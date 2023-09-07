ستوتة كربلاء تيتانيك النقل..!

مازن الولائي ||

٢١ صفر ١٤٤٥هجري

١٦ شهريور ١٤٠٢

٢٠٢٣/٩/٧م

ليس لدي أدنى شك في نجاح موسم الاربعينية لعام ١٤٤٥هجري نجاحا باهرا عظيما مدويا، وهنا نلتمس يد اللطف والعناية الإلهية ثم عناية ولي العصر أرواحنا لتراب مقدمه الفداء الذي ذلّل الكثير من الصعاب وأغلق الكثير من الثغرات! ولكن يا دولة رئيس الوزراء المحترم وصاحب الجهد المشهود أما سألت مسؤولي كربلاء عن مآراب كربلاء الدولي؟! وأين هو ونحن كل عام نقع بنفس ذلة النقل والبحث بعد جهد وتعب لا وصف له عن سيارة تقلنا بطريقة مريحة وبكرامة!!! لماذا كراج سيد جودة لا يستطع الإنسان صحيح البدن السير على أرضه الخربة ( عكر وطسات ) وفوضى ما بعدها فوضى والناس كأنها يوم الحشر وضيوف الحسين عليه السلام بحال مبكية! عندما تذهب الى قرية في إيران تجد كراج ومرآب منظم وفيه كل الخدمات! كيف لمثل مسؤول كربلاء سواء المحافظ أو العتبات أو رئاسة الوزراء تغافلت عن ايجاده بشكل حضاري يليق بالخدمة الإلهية التي قدمها مذاعير العشق الحسيني، هل معقول ما يجري وهناك صرف مليارات على أشياء الكراج أهم منها بكثير وكثير جدا!!!

"البصيرة هي ان لا تصبح سهمًا بيد قاتل الحسين يُسَدَّد على دولة الفقيه"

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