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مواكب التمهيد..


مازن الولائي ||

١٤ صفر ١٤٤٥هجري
٩ شهريور ١٤٠٢
٢٠٢٣/٨/٣١م

    منتهى الشرف وغاية اللطف الإلهي تلك الخدمة التي تقدّمها المواكب "الممهدة" لظهور صاحب الأمر أرواحنا لتراب مقدمه الفداء، وهي تدخل جامعة الإبداع وفن تقديم الأجمل والأفضل في كل مجالات الخدمة، مواكب تظافرت على قضية تستشعرها بروح العاطفة الجياشة ووقود النهوض من أجل واجب تراه قلوبهم مشخّصا خارجيا رؤى الأشياء الملموسة، فتناثرت جواهر ومثمنات المواكب المتنوعة حد صعوبة الإحصاء والجرد! منها مواكب تقدم الأكل والشرب والمنام، ومواكب تقدم زاد الفكر والثقافة والبصيرة، ومواكب تقدم خير الزاد التقوى، ولم يبقى شيء في أرواح الخدم إلا وفعلوه مجانين الخدمة من شيعة العراق المعد سلفا لهذا الواجب المقدس، فكانت ملحمة معقدة متشابكة الأواصر متعددة الأطراف نتاجها هذا النصر الروحي والجوانحي الذي لا علة ورائه إلا لطف وبركة أبي عبد الله الحسين عليه السلام، من موكب الطفل الصغير في طريق نائي والعجوز التي ترتجف حتى تملأ كاس لبن والى أعظم موكب استخدم الطرق الحديقة في الطهي وإعداد الوجبات تكنلوجيا، ولا ننسى مواكب الوعي وضباط التواصل الاجتماعي ممن كان لهم الفضل في رصد الجميل من المواقف ليكون ترند ورأي عام، وهنا نستطيع القول أننا شعبي التمهيد "العراق وإيران" هما جناحي ذلك المؤتمر الدولي وسر نجاحه، المؤتمر الشيعي المقام على أرض كربلاء كما قال: ولي أمر المسلمين الخامنائي المفدى قائد سفينة الصراع الاستكباري الإسلامي، وهو المؤتمر الذي ضمّنه المعصومون في مثل حدث الأربعين المقدسة. الأمر الذي يفتح أرواحنا على قضية وتكليف من أجله وجدنا نحن عشاق العترة المطهرة عليهم السلام عندما نطلّق الدنيا في فترة الأربعين ونلغي الهوية والجغرافيا ووطن التراب ونعيش موكب وسائرون عائلة واحدة بكل ود وحب وتراحم ومسؤولية..

"البصيرة هي ان لا تصبح سهمًا بيد قاتل الحسين  يُسَدَّد على دولة الفقيه"
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