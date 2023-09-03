من قصص المحرم .

باقر الجبوري ||



الكثير من الشيعة تلگاه مگضيها ضحك وهزليات على طول السنة بس بوكت الضيج والفزعة يبين معدنه الاصيل وتبين نطفته الطاهرة .

يعني من الممكن ان يتسامح بکل شي أو يتساهل أو قد يجامل !!

الا بالحسين عليه السلام !

واليوم نشوف اكثر اليوتيوبرية الشيعة يتخذ موقف جدي وشهم وشريف ليكون مع الحسين عليه السلام ومع زوار الامام الحسين عليه السلام وليعكس الصورة الحقيقية للشيعي العقائدي المؤمن والحقيقي والمنضبط !

وليقولوا نحن مع الحسين !

في مقابل الكثير من الاوراق اليابسة ( الدونية ) التي باتت تسقط مع كل هزة ريح .

نعم فالحسين موضوع لايحتمل المجاملات !

احد الاخوة يقسم لي وهو يروي حكاية وفاة احد اقاربه في البصرة وكان الوقت تحديدا في العشرة الاولى من شهر محرم !

يقول لما وصلت الى البصرة والى دار اقاربي المتوفى فلم اجد أي مجلس عزاء قرب الدار او في المنطقة بحكم ان مناطقهم كانت تحمل ولازالت اغلبها تحمل الصبغة العشائرية !!

فيقول ... فاستقبلونا ورحبوا بنا واجلسونا في المضيف . فتعجبت وقلت في نفسي ( شني السالفة اخاف هذولة فقرة وماعدهم فلوس ينصبون چادر لو شنو ) !!

المهم .. يقول صديقي جلست معهم وبعدها جلس بقربي اخ المتوفي ( فاخذت من خاطرة وواسيته عالمصيبة ) !

ثم سالته عن سبب عدم ( نصب چادر للفاتحة ) !!

يقول فتوجه الي اخ المتوفي بوجهه وقال ( يعني تريد ننصب چادر لاخونه وچادر الحسين منصوب .. شلون تقبلها يا حاج !

يقول صديقي فاخذتني رجفة بسبب هذا الكلام ولم اجد الا الدموع لاعبر بها عن مكنون حبي للامام الحسين عليه السلام !

حقيقة ان هذه هي اخلاق اهل البصرة واخلاق بقية ابناء المحافظات الجنوبية ( الشيعية ) في التعبير عن حبهم وولائهم للحسين المظلوم ولن يبيعوا هذا الولاء وهذا الانتماء ولو بملك الدنيا !

اليوم احد الاخوة يخاطب اهل البصرة بالفزعة البصرية لخدمة زوار الحسين ويدعوا الصين لان تاتي مع الزوار وانهم اهل للعزوبية ثم يقول ( حتى الطفل عدنة يعزب بممية ) !

الله الله يا اهل الكرم والعزوبية !

وهنيئا لكم هذا الولاء وهذا البذل والعطاء يا من صدق في تسميتكم ( شيعة محمد وال محمد ) !!

ربي يحغظكم ... باقر الجبوري