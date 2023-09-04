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الخباز لا يزور الحسين..! 


مازن الولائي  ||

 

   الحاج نوري وأولاده معروفين بمهنة صناعة الخبز ولديهم أفران كثيرة على عدد الأولاد وبعض الأحفاد لكنه على قدر سمعته الطيبة وتقواه المعروف به وتربيته الصالحة وغض النظر المعروف به وأولاده إلا أنه لم يسمع عنه يزور الحسين عليه السلام في أربعينية الحسين عليه السلام، الزيارة التي تتهافت إليها نفوس حتى غير المتدينين! فضلا عن مثل الحاج نوري وأولاده! الأمر الذي جعل الكثير يسأل غريب أمر الحاج نوري! كيف لأعوام كثيرة لا يذهب للاربعين مع قداسة وعظمة مثل هذه الزيارة الحولية! علما أن أغلب المحلات تستغل رفع الأسعار والحجج والاعذار كثيرة والحاجة التي سعرها ألف تصبح أضعاف كثيرة! لكن الحاج افرانه تخفض سعر ربطة الخبز للنصف وبعض الأحيان يعطي الزائرين مجانا ولا يقول شيء سوى هذا الخبز مدفوع الثمن! ويوم حاول أحد أن يسأله وهو له هيبة وشخصية وقورة قال يا حاج الجميع يسأل لماذا لا تذهب الى زيارة الأربعين؟! وبذات الوقت لا تستفيد كما يستفاد أصحاب الدكاكين من رفع أسعار المواد في فرصة زيارة الأربعين؟! تبسم وقال يا صديقي كم مرة أرسلت ابنتك أو أبنك أو زوجتك لشراء الخبز قبل مجيئي الى مدينتكم؟! قال والله كنا بحال لا نحسد عليها ندور على الأفران من منطقة لأخرى لتأمين الخبز دون جدوى! وبعض العوائل جدا تتأذى فهي لديها أصحاب حاجة وعوق وأمراض وايتام تمر عليهم الأيام التي تغلق المحلات أبوابها وتذهب الى الزيارة! قال لأجل هؤلاء أنا أأخر ذهابي وذهاب اولادي إلى زيارة الأربعين حتى لا يختل وضع هؤلاء ممن الحسين عليه السلام وأخلاق الحسين مظلة لراحتهم لا أن نخلق أزمة واضطراب ليقول هؤلاء أن لزيارة الأربعين سيئات منها ما يصبح صعب تحصليه! 

أيها الفران والخباز ليتك الآن بازقة مدينتي التي كأنه قرار إغلاق نال كل المحال بيوم لا ينبغي نقص حاجة واحدة فيه!!!

 

القصة هي أحد أنواع الفن الذي يؤكد عليه القائد الولي الخامنائي المفدى، لما لها من تأثير وسحر آخاذ على روح وقلب الإنسان وهي أحد وأهم أنواع جهاد التبيين..
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