المساعي الصهيونية لتشكيل تحالف جديد ضد اليمن

هاشم علوي

تفرد الشعب اليمني وقيادته الثورية والسياسية والعسكرية بموقف واحد تجاه العدو الصهيوني ومايرتكبه من إباده جماعية على اهالينا في غزة.

اليمن مازال في حرب مع مايسمى التحالف العربي بقيادة السعودية ومازال تحت الحصار، عاصفة الحزم التي اعلنت من واشنطن يعني انها حرب امريكية والسلاح والقنابل والطائرات امريكية مايعني انها حرب امريكية بامتياز ولم يكن العدو الصهيوني عنها ببعيد انما شن العدوان من اجله فليس لاي دولة عربية من الدول المشاركة في تحالف العدوان مصلحة في تدمير وحصار وتقسيم اليمن بل خدمة للمشروع الصهيوني.

اليوم وبعد ان خرج المارد اليماني من القمقم وهزم التحالف هزيمة منكرة لم يستفق منها فسبعة عشر دولة اعتدت على اليمن على رأسها الرباعية امريكا وبريطانيا والسعودية والامارات ومن خلفها اسرائيل وخابت وخسئت ان تنال من عزيمة شعب القوة والبأس الشديد، ثمان سنوات ومازال تحالف العدوان في الوحل ومستنقع لم يخرج منه حتى الان فماذا سيفعلون بالتحالف الذي ينادون اليه.

اليمن ودفاعا عن غزة استولى على سفينة اسرائيلية وقصف الكيان الصهيوني ومنع الملاحة امام السفن الاسرائيلية في باب المندب واكد ان المستهدف من هذه التحركات هو اسرائيل وحدها ولا خوف على الملاحة الدولية العالمية التي تمر من باب المندب.

نتيجة هذا الموقف بدات دول الاستكبار العالمي بالتنديد بخطوات القوات المسحلة اليمنية وتؤلب العالم على صنعاء وانها تشكل تهديدا للملاحة الدولية، هذه التحركات دفعت بالامريكي بتحريك قطعه البحرية ودفع البريطاني لارسال قطع بحرية ودفع الامريكي ايضا الى ارسال مبعوثه الى الخليج بهدف تشكيل تحالف دولي جديد لحماية باب المندب والملاحة الدولية كماتقول وسائل الاعلام، واسرائيل والجميع يبحث تشكيل تحالف دولي ضد اليمن بإضافة دول اسيوية وخليجية كالهند واليابان ودول التطبيع العبرية وكل هذه الدول مازالت ضمن تحالف العدوان على اليمن وهذه الدول في تشكيلة التحالف الجديد لها تواجد في البحر الاحمر والبحر العربي وقواعد في جيبوتي والقرن الافريقي تحت مسمى مكافحة القرصنة والاهاب وحماية مصالحها وحماية سفنها.

اليوم تحالف العدوان عاجزة عن الخروج من المستنقع في حربها على اليمن ويراد لها ان تكون ضمن التحالف الدولي الجديد رغم ان دول هذا التحالف متواجدة في غرفة عمليات ادارة العدوان على اليمن منذ تسع سنوات فماذا ستضيف تلك الدول الى التحالف؟؟؟ ولماذا يراد لدول الخليج ان تضل في عدائها للشعب اليمني؟؟؟

الواضح ان دول الغرب وامريكا واسرائيل تبحث عن ممول لهذا التحالف الذي تدعوا اليه اسرائيل ولن تجد افضل من السعودية والامارات لتمويل هذا التحالف اضافة الى استدراج مصر والاردن والسودان كما استدرجت الى مايسمى التحالف العربي.

مصر لاتدري ان اليمن باغلاق باب المندب امام الملاحة الاسرائيلية قد اسقط حلم اسرائيل في انشاء قناة بن غوريون من ايلات الى ساحل غزة ولاتدري ان غزة تقف حجر عثرة امام هذه القناة التي ان وجدت ستقضي على قناة السويس ولهذا تجد بعض الابواق المصرية تهرف بمالاتعرف بانها تمتلك طائرات قادرة على الوصول الى المندب في تلويح بقدرتها على الرد على الاجراءات اليمنية ضد اسرائيل.

اليوم يعاد الاصطفاف من جديد ضد اليمن ممن تمرغت انوفهم بالوحل ونكل باسلحتهم ومدرعاتهم ودباباتهم وفخر صناعاتهم العسكرية على الارض اليمنية.

اليمن لم ينتظر الاذن من العرب لكي يواجه اسرائيل ولم ولن يخصع للاملاءات الامريكية والتهديد والوعيد والتصريحات لتشكيل تحالف دولي فاسرائيل لاتواجه وحدها سوى عبر تحالفات عسكرية وكذلك امريكا لم تحارب يوما ما لوحدها بل عبر تحالفات تقودها هي وتستفيد وتجر الدواب الخليجية لتمويل حروبها سواء في اليمن او العراق او سوريا او ليبيا او حتى اوكرانيا وكوسفوا والبوسنى والهرسك المهم ان تمول دول الخليج المطبعة المتصهينة حروب اسرائيل وامريكا والغرب وتمهد لوجودها وتحقيق اجندتها فالامريكي يكسب من التحالفات ولايصرف دولارا واحدا.

يمن ماقبل الفين واربعة عشر غير بمن مابعده وبمن ماقبل العدوان غير مابعده ويمن قصف ارامكوا وخريص وبقيق ليس كما بعده ويمن قصف ام الرشراش ليس كماقبله ويمن اغلاق باب المندب امام الصهاينة ليس كمقبله والذي لم يستوعب فليجرب حضه.

اليمن يقصف اسرائيل ودول الخليج ترتعد خوفا واليمن يمنع الملاحة الاسرائلية والمتصهينون العرب يستقبلون ويصافحون رئيس الكان الصهيوني ويناقشون معه خطا بريا من دولهم الى الكيان الصهيوني.

اليمن سيرغمكم جميعا على الجثو عند قدميه فلن تسعفكم تحالفاتكم القديمة والجديدة ولن تنالوا من اليمن القادر على اركاعكم ايها الصغار.

غزة لن تكون لقمة صائغة لكم وايقاف الجرائم في غزة شرط لاستقرار ملاحتكم وعروشكم وعلى الباغي تدور الدوائر. ولكم ان تنتظروا بيان العميد يحيى سريع الناطق الرسمي للقوات المسلحة اليمنية فلديه الجواب الشافي لصدور قوم مؤمنين.

الله اكبر.. الموت لامريكا.. الموت لاسرائيل.. اللعنة على اليهود.. النصر للاسلام.