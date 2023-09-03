المقالات

من البرزخ نظرتهم..


مازن الولائي ||

 

١٦ صفر ١٤٤٥هجري

١١شهريور ١٤٠٢

٢٠٢٣/٩/٢م

 

   كثيرة هي الأهوال! وكلّها محتاج بها من يعيني، وكلها تُذرف لها الدموع! وفي زحمة تلك المواقف! تحركت واضطراب جوانحي رغم برزخها وانتظاري! حيرة! من سيستقبل زائريني والقاصدين؟! ومن سيقول بصوت شجي "هلا بزوار ابو علي" ومن صوته يعّرف كرمه وحجم روحه المرحبة! من هنااااك نظرت وتذكرت أنني في كل خدمة دعوت، وتوسلت، وطلبت وريثا لموكبي! وأن تكون صدقاته جاريات وكل محرم مشرعات، وأخذت أتذكر كل واحد منهم - أبنائي - كيف كانوا وما قسمات وجوههم وقت كنت أنا نادل ذلك الموكب البسيط! وتسربت طمأنينة لا أعرف مصدرها، تهمس بالخفاء هناك من سينبري ويقف على طريق الزائرين كما كنت تفعل بخجول اللغة "بفرماييد خانه ام نزديك" ( يوجد واي فاي ) ( يوجد استحمام ) ( توجد نماز جماعت ) ومن تلك التي كانت شباك انصبها لقلوب العاشقين، ويدا لا أكاد أراها مسحت بطري الهدوء رطبة كأنها عانقت الآماق يا حاج لن تنقطع الصدقات! ولن يجف الطريق وخلفك آثار تلك البركات والدعوات والاطعام دون منة ودون مصلحة فقط تجارة يسرها رب كريم أختصر الطريق، وبرّد في جوانحي ذاك الحريق، وقلق إغلاق موكبي ومثنات العقيق..

 

"البصيرة هي ان لا تصبح سهمًا بيد قاتل الحسين  يُسَدَّد على دولة الفقيه"

مقال آخر دمتم بنصر ..

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
من قصص المحرم .
من البرزخ نظرتهم..
قراءة في أحداث كركوك
الحُسين ثأر الله المؤجل…!
المتشددون (٣)
ثورة الامام الحسين ... المقاومة والتحدي والانتصار 
الثورة الحسينية في فكر الشيخ محمد مهدي شمس الدين
( انما العبرة بالخواتيم )
بارزاني .. لغة الدم والفوضى مجددا
زيارة الأربعين هدية الإمام الحسين عليه السلام لأهل العراق
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
احمد محمد الصاوي : شكرا لكم ...
الموضوع :
اشارات قرآنية عن معارف الصحيفة السجادية للمؤلف الحسون (ح 1)
Salam Albader : لا تسلمون لحيه العراق للبنك الدولي كما فعلت مصر، البنك الدولي له اطماع خاصه بالدول الاستعماريه والمنظمات ...
الموضوع :
المالية تناقش مع البنك الدولي اولويات التنمية ودعم البرنامج الحكومي
سالم البدر : تحياتي د. جواد الهنداوي نعم كلامك حقيقي، الاصل ليس ان العراق لايملك المقومات او المشاريع العملاقه المزعمه ...
الموضوع :
مالذي يمنع العراق من الانضمام الى منظمة شنغهاي و منظمة بريكس؟!
أيوب الموسوي : استفسار حول عشائر ال مغشغش كيف تقول من عائله علويه هاشميه ومن ثمّ تقول هم شيوخ وليس ...
الموضوع :
عشائر قضاء سوق الشيوخ عبر التاريخ.
ابو صادق : لماذا لا ننظم الى منظمة بركس والتخلص من هيمنة الدولار اللعينه ...
الموضوع :
الأصابع الأميركية في تعميق المشاكل الاقتصادية العراقية
Salam Albader : سؤال شيخنا العزيز هل من الممكن ان يكون ملك الاردن هو السفياني، لانه منتصرا ومواليا للعالم الغربي، ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير : لماذا ستكون احداث السفياني في اخر مرحلة من مسار استعداد الامة؟
حسن جوهر : انه السيد المهزب التقي خادم الإمام الحسين واهل البيت رحمه الله ...
الموضوع :
امام جامع براثا ينعى احد خطباء المنبر الحسيني السيد جلال الدين الموسوي الذي وافته المنية اثر حادث سير
زيد : عنوان المقال يتحدث عن ما يحدث في غرب العراق لكن محتوى المقال خال من اي معلومات او ...
الموضوع :
حديث الثلاثاء: ما الذي يحدث في غرب العراق؟!
AHMED MOHAMMED JIHAD : مع الاسف لا رادع ولا موقف ولا اجراء من قبل الحكومة والوزارات والسفارات سرقات بالجملة تم سرقة ...
الموضوع :
أخطار السرقات العلمية والتزوير في الاطاريح والبحوث!.... أ. د. محمد الربيعي*بروفيسور في جامعة دبلن
ضياء عبد الرضا : كاتب المقال اسعد عبد الله نعم هي جهود حثيثه من قبل الصهاينه ضد الثوره الاسلاميه في ايران ...
الموضوع :
جهود الصهاينة لإحباط الثورة الايرانية 1978-1979
فيسبوك