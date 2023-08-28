المواطنة والتعايش السلمي

محمد عبد الجبار الشبوط ||

في اطار نموذج الدولة الحضارية الحديثة، فان العلاقة قوية جدا بين فكرة المواطنة وفكرة التعايش السلمي. فكرة المواطنة تشير إلى حقوق ومسؤوليات الأفراد كأعضاء في مجتمع معين أو دولة، بينما فكرة التعايش السلمي تعني القدرة على العيش معًا بسلام وتعاون في المجتمع، رغم تعدد الانتماءات الدينية والطائفية والسياسية والثقافية.

فكرة المواطنة تتطلب اعتراف الأفراد بحقوق وحريات الآخرين والاحترام المتبادل. يتضمن ذلك عدم التمييز أو التفضيل بسبب العرق أو الجنس أو الدين أو أي صفة أخرى (بالنسبة لي هذا لا يشمل الشذوذ الجنسي لانه انحراف عن الفطرة الانسانية). فكرة المواطنة تشجع على التعاون والاندماج في المجتمع بصورة متساوية.

من ناحية أخرى، فكرة التعايش السلمي تعتمد على احترام وتقبل التنوع واحترام حقوق الأفراد. يجب أن يكون الجميع قادرين على العيش معًا بشكل سلمي وتعاوني بغض النظر عن اختلافاتهم. مفهوم التعايش السلمي يتطلب التعاون والتفاهم والحوار بين الأفراد.

إذًا، فكرة المواطنة وفكرة التعايش السلمي ترتبطان ارتباطًا وثيقًا، حيث يعتبر احترام وتقدير حقوق الآخرين والقدرة على التعايش بصورة سلمية أساسًا لتحقيق مجتمع يعتد به الجميع مواطنين كاملي الحقوق.

لكن تعزيز مفهوم المواطنة يتطلب جهودا مشتركة من جميع أفراد المجتمع، بما في ذلك الحكومة والمؤسسات التعليمية ووسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية. فيما يلي بعض الطرق التي يمكن أن تساعد في تعزيز فكرة المواطنة:

1. التعليم: يجب أن يكون التعليم عن المواطنة جزءًا أساسيًا من المنهاج التعليمي. يمكن تضمين مبادئ المواطنة والقيم الأخلاقية في الدروس والأنشطة التعليمية. يجب تعزيز قيم التسامح والعدالة والتعاون.

2. التوعية العامة: من المهم زيادة الوعي والفهم لدى الناس حول حقوقهم وواجباتهم كمواطنين. يمكن ذلك من خلال حملات توعية في وسائل الإعلام المختلفة والمنتديات العامة.

3. المشاركة المجتمعية: يجب تشجيع المشاركة المجتمعية لدى الناس وتمكينهم من المشاركة في صنع القرارات المحلية والمشاركة في الأنشطة المجتمعية. يمكن تعزيز الشفافية والمساواة في الفرص المشاركة.

4. تعزيز التنوع والشمول: يجب أن يتم تعزيز التسامح وقبول التنوع في المجتمع، بغض النظر عن الاختلافات في العرق والجنس والدين والثقافة. يمكن توفير فرص تعلم وتفاهم بين الثقافات المختلفة.

5. مكافحة التمييز: يجب مكافحة التمييز وظلم المجتمع بجميع أشكاله، سواء كان ذلك على أساس العرق أو الجنس أو الدين. يجب أن يتم التعامل بشكل عادل ومتساوٍ مع جميع الأفراد.

يتطلب تعزيز مفهوم المواطنة الجهود المستمرة والتعاون الشامل من جميع أفراد المجتمع، وهذا يمكن أن يؤدي إلى بناء مجتمع أكثر تلاحمًا وتسامحًا وتعاونًا.

يمكن للدين يمكن أن يكون عاملاً إيجابياً في تعزيز فكرة المواطنة والتعايش السلمي ، ولكن في بعض الأحيان يمكن أن يكون له أيضًا تأثير سلبي. يعتمد ذلك على كيفية تفسير وتطبيق المبادئ الدينية وكيفية تعامل المؤمنين بها مع الآخرين.

عندما يتم فهم الدين بشكل سليم وتطبيقه بشكل صحيح، يمكن أن يشجع الدين على قبول التنوع والتسامح والعدالة والرحمة. يمكن أن يواجه الدين التحديات فيما يتعلق بتفسير الكتاب المقدس (القران او الانجيل او غيرهما) أو العقائد أو التقاليد الدينية بطريقة سيئة أو بطرق تتعارض مع قيم التعايش السلمي.

مع ذلك، يمكن للمجتمع تعزيز فكرة المواطنة والتعايش السلمي من خلال تعزيز المفاهيم ذات العلاقة بالدين مثل العدل والتعاون وحب الجار والتسامح. يمكن توفير التربية الدينية والتثقيف الديني السليم لتوضيح قيم التعايش والمساواة التي تدعم المواطنة الايجابية.

من المهم أيضا التعامل بإحترام ومرونة مع تنوع المعتقدات الدينية في المجتمع. يمكن تعزيز الحوار البناء والتفاهم المتبادل بين الأديان المختلفة وتبادل المعرفة والثقافة لتعزيز التفاهم المتبادل والتسامح.

في النهاية، الدين له القدرة على تعزيز فكرة المواطنة الإيجابية والتعايش السلمي عندما يتم تطبيقه بطرق تدعم القيم الأساسية للحقوق الإنسانية والمساواة والعدالة.