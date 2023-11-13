المقالات

تحالفات الشرق تكوين الكتل المتناقضة..!


حسام الحاج حسين ||

 

تنطلق و تتشكل التحالفات الدولية من دافع المصلحة وليس الأيديولوجية .وأمامنا نموذج

(الكتلة الأوراسية العملاقة ).

تمتد من كوريا الشمالية شرقا الى سوريا غربا ومن روسيا شمالا الى بحر الصين جنوبا …!  لكنها معروفه عموما بعدائها للقيم الديمقراطية الغربية .

انها تشكل نوعا من (( التحالف المرهون بالأحتياجات المتبادلة )) ،،!

تتمتع هذه الكتلة الجيوسياسية العملاقة بالحكم الأستبدادي .،،! تتحول هذه الأنظمة والتي تدور في فلكها من الأنظمة التي تعتمد على الحكم . الى الأنظمة المعتمدة على الشخصية ( القائد الى الأبد )،،!

وتعتمد ايضا على عوامل القوى الأمتصاصية للأقتصاد مثل الصين والعسكرة مثل روسيا وهي تعمل  مثل المغناطيس تجذب الدول التي تكون في مدارها ،،!!

وهي تقوم باابتلاع  الدول الواحدة تلو الأخرى ،،!!!

تعامل الغرب مع روسيا بمعزل عن الصين . 

فقد تكون بوتين من خلال الحرب البارده ، وايضا بايدن على غراره هو الأخر تكون في الحرب الباردة و يرى بايدن ان بوتين هو عدو الولايات المتحدة لانه عميل الأستخبارات الروسية الذي كان هدفه هو تدميرها  ..! 

عند رأى كلينتون بوريس يلسن قال ( ماذا فعلت ،،؟ لقد اعطيت السلطة في روسيا الى رجل لايملك قلبا ولا روحا وهو بارد الدم مثل الصقيع ) ،،!! 

تعامل جميع الرؤساء في الولايات المتحدة بحذر مع بوتين والذي كان يوصف بالرجل (عديم الروح والقلب)

الى ان جاء ترامب والذي كان شاذا من حيث السلوك ،،!! 

وكانت نظره بوتين الى ترامب 

ترحب بنزعته الى الاستبدادية

وابتعاده عن قضايا الحقوق الأنسانية ،،!!!(( فقد تلاعب بوتين ببراعه بالرئيس ترامب فقد رآه ساذجا وغبيا وسهل الأنخداع )) كما تقول الواشنطن بوست ،،!!!

وبحسب التعبير الروسي ( كان يحوك الخيطان حوله مثل الضفيرة ) ،،!!

اما بالنسبة للصين فالوضع يختلف من حيث  قيمة المصالح ،،!

ان تداخل العلاقات بين الصين والغرب هو اقوى بمئات المرات من مابين روسيا والغرب ،،!ان اقتصادها متشابك كليا مع الولايات المتحدة والغرب ،،!!! 

مع الولايات المتحدة تبلغ ٦٠٠ مليار دولار ومع المانيا وحدها يبلغ ٢٤٠ مليار يورو ولو نظرنا الى التبادل بين الكتلتين سنرى تريليون دولار سنويا . ترى لصالح من يستحق التضحية بهذا الرقم المخيف ،،؟؟؟

لكن تبقى الدول تاخذ دورا في المنظومة القائمة وايضا تساهم في صناعة منظومة بديلة في نفس الوقت ،،!!!

ان انخراط بعض الدول التي كانت تحت مظلة الحكم الاستبدادي في العولمة الجديدة والتخلص من الأنظمة العسكرية والدكتاتورية مثل اليابان وكوريا الجنوبية وفيتنام والمانيا وفتحت المجال للنظام الديمقراطي .

اصبح النجاح الأقتصادي مصدرا للفخر وبطاقة للتعريف ومعيارا مهما للتطور

وقد قدمت الأيديولوجيتان نموذجان للنظام السياسي ( كوريا الشمالية صنيعة المعسكر الأشتراكي ) و ( كوريا الجنوبية صنيعة المعسكر الرأسمالي والديمقراطي ) ،،!!!تتعامل الولايات المتحدة والغرب ب 

((الغموض الأستراتيجي ))و هو ان لاتعطي وعدا ولا تنفي وعدا مثل الدفاع عن تايوان ،،! ولاتلزم نفسك على شيء على الأطلاق . ولاتعطي اشارات عما ستكون عليه افعالك ،،!

هو مبداء فعال لانه ببساطة ( يمنع خصومك من تكوين استراتيجية لمواجهتك ) ،،!!

 

مدير مركز الذكرة الفيلية
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
هل خذلتنا المقاومة طيلة اربعين عاما!؟
تحالفات الشرق تكوين الكتل المتناقضة..!
الحرب الاقليمية في خطاب نصر الله
صنع عند نصر الله..!
هل من ناصر ؟ نداء منذ 1400 عام ؟!
مجرد سؤال ....
الإنسانية المزيفة والمسؤول
لا تركنوا الى اسرائيل
زوال الكيان الصهيوني حتميّة قرآنية
اني شعلية!!!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
Mazin Tuma : موقف مشرف للعراق وكالعادة ...
الموضوع :
مؤتمر القاهرة الدولي للسلام. لماذا دولي و معَ مَنْ السلامٌ ؟!
إبن اليمن : كلام فيه توافق اكتر مما فيه نواقص، الناقص في كلامك الرائع سيدي، أن المنتظر ليس غائب عن ...
الموضوع :
كيف يمكن للإمام الغائب أن يقود المجتمع؟!
جبارعبدالزهرة العبودي : يا استاذ فضائحهم في كتاب (ملوك البترول ) لمؤلفة يهودية والذي انتشر في مرحلة بين الستينيات والسبعينيات ...
الموضوع :
تبادل الزوجات في مضارب آل سعود..!
ايثار انور محمد : بارك الله فيك دكتور إبراهيم. ...
الموضوع :
وضحكوا علينا وقالوا النشر لايكون الا في سكوبس Scopus
أبو رغيف : هذا موقف محمود للسيد رئيس العراق ولكن يبقى وجود الأميركان في العراق بحجة تقديم ألدعم غصة في ...
الموضوع :
قائد سرايا عاشوراء بالحشد الشعبي كاظم الجابري.. ليث العراق السوداني يهز اركان الخضوع العربي في قمة القاهرة
ابو عباس : احسنت لمشكله هو صاحب حض لم تتناول وسائل الاعلام تحليل خطابه هو اكثر من ما وصفته هو ...
الموضوع :
السيسي يهودي مع سبق الإصرار والترصد..!
اسماء عباس شغيت : السلام عليكم اريد اعلق فقط هوة المسؤول الي وقع على الكتاب وافقوا عليه مفكروا يوجد باحثين ليس ...
الموضوع :
وضحكوا علينا وقالوا النشر لايكون الا في سكوبس Scopus
راضية : رائع .. احسنت كثيرا ...
الموضوع :
المهدي ومعركة القدس ..الدليل في إثبات دور الوكيل والاصيل !
Gazaal Adnan : أحسنت وأحسن الله إليك تحليل اكثر من رائع اللهم عجل لوليك الفرج والعافيه ...
الموضوع :
طوفان الأقصى وظهور المهدي عليه السلام
أبو رغيف : يذكرني عنوان المقال بحادثة يوم الخندق عندما عبر بعض المشركين الخندق يتزعمهم الفارس الذي لا ند له ...
الموضوع :
الاساطيل الامريكية تهدد وتتوعد ونحن نردد ، هل من مُنازِل…..!؟ *
فيسبوك