المقالات

على العراق تجنب القمم الفاشلة..!


مازن الولائي ||

 

٢٦ ربيع الاخرة ١٤٤٥هجري

٢٠ آبان ١٤٠٢

٢٠٢٣/١١/١١م

 

    بعد ما قدمه رئيس الوزراء العراقي في مؤتمر مصر والسقف العالي والصورة الجميلة والمسؤولة والتي كانت ولازالت محط إعجاب الجميع حيث كانت في قلب المرحلة وخطورتها، تميّزت بالشكل الذي لا يجب النزول بها إلى مستوى قمة اليوم المهزلة! ذات البيان البائس والجبان! ولينفض العراق يده من كل قمة فيها نعاج التطبيع والذين غسلنا أيدينا منهم من عظم الترقوة! 

   الحضور من قبل محور المقاومة في قمم وكلاء التطبيع ضرر وصورة تجعلنا وتجعل البيئة في حيرة ومحنة وهي التي عرفت موقف وقرار العراق القوي، فلماذا ونحن مسبقا عرفنا هؤلاء لا فائدة منهم ولا أمل يرتجى! بل قد تصبح مثل هذه القمم الخجولة والباهتة في قراراتها نوع إستطلاع للعدو يفهم منه حتى مع ما يجري من ذبح وإبادة العالم كله ثار من أجلها وأصبح طوفان من بشر يقيم التظاهرات! سيقرأ العدو منها صك بيع القضية الفلسطينية من قبل الأعراب! وذات التطبيع الذي وقعوا عليه ماضي ولا شيء يمسه!  

    الحمل الثقيل لا ينهض به إلا أهله ومحور المقاومة فقط وفقط هم أهله والعراق من ضمنهم فلا مزيد من الحضور المعروف النتيجة والذي يعطي صورة قطعا سيستفيد منها العدو وهو يرى جوقة من العرب حتى بيان ذا قيمة لم يخرج منهم! 

 

"البصيرة هي ان لا تصبح سهمًا بيد قاتل الحسين  يُسَدَّد على دولة الفقيه"

مقال آخر دمتم بنصر .. 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
على العراق تجنب القمم الفاشلة..!
اتحداكم يا اعراب الرذيلة.  ...
انتخابات مجالس المحافظات والمواطن الواعي
طول الخط الزماني للانسانية
يستحق السوداني عاما اخر من الهدوء السياسي للانجاز / ج١
تجارة مربحة بالدم العربي تحت اشراف الحكام !؟
إسرائيل وتمزيق المصالح الأمريكية .
الإعلام الغربي يشجب والإعلام العربي يصمت ..!
السيف ام الكُتب أيهما نُصدق..!
على الدولة أن تقاطع..!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
Mazin Tuma : موقف مشرف للعراق وكالعادة ...
الموضوع :
مؤتمر القاهرة الدولي للسلام. لماذا دولي و معَ مَنْ السلامٌ ؟!
إبن اليمن : كلام فيه توافق اكتر مما فيه نواقص، الناقص في كلامك الرائع سيدي، أن المنتظر ليس غائب عن ...
الموضوع :
كيف يمكن للإمام الغائب أن يقود المجتمع؟!
جبارعبدالزهرة العبودي : يا استاذ فضائحهم في كتاب (ملوك البترول ) لمؤلفة يهودية والذي انتشر في مرحلة بين الستينيات والسبعينيات ...
الموضوع :
تبادل الزوجات في مضارب آل سعود..!
ايثار انور محمد : بارك الله فيك دكتور إبراهيم. ...
الموضوع :
وضحكوا علينا وقالوا النشر لايكون الا في سكوبس Scopus
أبو رغيف : هذا موقف محمود للسيد رئيس العراق ولكن يبقى وجود الأميركان في العراق بحجة تقديم ألدعم غصة في ...
الموضوع :
قائد سرايا عاشوراء بالحشد الشعبي كاظم الجابري.. ليث العراق السوداني يهز اركان الخضوع العربي في قمة القاهرة
ابو عباس : احسنت لمشكله هو صاحب حض لم تتناول وسائل الاعلام تحليل خطابه هو اكثر من ما وصفته هو ...
الموضوع :
السيسي يهودي مع سبق الإصرار والترصد..!
اسماء عباس شغيت : السلام عليكم اريد اعلق فقط هوة المسؤول الي وقع على الكتاب وافقوا عليه مفكروا يوجد باحثين ليس ...
الموضوع :
وضحكوا علينا وقالوا النشر لايكون الا في سكوبس Scopus
راضية : رائع .. احسنت كثيرا ...
الموضوع :
المهدي ومعركة القدس ..الدليل في إثبات دور الوكيل والاصيل !
Gazaal Adnan : أحسنت وأحسن الله إليك تحليل اكثر من رائع اللهم عجل لوليك الفرج والعافيه ...
الموضوع :
طوفان الأقصى وظهور المهدي عليه السلام
أبو رغيف : يذكرني عنوان المقال بحادثة يوم الخندق عندما عبر بعض المشركين الخندق يتزعمهم الفارس الذي لا ند له ...
الموضوع :
الاساطيل الامريكية تهدد وتتوعد ونحن نردد ، هل من مُنازِل…..!؟ *
فيسبوك