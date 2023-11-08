المقالات

كيف ستنتهي معركة طوفان الاقصى ؟؟


 قاسم سلمان العبودي ||

 

نرى أن سياسة الأرض المحروقة التي يستخدمها الكيان المحتل  ، وبأستشارة أمريكية واضحة ، هي لحفض ماء الوجه الصهيوني القبيح ، أمام النجاح الباهر  الكبير الذي سطره أبناء المقاومة الاسلامية في غزة . الموضوع عبارة عن أنتقام مدمر للشعب الفلسطيني في قطاع غزة والذي يعكس الانهزامية الواضحة لدى جيش الاحتلال الصهيوني ، وخصوصاً بعد الفشل الذريع الذي منيت به الآلة العسكرية الصهيونية التي تحاول التوغل براً في القطاع . نعتقد بأن نهاية هذه المعركة الدموية ربما ستكون على شكل ثلاث سيناريوهات محتملة : 

الأول  : عقد هدنة بين الجانبين الفلسطيني والصهيوني بعد التفاوض على أطلاق سراح الاسرى لدى فصيل القسام الفلسطيني ، وربما بعض يسير من الأسرى في سجون الاحتلال ، وتعود الأمور الى نصابها الى ما قبل سبعة تشرين / أكتوبر ،  ويتم ترميم ما تم استهدافه من بنى تحتية وبأموال خليجية لحفض ماء وجه أمراء البترول المتناغمين مع الأحتلال . 

الثاني  :  هو إعادة تفعيل قرار حل الدولتين وهذا أسوء سيناريو محتمل كونه أعتراف واضح بشرعية الكيان الصهيوني في أرض فلسطين المحتلة  ، لأن ذلك خلاف ما يعتقده محور المقاومة الاسلامية في دول المحور ، علماً ان بعض الفصائل الفلسطينية ستوافق على هذا القرار سيء الصيت مثل منظمة التحرير الفلسطينية ورئيسها محمود عباس  . 

الثالث  :  هو أتساع دائرة الصراع وفتح جبهات جديدة للحرب مع الكيان ليشمل سوريا وأيران اضافة الى لبنان وفلسطين والعراق واليمن ، لتكون بذلك حرب أقليمية شاملة في منطقة الشرق الأوسط والتي ستستخدم فيها جميع الأسلحة المتاحة ، بما فيها إغلاق المضائق البحرية ، وأيقاف إمدادات الطاقة البترولية للسوق العالمية   ، وخصوصا بعد تصريح  بعض القيادات العراقية مثل سماحة الشيخ همام حمودي رئيس المجلس الاعلى الإسلامي العراقي ، بأستخدام سلاح النفط العراقي بالضد من العدوان الصهيوني الامريكي . وهذه الاحتمالات بحسب المعطيات المنظورة حالياً . 

لكن نقول ربما ستكون هناك معطيات جديدة في الساحة السياسية الدولية تفرض على المتحاربين ستراتيجيات جديدة قد تكون غير ما ذكرنا ، وخصوصا بعد السياسة الاميركية الصهيونية التي تحاول افراغ قطاع غزة من أهلها لأسباب جيوسياسية باتت معلومة للجميع . يقال بان التنقيبات  الصهيونية قبال شاطيء غزة أكتشفت كميات هائلة من الغاز الطبيعي ، وربما هذا أحد الاسباب الرئيسية لتهجير سكان غزة الذين يشكلون تحدياً حقيقياً للتواجد الاحتلالي الصهيوني بتبنيهم المقاومة ضد الكيان . فقد أرهقتهم صواريخ القسام التي وصلت للعمق الاحتلالي الصهيوني في المدن الفلسطينية المحتلة .

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
امريكا توغل في الابادة
الواثقون بالخامنائي..
اليمن تجسد غيرة الاسلام
لاتصح المقارنة والاصح التفضيل ىقراءة فنية (5) لماذا فاطمة الزهراء تُوصف بـ (أم أبيها) ؟
العراق المستقر هو أن لايبقى فيه جندي او اكثر
كيف ستنتهي معركة طوفان الاقصى ؟؟
الحتمية التاريخية ونهاية التاريخ..!
كونوا حازمين أو اتركوا المنطقة..
هل اسرائيل قوية ؟!
من جديد العراق مُتصدّرًا المشهد..!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
Mazin Tuma : موقف مشرف للعراق وكالعادة ...
الموضوع :
مؤتمر القاهرة الدولي للسلام. لماذا دولي و معَ مَنْ السلامٌ ؟!
إبن اليمن : كلام فيه توافق اكتر مما فيه نواقص، الناقص في كلامك الرائع سيدي، أن المنتظر ليس غائب عن ...
الموضوع :
كيف يمكن للإمام الغائب أن يقود المجتمع؟!
جبارعبدالزهرة العبودي : يا استاذ فضائحهم في كتاب (ملوك البترول ) لمؤلفة يهودية والذي انتشر في مرحلة بين الستينيات والسبعينيات ...
الموضوع :
تبادل الزوجات في مضارب آل سعود..!
ايثار انور محمد : بارك الله فيك دكتور إبراهيم. ...
الموضوع :
وضحكوا علينا وقالوا النشر لايكون الا في سكوبس Scopus
أبو رغيف : هذا موقف محمود للسيد رئيس العراق ولكن يبقى وجود الأميركان في العراق بحجة تقديم ألدعم غصة في ...
الموضوع :
قائد سرايا عاشوراء بالحشد الشعبي كاظم الجابري.. ليث العراق السوداني يهز اركان الخضوع العربي في قمة القاهرة
ابو عباس : احسنت لمشكله هو صاحب حض لم تتناول وسائل الاعلام تحليل خطابه هو اكثر من ما وصفته هو ...
الموضوع :
السيسي يهودي مع سبق الإصرار والترصد..!
اسماء عباس شغيت : السلام عليكم اريد اعلق فقط هوة المسؤول الي وقع على الكتاب وافقوا عليه مفكروا يوجد باحثين ليس ...
الموضوع :
وضحكوا علينا وقالوا النشر لايكون الا في سكوبس Scopus
راضية : رائع .. احسنت كثيرا ...
الموضوع :
المهدي ومعركة القدس ..الدليل في إثبات دور الوكيل والاصيل !
Gazaal Adnan : أحسنت وأحسن الله إليك تحليل اكثر من رائع اللهم عجل لوليك الفرج والعافيه ...
الموضوع :
طوفان الأقصى وظهور المهدي عليه السلام
أبو رغيف : يذكرني عنوان المقال بحادثة يوم الخندق عندما عبر بعض المشركين الخندق يتزعمهم الفارس الذي لا ند له ...
الموضوع :
الاساطيل الامريكية تهدد وتتوعد ونحن نردد ، هل من مُنازِل…..!؟ *
فيسبوك