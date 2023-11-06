نصر الله.. تجلت فيك حكمة أهل البيت في الحرب والسلام .

سميرة الموسوي ||

حول خطاب نصر الله ..

__ نصر الله.. طهر العرب والمسلمين من عقدة الخوف والتردد والدونية.

__ مرحى نصر الله

فقد أسعدتنا بحكمتك ،وحلمك ،وفهمك لخلجات العدو والصديق، وقد خيبت ظن المتخاذلين .

__ أسعدتنا _ رغم الوجع_ بتواضعك ،وصدقك ،وحلمك ،وقدرتك ، على قول الحق بيقين الواثق من النصر ،فلا تدّعي ولا تتسرع مع إنك في صميم المعركة التي تريد وليس التي يريدون ،لذلك أسرعوا بجلب ألاساطيل وحاملات الطائرات والبوارج والغواصات وهم يتمنون كلمة يزلّ بها لسانك، لكي يقولوا هو الذي أعلن الحرب علينا فيا آلتنا الحربية إسحقي ما تبقى من نساء وأطفال ،ولكنك قصفتهم بحكمة أجدادك أهل البيت في حربهم وفي سلامهم ، فقلتَ نحن نملك قرار الحرب وقلت أن محور الاحرار قادر على خوض الحرب الكاملة ،ثم قلت إن حزب الله في المعركة منذ اليوم الثاني لطوفان الاقصى ،فأربكتهم ،وجعلتهم يتناطحون من العجز والخيبة .

__ كانت تتدفق مضامين قول الله تبارك وتعالى من صميم كلامك.. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الاعلون إن كنتم مؤمنين .

__ وكانت تتدفق مضامين كلام إمام المتقين عليه السلام من أعماق كلامك .. الجهاد لباس التقوى ودرع الله الحصينة وحصنه الوثيقة فمن تركه ألبسه الله ثوب المذلة وشمله البلاء وفارق الرضا .. .، وهذا القول يجيب السائلين عن سبب تخاذل بعض حكام الدول العربية والاسلامية وتراكم الذل والهوان والبلاء عليهم .

__ وكانت تتدفق مضامين قول الامام الخامنئي دام ظله من صميم كلامك .. عندما تتحركون لله وفي سبيل الله ستصلون الى النصر.

__ يقول العالم الشيخ ،(السني)؛ عطاء الشيخلي ( عراقي) .. هذا الزعيم اللبناني الشيعي بات رجل الخطابة والحماسة والشجاعة والقدرة والقوة والاقتدار يخطب أكثر من ساعة ونصف ولا تجد تلعثم أو زلة أو تكرار أو حشو كلام، ينقل الوقائع كما هي بكل صدق وأمانة يخطب بمنتهى الذكاء والفطنة والاعتدال بعيدا عن الانفعال والعواطف .. .

__ كانوا يريدونك أن تنفعل وتذهب مع عواطفك ومحبتك لفلسطين فتعلن ( الحرب الشاملة) مع إنك في صميم الحرب ، وأنت الواثق المؤمن بقول الله جل وعلا .. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم . .. ولكن حكمتك قالت لهم لن تسمعوها منه ،لا أنتم ولا كل رعديد منكم تصطك أسنانه إنتظارا للتشفي .

__ قلت لهم نحن في صميم الحرب منذ يوم طوفان الاقصى الثاني ،فلم يفهموا ، ومأثور القول يقول :

طوبى للحقد ما أعدله

بدأ بصاحبه فقتله. ، __وقلت لهم لا نخاف من كل ما حشدتموه في البر والبحر من أسلحة الدمار الشامل المحرمة إنسانيا ومن الجيش ومن المحرضين والعملاء والمنبطحين والمعوقين والجبناء.

__ سيدي نصر الله ، نقول لك وللاحرار معك في لبنان وفلسطين والعراق وسوريا واليمن وإيران ودول وشعوب أخرى ؛ نرى النصر قريبا ويرونه بعيدا .

... ذلك وأن الله موهن كيد الكافرين .