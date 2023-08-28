الطفل موسى ظلم قبل وفاته وبعدها..قصة مشابهة: غابرييل فرنانديز

حيدر الموسوي ||

الطفل غابرييل بعمر ٨ اعوام في امريكا قام زوج امه بتعنيفه وتعذيبه وبعلم والدته فيما بعد ، توفي على اثر ذلك ، هنا تم فتح التحقيق بما جرى

واذا تصبح قضية رأي عام كحادثة الطفل موسى

وانقلبت الولاية الى تظاهرات واحتجاجات من المواطنين

تمت المحاكمة وصدر الحكم باعدام زوج الام والسجن المؤبد لوالدته

وصار احتفال شعبي لاحقاق العدل

بعدها لم يكتفي القضاء بذلك راح الى محاسبة اخصائي اربعة من دائرة الخدمات الاجتماعية وكذلك الشرطة الذين زاروا الدار قبل الوفاة فضلا عن فصل ادارة المدرسة

وعقوبات كثيرة ، بعدها تم تغيير العقوبات الخاصة بالاطفال في لونس انجلس

وامرت المحكمة بوضع لوحات تذكارية للطفل غابرييل

وهناك استذكار سنوي لهذه الحادثة كي لا تتكرر وفق رؤية

المحكمة والقضاة هناك