والبدنِ

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فديتُ صمتُك حيث الصمت مكرمة

رَصاصُ نُطقِك حشدُ الحربِ والطعنِ

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شوسُ العراق شوسك يابن حيدرةٍ

إن نابَ خطبُ يثير الرعب في وطني

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ياساقيَ الخصمَ كأس الذُل مترعةً

الحشدُ حشدُكَ فاضرب هامةَ الوثنِ

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الشكر لله سبحانه وتعالى….

مشكور حجي قاسم ماقصرت ويانه … مشكور قائدنا شيبة الحشد المقدس أبونا الشايب وكل شهداء العقيدة ودمائهم الزكية الطاهرة،

شكراً إيران الإسلام شريكة النصر على وقًوفها معنا في حربنا العادلة ضد أعداء الله من ذيول الاستكبار العالمي وفتحها لمخازن الاسلحة لنا، شكرا لحزب الله لبنان الابطال وخبرائه، وشكراً لكل حر غيور شريف وقف معنا وما يزال … شكراً لقواتنا المسلحة …شكراً لكم بحجم انتصار العراق وشعبه ومقدساته ، شكراً لكم جميعا فمن لم يشكر المخلوق لم يشكر الخالق… شكراً لكم في الذكرى السادسة لإعلان النصر على داعش… يوم النصر العظيم…