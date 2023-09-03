المقالات

من قصص المحرم .


باقر الجبوري ||


الكثير من الشيعة تلگاه مگضيها ضحك وهزليات على طول السنة بس بوكت الضيج والفزعة يبين معدنه الاصيل وتبين نطفته الطاهرة .
يعني من الممكن ان يتسامح بکل شي أو يتساهل أو قد يجامل !!
الا بالحسين عليه السلام !
واليوم نشوف اكثر اليوتيوبرية الشيعة يتخذ موقف جدي وشهم وشريف ليكون مع الحسين عليه السلام ومع زوار الامام الحسين عليه السلام وليعكس الصورة الحقيقية للشيعي العقائدي المؤمن والحقيقي والمنضبط !
وليقولوا نحن مع الحسين !
في مقابل الكثير من الاوراق اليابسة ( الدونية ) التي باتت تسقط مع كل هزة ريح .
نعم فالحسين موضوع لايحتمل المجاملات !
احد الاخوة يقسم لي وهو يروي حكاية وفاة احد اقاربه في البصرة وكان الوقت تحديدا في العشرة الاولى من شهر محرم !
يقول لما وصلت الى البصرة والى دار اقاربي المتوفى فلم اجد أي مجلس عزاء قرب الدار او في المنطقة بحكم ان مناطقهم كانت تحمل ولازالت اغلبها تحمل الصبغة العشائرية !!
فيقول ... فاستقبلونا ورحبوا بنا واجلسونا في المضيف . فتعجبت وقلت في نفسي ( شني السالفة اخاف هذولة فقرة وماعدهم فلوس ينصبون چادر لو شنو ) !!
المهم .. يقول صديقي جلست معهم وبعدها جلس بقربي اخ المتوفي ( فاخذت من خاطرة وواسيته عالمصيبة ) !
ثم سالته عن سبب عدم ( نصب چادر للفاتحة ) !!
يقول فتوجه الي اخ المتوفي بوجهه وقال ( يعني تريد ننصب چادر لاخونه وچادر الحسين منصوب .. شلون تقبلها يا حاج !
يقول صديقي فاخذتني رجفة بسبب هذا الكلام ولم اجد الا الدموع لاعبر بها عن مكنون حبي للامام الحسين عليه السلام !
حقيقة ان هذه هي اخلاق اهل البصرة واخلاق بقية ابناء المحافظات الجنوبية ( الشيعية ) في التعبير عن حبهم وولائهم للحسين المظلوم ولن يبيعوا هذا الولاء وهذا الانتماء ولو بملك الدنيا !
اليوم احد الاخوة يخاطب اهل البصرة بالفزعة البصرية لخدمة زوار الحسين ويدعوا الصين لان تاتي مع الزوار وانهم اهل للعزوبية ثم يقول ( حتى الطفل عدنة يعزب بممية ) !
الله الله يا اهل الكرم والعزوبية !
وهنيئا لكم هذا الولاء وهذا البذل والعطاء يا من صدق في تسميتكم ( شيعة محمد وال محمد ) !!
ربي يحغظكم ... باقر الجبوري

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
من قصص المحرم .
من البرزخ نظرتهم..
قراءة في أحداث كركوك
الحُسين ثأر الله المؤجل…!
المتشددون (٣)
ثورة الامام الحسين ... المقاومة والتحدي والانتصار 
الثورة الحسينية في فكر الشيخ محمد مهدي شمس الدين
( انما العبرة بالخواتيم )
بارزاني .. لغة الدم والفوضى مجددا
زيارة الأربعين هدية الإمام الحسين عليه السلام لأهل العراق
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
احمد محمد الصاوي : شكرا لكم ...
الموضوع :
اشارات قرآنية عن معارف الصحيفة السجادية للمؤلف الحسون (ح 1)
Salam Albader : لا تسلمون لحيه العراق للبنك الدولي كما فعلت مصر، البنك الدولي له اطماع خاصه بالدول الاستعماريه والمنظمات ...
الموضوع :
المالية تناقش مع البنك الدولي اولويات التنمية ودعم البرنامج الحكومي
سالم البدر : تحياتي د. جواد الهنداوي نعم كلامك حقيقي، الاصل ليس ان العراق لايملك المقومات او المشاريع العملاقه المزعمه ...
الموضوع :
مالذي يمنع العراق من الانضمام الى منظمة شنغهاي و منظمة بريكس؟!
أيوب الموسوي : استفسار حول عشائر ال مغشغش كيف تقول من عائله علويه هاشميه ومن ثمّ تقول هم شيوخ وليس ...
الموضوع :
عشائر قضاء سوق الشيوخ عبر التاريخ.
ابو صادق : لماذا لا ننظم الى منظمة بركس والتخلص من هيمنة الدولار اللعينه ...
الموضوع :
الأصابع الأميركية في تعميق المشاكل الاقتصادية العراقية
Salam Albader : سؤال شيخنا العزيز هل من الممكن ان يكون ملك الاردن هو السفياني، لانه منتصرا ومواليا للعالم الغربي، ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير : لماذا ستكون احداث السفياني في اخر مرحلة من مسار استعداد الامة؟
حسن جوهر : انه السيد المهزب التقي خادم الإمام الحسين واهل البيت رحمه الله ...
الموضوع :
امام جامع براثا ينعى احد خطباء المنبر الحسيني السيد جلال الدين الموسوي الذي وافته المنية اثر حادث سير
زيد : عنوان المقال يتحدث عن ما يحدث في غرب العراق لكن محتوى المقال خال من اي معلومات او ...
الموضوع :
حديث الثلاثاء: ما الذي يحدث في غرب العراق؟!
AHMED MOHAMMED JIHAD : مع الاسف لا رادع ولا موقف ولا اجراء من قبل الحكومة والوزارات والسفارات سرقات بالجملة تم سرقة ...
الموضوع :
أخطار السرقات العلمية والتزوير في الاطاريح والبحوث!.... أ. د. محمد الربيعي*بروفيسور في جامعة دبلن
ضياء عبد الرضا : كاتب المقال اسعد عبد الله نعم هي جهود حثيثه من قبل الصهاينه ضد الثوره الاسلاميه في ايران ...
الموضوع :
جهود الصهاينة لإحباط الثورة الايرانية 1978-1979
فيسبوك