سننصب مواكبنا في الجنة!!

د.أمل الأسدي ||

سيطلب العراقيون من الله تعالی خدمة الإمام الحسين وزواره في الجنة أيضا!!

نعم، أيها العالم، نحن عشاق الحسين، لانتركه طوال العام، ننتظر عاشوراء بلهفة، ننتظر الزيارة الأربعينية بشوق عاصفٍ، نعتّق آهاتنا بالدموع، نوفر أجمل ما لدينا وأفضل ماعندنا للأربعينية!!

هل تعلمون بماذا نشعر؟

نشعر أن رسول الله(صلی الله عليه وآله) يخاطب الإمام علي(عليه السلام) أمامنا، ويقول له حديثه المعروف: ((يا علي أنا وأنت أبوا هذه الأمة))

فنحن نشعر بأخوة زائري الإمام الحسين (ع) لهذا نحبهم، ونخدمهم، ونأنس بقدومهم، ونحزن علی رحيلهم، وننتظر قدومهم في العام المقبل بشوقٍ ولهفة!!

فهم إخوتنا.

أبونا رسول الله الأعظم وعلي بن أبي طالب(صلوات الله عليهم) فلا نُخجلهم، ولانقصّر في ضيافة زائريهم، لذا نريد أن نبقی بهذه المنزلة حتی في الآخرة!!

فنحن الذين تربينا علی دعاء كميل، نحن أبناء (لأَضِجَّنَّ إِلَيْكَ بَيْنَ أَهْلِهَا ضَجِيجَ الآمِلينَ وَلأََصْرُخَنَّ إِلَيْكَ صُراخَ المَسْتَصْرِخينَ ، وَلأََبْكِيَنَّ عَلَيْكَ بُكاءَ الفَاقِدِينَ ، وَلأَُنادِيَنَّكَ أَيْنَ كُنْتَ يا وَلِيَّ المُؤْمِنينَ ، يا غايَةَ آمالِ العَارِفينَ ، يا غِيَاثَ المُسْتَغِيثينَ)...

نعم، سنطلب من الله أن ننصب مواكبنا، ونستقبل زوار أهل البيت من كل مكان، وننادي: اتفضل يا زاير

احنا خدام الحسين!

اتفضل يازاير، احنا خدام الزهرة!!

ثم نختم خدمتنا في الأربعينية وننصب مجلسا ونقول:

ابد والله يازهراء ما ننسی حسيناه!!

نبكي ونبكي علی الإمام الحسين، ثم نعلن بدء مواكبنا من جديد!!

نحن خدام سيد شباب أهل الجنة!