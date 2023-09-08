المقالات

انتهت الزيارة ومازلنا علی قيد الحب:..!

87 2023-09-08

د.أمل الأسدي ||

 

ربما  قد سمعتَ  بأحاديث الحب وفيوضاته، وربما قرأتَ بعض  الأشعار:

لما علمتُ بأن قلبيَ فارغٌ        مِمَّنْ سِوَاك... مَلأتُهُ بهَوَاكَا

وملأت كُلِّيَ منك حتى لم     أدع مني مكانًا خاليًا لسِوَاكَا

فالقلب فيك هيامُهُ وغرامُهُ    والنطقُ لا ينفك عن ذِكْرَاكَا

والطرف حيث أجيله متلفتًا  في كل شيء يجتلي مَعْنَاكَا

والسمع لا يُصْغِي إلى متكلمٍ       إلا إذا ما حدثوه بحلاكَا

وربما قرأتَ  الكثير عن السمو الروحي والإشراق  والتجلي والسهر.. وربما قرأت قول أحدهم مندهشا:

مالهذا النهار يمشي بشمسين؟! ليس كمثله نهار!!

ولكن.. هل شاهدت تجليات الحب بعينيكَ؟

هل رأيتَ الانخطاف والتفاني والهيام؟

ففي السابق؛ كان من يسلك هذه المسالك يعتزل الناس، يعتزل الحياة وضجيجها، يبتعد عن العلاقات البشرية الطبيعية، يسيح في أرض الله باحثا عن المدد!

من علمهم ذلك؟  ومن وجههم؟

لايعنيهم هذا الأمر كثيرا، المهم أنهم سلكوا طريق الحب!

أما في العراق العظيم؛ فستری تلك المشاهد الروحية متناغمة مع الحياة الطبيعية، مع الأسرة، مع الأم، مع الأب...

 لم يعتزلوا  الحياة؛ بحثا عن السمو!! 

بل وجدوا خيراتها مسخرة لهم!

وجدوا الأيام منزوعة الغل والأحقاد، واسعةً بلا منافسة، سهلةً بلا عراقيل!!

قف وشاهد.. ستری سيدةً مبجلةً مع شيبةٍ مباركة، يسيران معا في طريق العشق الحسيني، لاتهمها الدنيا ومفاتنها ولاتهمه الحياة برمتها!!

هما يسيران بكل وقار ومحبة، بكل تسليم، بكل تفان!!

بكل  رغبة!!

وكل الباحثين عن طريق المحبة؛ بإمكانهم الالتحاق بهما،

فكل ماعليهم هو عقد النية، ثم الإعلان عن  شرعة المحبة الخالصة!!

إنها نية الحب، وطريق الحب، ووسيلة الحب، إنه عروج الحب!!

إنها المودة... إنها:((... قُل لَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ ۗ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَّزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ))

إنها الزيارة الأربعينية... 

قد...انتهت وما زلنا علی قيد الحب!

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
إخوان لا جيران .. 
مراكز الموهوبين ..ازمة تتطلب حل جذري . !
انتهت الزيارة ومازلنا علی قيد الحب:..!
ترهل الرتب العسكرية
قرآن الأربعين..!
الحضور الامريكي في المنطقة رفسات المحتضر
أرقام من الأربعينية..!
قراءة في زيارة اربعين الامام الحسين عليه السلام الكونية
بروتوكولات في الهواء
اهم ميزة في فلسفة الاربعين..!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
احمد محمد الصاوي : شكرا لكم ...
الموضوع :
اشارات قرآنية عن معارف الصحيفة السجادية للمؤلف الحسون (ح 1)
Salam Albader : لا تسلمون لحيه العراق للبنك الدولي كما فعلت مصر، البنك الدولي له اطماع خاصه بالدول الاستعماريه والمنظمات ...
الموضوع :
المالية تناقش مع البنك الدولي اولويات التنمية ودعم البرنامج الحكومي
سالم البدر : تحياتي د. جواد الهنداوي نعم كلامك حقيقي، الاصل ليس ان العراق لايملك المقومات او المشاريع العملاقه المزعمه ...
الموضوع :
مالذي يمنع العراق من الانضمام الى منظمة شنغهاي و منظمة بريكس؟!
أيوب الموسوي : استفسار حول عشائر ال مغشغش كيف تقول من عائله علويه هاشميه ومن ثمّ تقول هم شيوخ وليس ...
الموضوع :
عشائر قضاء سوق الشيوخ عبر التاريخ.
ابو صادق : لماذا لا ننظم الى منظمة بركس والتخلص من هيمنة الدولار اللعينه ...
الموضوع :
الأصابع الأميركية في تعميق المشاكل الاقتصادية العراقية
Salam Albader : سؤال شيخنا العزيز هل من الممكن ان يكون ملك الاردن هو السفياني، لانه منتصرا ومواليا للعالم الغربي، ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير : لماذا ستكون احداث السفياني في اخر مرحلة من مسار استعداد الامة؟
حسن جوهر : انه السيد المهزب التقي خادم الإمام الحسين واهل البيت رحمه الله ...
الموضوع :
امام جامع براثا ينعى احد خطباء المنبر الحسيني السيد جلال الدين الموسوي الذي وافته المنية اثر حادث سير
زيد : عنوان المقال يتحدث عن ما يحدث في غرب العراق لكن محتوى المقال خال من اي معلومات او ...
الموضوع :
حديث الثلاثاء: ما الذي يحدث في غرب العراق؟!
AHMED MOHAMMED JIHAD : مع الاسف لا رادع ولا موقف ولا اجراء من قبل الحكومة والوزارات والسفارات سرقات بالجملة تم سرقة ...
الموضوع :
أخطار السرقات العلمية والتزوير في الاطاريح والبحوث!.... أ. د. محمد الربيعي*بروفيسور في جامعة دبلن
ضياء عبد الرضا : كاتب المقال اسعد عبد الله نعم هي جهود حثيثه من قبل الصهاينه ضد الثوره الاسلاميه في ايران ...
الموضوع :
جهود الصهاينة لإحباط الثورة الايرانية 1978-1979
فيسبوك