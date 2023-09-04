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الاربعينية؛ تضاهرة ثورية عالمية تتبلور لدعم النظام العادل العالمي الجديد.


سميرة الموسوي ||

 

لمناسبة أربعينية الامام الحسين عليه السلام .

 

__ ثمة نظام عادل عالمي جديد قطع شوطا واثقا لنصرة المستضعفين في الارض .

__ نظام تشكل معظمه في سياق إرادة أنسانية ثرية بالاصرار على تطبيق القيم الانسانية النبيلة والمباديء الاسلامية السمحاء،ومنهج إمام المتقين عليه السلام في الحق والحرية والعدالة والكرامة الانسانية .

__ نظام عادل عالمي جديد يسحق جور وظلم القطبية الواحدة المارقة التي منحت الاعتداء بالاستعمار والهيمنة جواز مرور وديمومة .

__ ومن مرتكزات نشوء وسمو هذا النظام الذي سيغير لا محالة الوضع البشري هي التضحيات الجسام لأحرار العالم 

__ وتاتي الاربعينية الحسينية مرتكزا غير مسبوق بثرائها الثوري المتسامي بأكثر من عشرين مليون محب للحق والحرية ومن الكثير من دول العالم .

__ (الاربعينيون الحسينيون) تبلورت في صميم تعازيهم وحزنهم وأوجاعهم إرادة التغيير العالمي وإنتزاع المستضعفين في الارض من براثن ضباع الاستعمار القديم والجديد ، فهل تحدث التاريخ عن حزن ووجع وعزاء يثمر شموسا وأقمارا لإنارة العالم من ظلمة الاستكبار سوى عن الحشود المليونية التي تروم وضع بصمة تجديد العهد بشفاهها على بوابات الثائر الابدي .

__ عشرون مليون ثائر وثائرة يصوغون العالم صياغة عادلة جديدة .

__ أهل البيت عليهم السلام طليعة التغيير العالمي ،وإحياء أمرهم هو الاسهام الفاعل في بناء النظام العادل العالمي الجديد ، فما لكم كيف تحكمون ؟.

... إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا .

 

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